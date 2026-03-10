México

“Cada quién que decida”: Sheinbaum descarta reiterar petición a PT y PVEM sobre apoyo a reforma electoral

La presidenta afirmó que “una gran mayoría” está de acuerdo con que los legisladores plurinominales sean electos por voto

Sheinbaum recalcó que los diputados
Sheinbaum recalcó que los diputados decidirán su voto sobre la reforma electoral. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó solicitar nuevamente el apoyo de los partidos aliados de Morena, PT y Verde Ecologista de México (PVEM), a la reforma electoral, que esta semana se analizará en la Cámara de Diputados.

Esto, luego de que ayer, el diputado Ricardo Monreal prevé que Morena no contará con el apoyo de ambos partidos para aprobar la reforma que impulsa la mandataria.

“No, cada quien que decida. Yo como les dije, yo cumplo con la gente, ya vimos la encuesta más del 80% están de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean electos por voto popular”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

