Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas, el empresario petrolero detrás de los lujosos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco

El extravagante festejo de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero se volvió viral por su costo millonario de la celebración. (Facebook: Irving Pineda)

La celebración de los XV años de María Fernanda Guerrero, 'Mafer’, en Villahermosa, Tabasco, colocó en el ojo público a su padre, Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario con una red de intereses que abarca el sector energético, el agronegocio y el ramo inmobiliario.

El evento, realizado este sábado 8 de marzo de 2026, reunió a figuras de talla internacional como Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi y Matute, y se dice que dicho evento habría tenido un costo estimado de 45 millones de pesos.

Usuarios de redes sociales bautizaron la fiesta como “la fiesta del millón de dólares”, lo que detonó cuestionamientos sobre el origen de la fortuna familiar y el contraste con la realidad social que vive la entidad.

Lujo y derroche en los XV años

El fotógrafo Antonio Tizoc compartió un video con aspecto de la exclusiva celebración en Tabasco.

El festejo se llevó a cabo en un recinto exclusivo de Villahermosa, decorado con una temática inspirada en Nueva York. El salón incluyó réplicas de la Estatua de la Libertad, escenarios temáticos y tiendas emblemáticas como 7 Eleven, Sephora, McDonald’s, Hermès y una pizzería.

La alfombra roja fue grabada y conducida por Galilea Montijo, mientras que Belinda viajó desde España para abrir la noche con una interpretación de “Happy birthday to you”. También participaron J Balvin, Xavi, Pablo Montero y la banda Matute.

Uno de los regalos más comentados de la noche fue una bolsa Birkin de Hermès, cuyo valor puede superar los 500 mil pesos. La influencer Priscila Escoto relató, mediante un video transmitido desde Japón, que ayudó al padre de la quinceañera a elegir este obsequio.

Galilea Montijo fue la anfitriona de los XV años de Mafer, fiesta viral llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco

Usuarios y especialistas en moda señalaron que el vestido de la festejada era una réplica o edición especial del vestido “Junon” de Christian Dior. Además, en el festejo se dieron pulseras Hermès para los invitados de recuerdo.

Debido a la ostentación y la aparición de estos famosos, el festejo se viralizó rápidamente a través de redes sociales, en donde los internautas se cuestionaron la identidad de la familia de la quinceañera y el origen de su riqueza.

Belinda ingresa al salon y sorprende a Mafer con una interpretación de “Happy birthday” en una clara referencia a la icónica versión de Marilyn Monroe.

¿Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas?

Juan Carlos Guerrero Rojas es originario de Comalcalco, Tabasco, y se ha consolidado como referente económico en la región. De acuerdo con información del Registro Público de Comercio (SIGER) de la Secretaría de Economía, el empresario está vinculado a al menos 17 empresas, ya sea como representante legal o inversionista, que abarcan desde servicios petroleros, comercialización de combustibles, construcción, logística industrial, estaciones de servicio, hasta exportación agrícola y administración de bienes raíces.

Entre estas compañías están:

Inmobiliaria de la Chontalpa Grupo Rogue, S.A. de C.V.

Bienes inmuebles, administración, operaciones inmobiliarias

Comalcalco, Tabasco

Socio: Héctor Peralta Grappin

Graro Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Desarrollo y gestión de activos inmobiliarios

Comalcalco, Tabasco

Socio: Héctor Peralta Grappin

Gocsa, S.A. de C.V.

Comercialización de gasolina, diésel y aceites lubricantes

Puerto Ceiba Paraíso, Tabasco

Socio: Ricardo Vázquez Flores

Inmobiliaria Tracksa, S.A. de C.V.

Proyectos inmobiliarios y de construcción

Cancún, Quintana Roo

Socios: Omar Federico Athie Govea, Juan Celso Graniel Romero

En la imagen se ve al empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas. (Facebook: Irving Pineda)

Meyaj, S.A. de C.V.

Asistencia técnica en exploración y producción petrolera

Comalcalco, Tabasco

Socio: Luis Felipe Guerrero Rojas

Oil Industry Logistics, S.A. de C.V.

Logística y soporte para la industria petrolera

Comalcalco, Tabasco

Socio: Luis Felipe Guerrero Rojas

Estación de Servicio Vía Corta, S.A. de C.V.

Venta de gasolina, diésel, lubricantes y servicios complementarios

Comalcalco, Tabasco

Socios: Arturo Córdova Escalante, Alberto Manuel Mendoza Acuña, Francisco Rodríguez Jiménez

Personal Especialista de México y del Extranjero, S.A. de C.V.

Servicios técnicos e industriales para la industria petrolera

Comalcalco, Tabasco

Socio: Ricardo Vázquez Flores

Grupo de Servicios Energéticos de México, S.A. de C.V.

Comercialización de combustibles, proyectos de construcción y desarrollo inmobiliario

Comalcalco, Tabasco

Socios: Ricardo Vázquez Flores, Omar Federico Athie Govea

Artificial Lift Production Company de México, S.A. de C.V.

Exploración, explotación y desarrollo de campos petroleros

Comalcalco, Tabasco

Socios: Nora Mercedes Martínez Betancourt, Luis Felipe Guerrero Rojas, Ricardo Vázquez Flores, Armando González Florencia, Luis Enrique Burgos Verbel

BBG Consulting Oil Industries, S.A. de C.V.

Consultoría e ingeniería petrolera

Comalcalco, Tabasco

Socios: Nora Mercedes Martínez Betancourt, Ricardo Vázquez Flores, Luis Enrique Burgos Verbel

Inmobiliaria Kan-Tiaal, S.A.

Compra, venta y administración de bienes inmuebles

Comalcalco, Tabasco

Socios: Roberto Gerardo Banda Morato, Omar Federico Athie Govea

Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V.

Venta de combustibles, servicios industriales, construcción y mantenimiento de instalaciones

Comalcalco, Tabasco

Socio: Luis Felipe Guerrero Rojas

Servicios Chocogas, S.A. de C.V.

Comercialización de gasolina y diésel, servicios industriales, transporte y mantenimiento

Comalcalco, Tabasco

Socio: Héctor Peralta Grappin

Inmobiliaria Pergue, S.A. de C.V.

Administración, compra y venta de bienes muebles e inmuebles

Comalcalco, Tabasco

Socio: Héctor Peralta Grappin

Smart Solutions for the Petroleum Industry, S.A. de C.V.

Servicios integrales para la producción de petróleo y gas

Comalcalco, Tabasco

Socio: Luzbel Napoleón Solorzano Zenteno

Petróleos Tabasqueños, S.A. de C.V.

Compra, venta, importación y distribución de maquinaria y equipos para la industria petrolera

Comalcalco, Tabasco

Socios: Héctor Peralta Grappin, José del Carmen Olan Arce

Millonarios contratos

Juan Carlos Guerrero Rojas, el empresario detrás de los lujosos XV años en Tabasco. (Redes sociales)

Entre estas compañías destacan Petroservicios Integrales México, Grupo Energético de la Chontalpa, Oil Industry Logistics e Inmobiliaria de la Chontalpa.

Según registros públicos, la empresa Petroservicios Integrales México firmó contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 104 millones de dólares en 2023 para actividades de exploración y perforación.

La relación de Guerrero Rojas con Pemex se remonta a sexenios anteriores, cuando la paraestatal era dirigida por Octavio Romero Oropeza, también tabasqueño y actual director del Infonavit.

El entramado societario de Guerrero Rojas incluye alianzas con figuras políticas y empresariales locales como Héctor Peralta Grappin (exdiputado federal y exalcalde de Comalcalco), Ricardo Vázquez Flores, Omar Federico Athie Govea y su hermano Luis Felipe Guerrero Rojas.

En 2019, participó en un litigio promovido por Pemex Exploración y Producción (expediente 33/2019), de acuerdo con registros judiciales citados por La Silla Rota. En 2022 y 2023, la Secretaría de Finanzas de Tabasco lo requirió por casos de responsabilidad solidaria en la gestión de algunas de sus empresas.

Guerrero Rojas ha sido señalado en medios locales y nacionales como cercano al gobernador Javier May Rodríguez.

Además de su rol en la industria petrolera, Guerrero Rojas ha impulsado actividades agrícolas, especialmente la exportación de cacao, un cultivo emblemático en la economía tabasqueña.