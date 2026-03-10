Adelantan para este martes audiencia contra líder de La Luz del Mundo y dos de sus familiares

Naason Joaquín García, su madre Eva García de Joaquín - San Diego, CA - AP - Wikimedia

Un tribunal federal de Nueva York reprogramó para este martes 10 de marzo la audiencia en el caso contra el líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien enfrenta cargos federales junto con su madre, Eva García de Joaquín, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín, dentro de una investigación por presunto crimen organizado y tráfico sexual.

La audiencia de control de estatus, inicialmente programada para el 12 de marzo, fue adelantada por la jueza federal Loretta A. Preska y se realizará a las 11:00 de la mañana (hora local) en la corte federal de Manhattan.

¿De qué se les acusa?

ARCHIVO - Naason Joaquin Garcia, líder de la iglesia Luz del Mundo en México, que tiene sedes en otras partes del mundo, asiste a una audiencia judicial en Los Angeles el 15 de julio de 2019. (Al Seib/Los Angeles Times vía AP, Pool, Archivo)

El expediente judicial señala que los tres forman parte de una red criminal denominada “la Empresa Joaquín LLDM”, que habría operado durante décadas dentro y fuera de Estados Unidos.

Según la acusación, esta estructura utilizó el aparato doctrinal, el control social y la amenaza de exclusión religiosa para someter a víctimas, destruir pruebas y manipular a testigos tras la detención de Naasón Joaquín en 2019.

Eva García de Joaquín fue arrestada en California y trasladada a Nueva York, donde permanece detenida en la cárcel del condado Essex, Nueva Jersey. En diciembre de 2025, la jueza Preska le negó la libertad bajo fianza, pese a la propuesta de la defensa de pagar 5 millones de dólares y a los argumentos relacionados con su salud.

FOTO DE ARCHIVO. Naason Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, con sede en México, comparece en la corte en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 10 de junio de 2019. REUTERS/Ringo Chiu

Los abogados presentaron evidencia médica sobre un diagnóstico de Alzheimer, incluidas imágenes en silla de ruedas. La magistrada consideró que, debido a la gravedad de los cargos, persiste el riesgo de fuga.

Joram Núñez Joaquín, sobrino de Naasón, fue señalado por asumir un papel clave en el encubrimiento, haciéndose pasar falsamente como abogado de la iglesia para intimidar a víctimas, recolectar y destruir pruebas y presionar a testigos para que negaran los abusos o evitaran colaborar con las autoridades.

El proceso federal en Nueva York involucra cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual, explotación de menores, producción y posesión de pornografía infantil, trabajo forzoso, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Las penas mínimas por algunos de estos delitos alcanzan 10 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua para los principales señalados.

La próxima audiencia determinará los avances en la etapa preparatoria del juicio y el estado de los imputados, quedando bajo supervisión de la jueza Loretta A. Preska. La defensa sostiene que los cargos forman parte de una persecución religiosa y rechaza la existencia de pruebas concluyentes. La Luz del Mundo ha calificado las acusaciones como infundadas.

La estructura de poder de La Luz del Mundo

Faithfuls of the La Luz del Mundo (Light of the World) church walk as they attend a prayer session after Naason Joaquin Garcia, leader and self-styled apostle of the Guadalajara-based church, pleaded guilty for child sex abuse, in Guadalajara, Mexico June 8, 2022. REUTERS/Fernando Carranza

La Luz del Mundo tiene su sede principal en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, Jalisco, México. El liderazgo de la iglesia sigue una línea dinástica iniciada por Aarón Joaquín (fundador), continuada por Samuel Joaquín (padre de Naasón) y actualmente por Naasón Joaquín García.

El dirigente ostenta el título de “apóstol” y su autoridad es incuestionable dentro de la organización. Entre los fieles, Eva García es conocida como “la hermana Eva”. El culto a la figura del líder alcanza niveles en los que su cumpleaños es celebrado como la festividad principal de la iglesia.

El expediente detalla que la explotación de menores y mujeres, el trabajo forzoso y el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo forman parte del mecanismo de funcionamiento de la red.

El Departamento de Justicia ha entregado más de 2.2 millones de documentos a la defensa de los acusados, preparando así uno de los juicios más voluminosos contra una organización religiosa en Estados Unidos.

Además de los tres principales acusados, el caso federal incluye a Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña, señalados como cómplices. La Fiscalía anunció que solicitará a las autoridades mexicanas la detención y extradición de estos individuos, presuntamente localizados en México.

GUADALAJARA (MÉXICO), 12/08/2019.- Fieles de la iglesia la Luz del Mundo participan este lunes en la ceremonia de bautizo en el marco de la Santa Convocación, en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). De acuerdo con los voceros de la agrupación religiosa, desde el 9 de agosto y hasta el 15 de agosto, se espera la presencia de 600.000 fieles provenientes de 58 países quienes arriban durante estos días a la sede mundial. Durante seis días, los miembros de la iglesia La Luz del Mundo realizarán bautizos de nuevos miembros así como la "Santa cena" que recuerda la muerte de Jesucristo. EFE/ Francisco Guasco

Las víctimas, muchas veces pertenecientes a familias con generaciones dentro de la congregación, denunciaron que la obediencia al líder era presentada como única vía para la salvación. El miedo al destierro religioso y la presión social impedían denunciar los abusos. El expediente judicial señala que la explotación financiera de los fieles también era parte del enriquecimiento personal de la familia Joaquín, con donaciones utilizadas para viajes internacionales y lujos.

En México, la organización continúa operando y mantiene influencia social y política. La Fiscalía General de la República mantiene investigaciones abiertas, sin detenciones ni sentencias derivadas de las mismas. Varios líderes de la iglesia han sido postulados y elegidos para cargos judiciales en el sistema mexicano.