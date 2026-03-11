Juan Carlos Guerrero Rojas rompe el silencio tras críticas por lujosos XV años de su hija ‘Mafer’ en Tabasco

En la imagen se ve al empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas. (Facebook: Irving Pineda)

La celebración de los XV años de María Fernanda Guerrero, “Mafer”, en Villahermosa, Tabasco, generó un intenso debate nacional debido al despliegue de lujos y la presencia de artistas internacionales en dicho evento.

Videos, fotografías y testimonios sobre la fiesta se multiplicaron en redes sociales, acompañados de cuestionamientos sobre el origen de los recursos familiares y posibles vínculos políticos del organizador, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas.

Ante el crecimiento de la controversia, Guerrero Rojas rompió el silencio y difundió la noche de este martes una nota aclaratoria en la que expone los motivos personales detrás del festejo, rechaza las cifras difundidas sobre el costo de la celebración y niega cualquier relación irregular con Petróleos Mexicanos (Pemex) o actores políticos como el senador Adán Augusto López Hernández.

¿Qué dijo Juan Carlos Guerrero Rojas?

El extravagante festejo de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero se volvió viral por su costo millonario de la celebración. (Facebook: Irving Pineda)

En el documento firmado por el despacho GMK & Associates, Guerrero Rojas subraya que la decisión de realizar una fiesta de tal magnitud tiene origen en una experiencia personal: hace aproximadamente tres años enfrentó una complicación severa de salud. Tras superar ese episodio, “tomó la decisión de celebrar la vida y la oportunidad de poder estar presente y compartir estos momentos significativos con su familia, particularmente con su hija en una fecha importante”, se lee.

La nota remarca que, a raíz de los desafíos personales enfrentados, Guerrero Rojas ha sostenido una dedicación constante a causas benéficas y programas de responsabilidad social empresarial, apoyando a personas en situación vulnerable.

El comunicado detalla que Guerrero Rojas dirige desde hace años la empresa de tecnología de información Data Edge Reyes, con sede en Villahermosa, Tabasco, la cual integra aproximadamente siete millones de pesos anuales en recursos empresariales.

Belinda ingresa al salon y sorprende a Mafer con una interpretación de “Happy birthday” en una clara referencia a la icónica versión de Marilyn Monroe.

Sobre su relación con Pemex, el comunicado precisa que Guerrero Rojas “nunca ha sido empleado en el área administrativa del sector Petróleos Mexicanos (PEMEX) desde el año 2010” y que su vinculación laboral directa con la empresa fue hace más de 16 años, y no siete como se mencionada en medios, limitada a prácticas profesionales en informática, experiencia que le permitió desarrollarse en el sector energético hasta consolidar su propia empresa.

La nota hace hincapié en que tanto Guerrero Rojas como las empresas vinculadas a su actividad empresarial han sido auditados en diversas ocasiones por autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y órganos de control internos de Pemex, sin que en dichas revisiones se haya determinado irregularidad alguna.

Respecto a la relación comercial con PEMEX, se señala que actualmente existe un proceso de diálogo para la posible ampliación de un contrato vigente y la resolución de adeudos de facturación pendientes de los años 2023 y 2024, en el marco de procesos administrativos normales entre proveedores y la empresa productiva del Estado.

La nota aclaratoria descarta cualquier tipo de apadrinamiento político o vínculo con figuras como el senador Adán Augusto López o actores políticos relevantes de Tabasco.

Galilea Montijo fue la anfitriona de los XV años de Mafer, fiesta viral llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco

En cuanto a su formación académica, Guerrero Rojas dejó en claro que es Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, tiene Maestría en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México (UVM), campus Villahermosa, y estudios de Doctorado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara, realizados en la sede académica de Villahermosa.

El comunicado sostiene que los montos atribuidos al costo del festejo son “totalmente falsos y desproporcionados”, ya que se sustentan únicamente en suposiciones.

Un festejo que causó polémica

La celebración de los XV años de María Fernanda Guerrero reunió a celebridades como Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi, Matute y Pablo Montero en un evento privado realizado en un recinto de Villahermosa, Tabasco.

Belinda, J Balvin, Xavi y Galilea Montijo fueron algunas de las celebridades presentes en los XV años de Mafer en Tabasco. (Redes sociales)

El festejo incluyó una alfombra roja, producción de gran formato, escenografía inspirada en Nueva York, pulseras Hermès para los invitados y un vestido señalado como réplica del diseño “Junon” de Christian Dior.

La ambientación del salón incluyó estructuras monumentales de la Estatua de la Libertad, escenarios temáticos, letreros luminosos, catering gourmet, áreas VIP y una escenografía multisensorial. El pastel principal fue también una referencia a la Estatua de la Libertad. Los asistentes disfrutaron de tiendas efímeras de 7 Eleven, Sephora, McDonald’s y Hermès instaladas exclusivamente para el evento.

Según las estimaciones, el festejo habría superado los 45 millones de pesos.

El perfil del empresario detrás de la fiesta

Juan Carlos Guerrero Rojas es originario de Comalcalco, Tabasco, y se ha consolidado como referente económico en la región. Está vinculado a al menos 17 empresas de los sectores energético, inmobiliario, agrícola y logístico.

Mafer junto a su padre, identificado como un prominente empresario petrolero. (Antonio Tizoc / Instagram)

Entre ellas destacan: Inmobiliaria de la Chontalpa Grupo Rogue, Graro Inmobiliaria, Gocsa, Inmobiliaria Tracksa, Meyaj, Oil Industry Logistics, Estación de Servicio Vía Corta, Personal Especialista de México y del Extranjero, Grupo de Servicios Energéticos de México, Artificial Lift Production Company de México, BBG Consulting Oil Industries, Inmobiliaria Kan-Tiaal, Grupo Energético de la Chontalpa, Servicios Chocogas, Inmobiliaria Pergue, Smart Solutions for the Petroleum Industry y Petróleos Tabasqueños.

Petroservicios Integrales México, una de sus empresas más reconocidas, firmó contratos con Pemex por 104 millones de dólares en 2023. Además, Guerrero Rojas ha desarrollado actividades de exportación de cacao, un producto emblemático de la economía tabasqueña.

Su estructura empresarial incluye alianzas con figuras como Héctor Peralta Grappin (exdiputado federal y exalcalde de Comalcalco), Ricardo Vázquez Flores, Omar Federico Athie Govea y Luis Felipe Guerrero Rojas.

En el plano legal y administrativo, en 2019, Guerrero Rojas participó en un litigio promovido por Pemex Exploración y Producción (expediente 33/2019). En 2022 y 2023 fue requerido por la Secretaría de Finanzas de Tabasco por temas de responsabilidad solidaria en la gestión de algunas de sus empresas.