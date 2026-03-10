Padre de Esmeralda Castillo alza la voz en el 8M en CDMX: a más de 16 años de su desaparición, mantiene la exigencia de justicia

Durante la marcha del 8M en la Ciudad de México, la voz de José Luis Castillo se sumó a las consignas que exigían justicia para las mujeres desaparecidas.

Entre las miles de personas que participaron en la marcha del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, una voz volvió a resonar con fuerza: la de José Luis Castillo Carreón, padre de Esmeralda Castillo Rincón, joven desaparecida en 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A más de 16 años de la desaparición de su hija, Castillo acudió nuevamente a las calles para recordar que su búsqueda sigue vigente.

Durante la movilización del 8 de marzo, el padre buscador agradeció a las mujeres, colectivas y ciudadanas que han acompañado su causa durante años y que han mantenido visible el caso de Esmeralda.

Con la imagen de su hija presente, reiteró que su lucha no tiene fecha de vencimiento.

Señaló que continuará levantando la voz no solo por Esmeralda, sino también por las miles de jóvenes desaparecidas en México, cuyos casos permanecen sin resolver.

Exige cumplimiento de promesas para avanzar en la búsqueda

Durante entrevista para Infobae, José Luis Castillo envió un mensaje directo a las autoridades federales.

El padre de Esmeralda Castillo reiteró que su búsqueda continúa y llamó a no olvidar a las miles de jóvenes desaparecidas en el país.

Recordó que en su momento recibió la promesa de apoyo para localizar a su hija, pero aseguró que hasta ahora no ha sido recibido ni ha tenido avances concretos en el caso.

“Decirle nada más que cumpla con su promesa. Ella dijo que nos iba a ayudar a encontrar a nuestra desaparecida y hasta el momento ni siquiera nos ha querido recibir”, expresó.

Para el padre de Esmeralda, el paso del tiempo no ha significado respuestas.

Por el contrario, ha señalado que su caso, como el de muchas otras familias que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, continúa enfrentando obstáculos institucionales y falta de resultados.

Carpetas de investigación sin avances

Castillo también habló sobre el estado de las investigaciones relacionadas con desapariciones.

De acuerdo con su testimonio, las carpetas de investigación permanecen detenidas, lo que ha prolongado la incertidumbre para miles de familias que siguen esperando justicia.

“Las carpetas de investigación están paradas, tanto la mía como la de miles y miles de personas desaparecidas”, afirmó.

Desde la desaparición de Esmeralda, el padre buscador ha tenido que recurrir a diferentes recursos legales para obtener información sobre el expediente y presionar para que las autoridades continúen con las diligencias necesarias.

Una lucha que se convirtió en símbolo

Con el paso de los años, José Luis Castillo se ha convertido en una figura reconocida dentro de los movimientos de búsqueda y justicia para personas desaparecidas en México.

Su presencia constante en marchas y protestas ha contribuido a mantener visible el caso de su hija.

En diferentes movilizaciones suele portar una lona con el rostro de Esmeralda mientras recorre las calles y lanza una consigna que se ha vuelto emblemática de su lucha: “¡Esmeralda, tu papá sigue luchando!”.

La presencia de José Luis Castillo en la marcha del 8M recordó que, a más de una década de la desaparición de su hija, la exigencia de justicia sigue vigente

Su perseverancia ha sido reconocida por organizaciones y colectivos que acompañan la búsqueda de personas desaparecidas.

En 2025, recibió un doctorado Honoris Causa por parte de una institución académica de Chihuahua en reconocimiento a su activismo y a su defensa de los derechos humanos.

A pesar de los años transcurridos, Castillo ha reiterado que no dejará de exigir justicia ni de buscar a su hija.

La marcha del 8M 2026 en la Ciudad de México

La participación de José Luis Castillo se dio en el marco de la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México, una de las movilizaciones más significativas del país en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La protesta reunió a cerca de 120 mil personas que salieron a las calles para exigir justicia frente a la violencia de género, así como para demandar igualdad de derechos y mejores condiciones de seguridad para mujeres y niñas.

Crédito: Alexa Cirel

La movilización partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, avanzó por Paseo de la Reforma, continuó por Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino.

A lo largo del recorrido participaron colectivas feministas, estudiantes, familias y madres buscadoras que portaban pancartas, fotografías y consignas.

De acuerdo con reportes de autoridades capitalinas y organizaciones civiles, la jornada se desarrolló en su mayoría de manera pacífica y concluyó con saldo blanco.

En ese contexto, la voz de José Luis Castillo volvió a escucharse entre las consignas que exigían justicia.

El padre buscador agradeció el respaldo de quienes han acompañado su causa y llamó a la sociedad a no dejar de levantar la voz por las jóvenes desaparecidas.

Durante el recorrido, familiares de víctimas insistieron en la necesidad de mantener visibles los casos de personas no localizadas.

“Primero que nada agradecerles a toda la ciudadanía, a todas esas mujeres que levantan la voz por mi Esmeralda y por todas las jóvenes desaparecidas”, expresó.

Datos sobre la marcha del 8M 2026 en CDMX

Asistencia : Cerca de 120 mil personas participaron en la movilización en la capital del país.

Ruta : La marcha inició en la Glorieta de las Mujeres que Luchan , avanzó por Paseo de la Reforma , Avenida Juárez y 5 de Mayo , y concluyó en el Zócalo capitalino .

Saldo : Autoridades reportaron una jornada mayormente pacífica y con saldo blanco .

Participación : Se sumaron colectivas feministas , estudiantes , familias y madres buscadoras que exigieron justicia.

Motivo de la movilización : La marcha se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer , con consignas contra la violencia de género y a favor de la igualdad de derechos .

Antecedentes: En los últimos años, la movilización ha reunido a más de 200 mil mujeres en 2025 y alrededor de 180 mil en 2024, consolidándose como una de las manifestaciones sociales más grandes del país.