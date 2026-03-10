Paulina Rubio, Danna, Amanda Miguel, Emmanuel y más ‘poperos’ se suman al Vive Latino 2026

Vive Latino fortalece su apuesta por expresiones culturales colectivas y la conexión emocional a través de actuaciones en vivo de alto impacto

La segunda edición del espectáculo ‘Música Pa’ Mandar A Volar’ desembarca en Vive Latino, reuniendo a destacadas figuras de la música en español en una propuesta que busca trascender generaciones mediante presentaciones en vivo.

El festival suma a Amanda Miguel, Dr. Shenka, Emmanuel, Mijares, Danna y Paulina Rubio en el escenario para esta edición especial, con una actuación programada para el domingo 15 de marzo.

Esta nueva entrega refuerza la apuesta de Vive Latino por impulsar expresiones culturales colectivas, promoviendo la conexión emocional y la celebración compartida a través de actuaciones emblemáticas.

Entre los momentos más esperados destaca la presencia de Amanda Miguel, reconocida por su voz característica en la balada hispana, mientras que Dr. Shenka aportará la energía que lo distingue como referente del rock y el ska mexicano.

Seis grandes exponentes contribuyen a que Música Pa’ Mandar A Volar ofrezca un recorrido musical diverso para todas las generaciones en Vive Latino

El dúo de Emmanuel y Mijares promete revivir clásicos del pop en español con espectáculos reconocidos por su teatralidad y repertorios que han acompañado a diversas generaciones.

La propuesta también integra a Danna, representante del pop actual que suma una puesta en escena dinámica e interactiva, y a Paulina Rubio, quien ofrecerá una actuación que reafirma su estatus como figura esencial del género.

Seis grandes nombres conforman el cartel, contribuyendo a que este volumen dos de 'Música Pa’ Mandar A Volar’ proponga un recorrido musical de alto impacto para los asistentes del festival.

El dúo de Emmanuel y Mijares promete una noche llena de clásicos del pop en español con producciones reconocidas por su teatralidad (Foto: Ocesa)

Así fue la participación de los ‘poperos’ en el Vive Latino 2025

El segmento “Música pa’ Mandar a Volar” en el Vive Latino 2025 destacó como uno de los momentos más comentados del festival. Esta propuesta reunió a figuras reconocidas de la música pop y balada mexicana sobre el escenario principal, en una dinámica que buscó conectar con el público a través de éxitos nostálgicos.

Durante el show participaron artistas como Daniela Romo, Yuri, Napoleón, María José, Leonardo de Lozanne, Saúl Hernández y Belinda. Cada uno interpretó temas icónicos:

Romo eligió “Yo no te pido la luna”, Yuri cantó “Maldita primavera”, Napoleón presentó “Vive”, María José rindió homenaje a Dulce con “Lobo”, Leonardo de Lozanne interpretó “Toda la vida” de Emmanuel, Saúl Hernández sorprendió con “Tu cárcel” de Los Bukis y Belinda realizó un tributo a Paquita la del Barrio con “Rata de dos patas”.

Belinda, Yuri y Daniela Romo fueron parte del Vive Latino 2025 (IG: belindapop-cuartoscuro-FB)

La producción musical estuvo a cargo de Camilo Lara junto con Leoncio Lara “Bon”, Alfonso André y Enrique Rangel “Quique”. El segmento se diseñó para los corazones adoloridos, generando un ambiente emotivo y de buena vibra entre los asistentes, quienes corearon y celebraron cada interpretación.

El gran festival rockero de México

El Vive Latino 2026, uno de los festivales más importantes de la música iberoamericana, celebrará su vigésima sexta edición el 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

El evento reunirá a artistas nacionales e internacionales de diversos géneros, manteniendo su tradición como punto de encuentro para distintas generaciones y estilos musicales.

Fechas y ubicación

Cuándo: Sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026

Dónde: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Cartel destacado

Algunos de los artistas confirmados incluyen:

The Smashing Pumpkins

Lenny Kravitz

Cypress Hill

Fobia

Enanitos Verdes

Maldita Vecindad

Juanes

Trueno

Moenia

White Lies

Los Fabulosos Cadillacs

Illya Kuryaki and the Valderramas

Tom Morello

Rigoberta Bandini

Santa Sabina

Por cambios recientes, Moby y Nafta no participarán en el festival; en su lugar se incorpora Steve Aoki. The Mars Volta también canceló su participación recientemente.