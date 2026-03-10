“Cada quién que decida”: Sheinbaum descarta reiterar petición a PT y PVEM sobre apoyo a reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó solicitar nuevamente el apoyo de los partidos aliados de Morena, PT y Verde Ecologista de México (PVEM), a la reforma electoral, que esta semana se analizará en la Cámara de Diputados.
Esto, luego de que ayer, el diputado Ricardo Monreal prevé que Morena no contará con el apoyo de ambos partidos para aprobar la reforma que impulsa la mandataria.
“No, cada quien que decida. Yo como les dije, yo cumplo con la gente, ya vimos la encuesta más del 80% están de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean electos por voto popular”, dijo en Palacio Nacional.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Delincuentes atacan con drones explosivos a policías en los límites de Jalisco y Zacatecas, hay una mujer herida
El ataque se registró el pasado lunes alrededor de las 6 de la tarde
Pumas vs Cruz Azul: cuánto cuestan los boletos para ver el partido de la jornada 11 en Ciudad Universitaria
El duelo entre ambas escuadras ha generado grandes expectativas ya que son las dos mejores ofensivas del torneo
¿Quién es la joven promesa del San Luis que fue cedido al Atlético de Madrid?
Con este movimiento, el atacante mexicano dará el siguiente paso en su formación al incorporarse a las categorías inferiores del club colchonero
Sheinbaum se reunirá hoy con empresarios nórdicos, revela que buscan “invertir en diversos temas”
La mandataria adelantó que el encuentro está programado con el gabinete de Economía
Sheinbaum garantiza atención a denuncias por abuso sexual de mujeres en las Fuerzas Armadas: “No hay impunidad”
Aseguró que ha pedido a las secretarías de Defensa y Marina reforzar las áreas disponibles para que las mujeres militares puedan recibir apoyo en caso de ser víctimas de abuso
MÁS NOTICIAS