Qué cargos ha desempeñado Aureliano Hernández, hijo del exsecretario de Sheinbaum

El nuevo titular de la ASF ha ocupado diversos cargos relacionados con la fiscalización y la administración pública

El economista veracruzano Aureliano Hernández Palacios Cardel fue designado como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, tras obtener 472 votos en el pleno de la Cámara de Diputados de México. El funcionario asumirá formalmente el cargo el 15 de marzo de 2026, en sustitución de David Colmenares Páramo.

Su nombramiento se da en medio de atención pública debido a su trayectoria dentro de la propia ASF y a su vínculo familiar con el entorno político de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la mandataria cuando encabezó el gobierno de la Ciudad de México.

A continuación, te explicamos quién es y cuáles han sido los cargos que ha ocupado el nuevo auditor superior de la Federación.

¿Quién es Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Aureliano Hernández Palacios Cardel es originario de Xalapa, en el estado de Veracruz, y es licenciado en Economía. También cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas, formación que ha orientado su carrera hacia el análisis del gasto público y la fiscalización de recursos gubernamentales.

Desde 2018 ha trabajado dentro de la ASF, el organismo encargado de revisar cómo se ejercen los recursos federales y de detectar posibles irregularidades en el manejo del presupuesto público.

¿Qué cargos ha desempeñado Aureliano Hernández?

Antes de convertirse en titular de la ASF para el periodo 2026-2034, Aureliano Hernández ha ocupado diversos cargos relacionados con la fiscalización y la administración pública.

Entre los principales puestos que ha desempeñado destacan:

  • Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF (desde octubre de 2025), área responsable de revisar el uso de recursos federales transferidos a estados y municipios.
  • Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D” dentro de la ASF, cargo que ocupó desde 2018.
  • Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, antes de integrarse al organismo fiscalizador federal.

Su experiencia se ha concentrado principalmente en la revisión del uso de recursos públicos, particularmente los fondos federales transferidos a entidades federativas y municipios.

Vínculo familiar con el equipo de Sheinbaum

El nuevo titular de la ASF es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando esta se desempeñó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, proviene de una familia con trayectoria en el ámbito público y académico: su abuelo, Aureliano Hernández Palacios, fue rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Con su designación, Hernández Palacios encabezará durante ocho años la institución responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, una tarea clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en México.

