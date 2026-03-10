México

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

13:18 hsHoy

Metrobús CDMX

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 10 de marzo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Leer la nota completa
13:18 hsHoy

Metro CDMX

Se registra afluencia alta en las Líneas 7, 8, 9, 12 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado.

12:29 hsHoy

Metro CDMX

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.

11:25 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 10 de marzo de 2026.

