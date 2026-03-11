Bloqueos de taxistas en el AICM hoy 11 de marzo: hora, calles afectadas y alternativas viales

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Foto: Archivo)

La Ciudad de México está en alerta ante posibles afectaciones viales por la movilización anunciada de taxistas concesionados en los alrededores del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) este miércoles 11 de marzo de 2026.

Autoridades de la capital y la administración aeroportuaria advirtieron desde la noche anterior sobre el riesgo de bloqueos, principalmente en los accesos a las terminales 1 y 2, lo que podría impactar a pasajeros, trabajadores y proveedores.

De acuerdo con los taxistas, la protesta tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la regulación vigente para las plataformas de transporte por aplicación.

(Captura de pantalla)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y el propio AICM recomendaron a los viajeros y automovilistas anticipar sus traslados, mantenerse informados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Hora y ubicación de la protesta

Hora de inicio: 9:00 horas, miércoles 11 de marzo de 2026

Lugar: Inmediaciones de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México

Calles y accesos que pueden verse afectados

Circuito Interior (Boulevard Puerto Aéreo) – acceso principal a la Terminal 1

Avenida Capitán Carlos León – entrada vehicular a la Terminal 1

Avenida Hangares – acceso principal a la Terminal 2

Eje 1 Norte (Fuerza Aérea Mexicana) – conecta con la Terminal 2

Estos puntos suelen registrar congestionamiento en caso de bloqueos y concentrar la mayor parte del flujo vehicular hacia el aeropuerto.

Alternativas viales recomendadas

(Captura de pantalla)

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

El AICM también informó que el estacionamiento alterno en Ciudad Deportiva, Magdalena Mixiuhca permanecerá habilitado, con servicio gratuito de traslado hacia la Terminal 2 para quienes lleguen en vehículo particular.

Recomendaciones para usuarios y automovilistas

Anticipar la salida: Salir con más tiempo del habitual para llegar a las terminales y evitar retrasos.

Consultar el estatus del vuelo: Revisar directamente con la aerolínea cualquier cambio o ajuste en los horarios.

Informarse en tiempo real: Seguir las cuentas oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIALCDMX) en redes sociales para actualizaciones sobre el tránsito.

¿Por qué es la protesta?

Bloqueos en el AICM. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

La movilización fue convocada por agrupaciones de taxistas concesionados que operan en el AICM. El principal reclamo es la presencia de servicios de transporte por aplicación como Uber y Didi en las instalaciones del aeropuerto, sin que —según los manifestantes— cumplan con las mismas obligaciones y cuotas que exige la normativa vigente. Consideran que esta situación genera una competencia desleal y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros, ya que las plataformas no contarían con los mismos seguros y garantías.

Los taxistas han advertido que mantendrán la protesta de forma indefinida hasta obtener un compromiso por escrito de las autoridades para respetar la regulación actual.

El Grupo Aeroportuario de la Marina reiteró que los servicios de aplicación no están autorizados para operar en la zona federal del aeropuerto y anunció operativos de la Guardia Nacional para evitar servicios irregulares.

La protesta coincide con la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que incrementará la demanda de transporte, y los organizadores no descartan extender las movilizaciones a otros aeropuertos federales si no se atienden sus demandas.