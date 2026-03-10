Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de marzo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 10 de marzo de 2026.

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.

Se registra afluencia alta en las Líneas 7, 8, 9, 12 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.



