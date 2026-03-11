México

Bloqueos de taxistas en el AICM hoy 11 de marzo: hora, calles afectadas y alternativas viales

Los taxistas exigen a las autoridades frenar la operación de Uber y Didi en el AICM, alegando competencia desleal y falta de regulación

Guardar
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Foto: Archivo)

La Ciudad de México está en alerta ante posibles afectaciones viales por la movilización anunciada de taxistas concesionados en los alrededores del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) este miércoles 11 de marzo de 2026.

Autoridades de la capital y la administración aeroportuaria advirtieron desde la noche anterior sobre el riesgo de bloqueos, principalmente en los accesos a las terminales 1 y 2, lo que podría impactar a pasajeros, trabajadores y proveedores.

De acuerdo con los taxistas, la protesta tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la regulación vigente para las plataformas de transporte por aplicación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el propio AICM recomendaron a los viajeros y automovilistas anticipar sus traslados, mantenerse informados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Hora y ubicación de la protesta

  • Hora de inicio: 9:00 horas, miércoles 11 de marzo de 2026
  • Lugar: Inmediaciones de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México

Calles y accesos que pueden verse afectados

  • Circuito Interior (Boulevard Puerto Aéreo) – acceso principal a la Terminal 1
  • Avenida Capitán Carlos León – entrada vehicular a la Terminal 1
  • Avenida Hangares – acceso principal a la Terminal 2
  • Eje 1 Norte (Fuerza Aérea Mexicana) – conecta con la Terminal 2

Estos puntos suelen registrar congestionamiento en caso de bloqueos y concentrar la mayor parte del flujo vehicular hacia el aeropuerto.

Alternativas viales recomendadas

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
  • Calzada Ignacio Zaragoza
  • Eje 3 Oriente
  • Avenida Oceanía

El AICM también informó que el estacionamiento alterno en Ciudad Deportiva, Magdalena Mixiuhca permanecerá habilitado, con servicio gratuito de traslado hacia la Terminal 2 para quienes lleguen en vehículo particular.

Recomendaciones para usuarios y automovilistas

  • Anticipar la salida: Salir con más tiempo del habitual para llegar a las terminales y evitar retrasos.
  • Consultar el estatus del vuelo: Revisar directamente con la aerolínea cualquier cambio o ajuste en los horarios.
  • Informarse en tiempo real: Seguir las cuentas oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIALCDMX) en redes sociales para actualizaciones sobre el tránsito.

¿Por qué es la protesta?

Bloqueos en el AICM. FOTO:
Bloqueos en el AICM. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

La movilización fue convocada por agrupaciones de taxistas concesionados que operan en el AICM. El principal reclamo es la presencia de servicios de transporte por aplicación como Uber y Didi en las instalaciones del aeropuerto, sin que —según los manifestantes— cumplan con las mismas obligaciones y cuotas que exige la normativa vigente. Consideran que esta situación genera una competencia desleal y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros, ya que las plataformas no contarían con los mismos seguros y garantías.

Los taxistas han advertido que mantendrán la protesta de forma indefinida hasta obtener un compromiso por escrito de las autoridades para respetar la regulación actual.

El Grupo Aeroportuario de la Marina reiteró que los servicios de aplicación no están autorizados para operar en la zona federal del aeropuerto y anunció operativos de la Guardia Nacional para evitar servicios irregulares.

La protesta coincide con la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que incrementará la demanda de transporte, y los organizadores no descartan extender las movilizaciones a otros aeropuertos federales si no se atienden sus demandas.

Temas Relacionados

BloqueosAICMCDMXTaxistasTerminal 1Terminal 2mexico-noticias

Más Noticias

Detienen a colombiano por presunta extorsión a comerciante en la alcaldía Álvaro Obregón

El hombre fue ubicado tras una denuncia ciudadana para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público

Detienen a colombiano por presunta

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Tonalá

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, y dos de sus familiares irán a juicio en 2027 en Nueva York

El líder religioso ya cumple una sentencia en California de 16 años y 8 meses de prisión por abuso sexual de menores, dictada en 2022

Naasón Joaquín García, líder de

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Kunno habla de Belinda y Cazzu y comparte detalles de su supuesta amistad con ellas

El influencer se sinceró sobre su supuesta cercanía con Belinda y Cazzu y negó cualquier conflicto con las cantantes

Kunno habla de Belinda y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a colombiano por presunta

Detienen a colombiano por presunta extorsión a comerciante en la alcaldía Álvaro Obregón

Hermana de Kate del Castillo asegura que la actriz no causó la captura de “El Chapo” y compara caso con “El Mencho”

Padres entregan a su hijo adolescente que se fugó del Centro de Internamiento en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mujer con cerca de 100 mil pesos de metanfetamina en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Fiscalía de Morelos apelará no vinculación a proceso de 3 funcionarios y “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Kunno habla de Belinda y

Kunno habla de Belinda y Cazzu y comparte detalles de su supuesta amistad con ellas

Hermana de Kate del Castillo asegura que la actriz no causó la captura de “El Chapo” y compara caso con “El Mencho”

Bárbara de Regil revela cómo ha sido trabajar con Belinda en la serie Carlota: “Yo no veo más que una niña”

Previo a los conciertos de Cristian Castro, su hija Rafaela sorprende con publicación en redes

Tras concierto en CDMX, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio preparan tres presentaciones en México este 2026

DEPORTES

Con la victoria de Italia

Con la victoria de Italia sobre Estados Unidos, ¿qué deberá tomar en cuenta México para clasificar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol?

Selección de Japón jugará su partido mil en México: Makoto Hasebe habla de su significado

Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas