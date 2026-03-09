México

Día Internacional de Barbie: las muñecas inspiradas en mexicanas que celebran la cultura y el talento

La icónica figura de Mattel también ha rendido homenaje a mujeres y personajes ligados a México con ediciones especiales que reflejan su impacto en el arte, el deporte y el entretenimiento

El Día Internacional de Barbie
El Día Internacional de Barbie se celebra cada 9 de marzo resaltando la evolución e impacto cultural de la icónica muñeca de Mattel.

Cada 9 de marzo se celebra el Día Internacional de Barbie, una fecha que recuerda el impacto cultural de la famosa muñeca creada por Mattel. A lo largo de las décadas, el personaje ha evolucionado para representar distintas profesiones, culturas y figuras influyentes alrededor del mundo.

Dentro de esas ediciones especiales también han aparecido versiones inspiradas en México. Algunas celebran a figuras históricas y contemporáneas que han dejado huella en ámbitos como el arte, el deporte o la ciencia, mientras que otras se inspiran en personajes del entretenimiento popular.

Estas muñecas se han convertido en piezas representativas para coleccionistas y seguidores de la marca, ya que reflejan historias de mujeres que marcaron una época o abrieron nuevos caminos en sus respectivas áreas.

Barbies dedicadas a figuras y personajes vinculados con México

Las ediciones de Barbie inspiradas
Las ediciones de Barbie inspiradas en México incluyen muñecas de personajes históricos, figuras del deporte y el arte, y representantes de la cultura pop nacional. - (Foto: Mattel)

Con el paso del tiempo, Barbie ha presentado ediciones que reconocen a personalidades mexicanas o a personajes que forman parte de la cultura pop del país. Cada muñeca reproduce rasgos, vestuario o elementos característicos de quienes representan.

Entre las ediciones más conocidas se encuentran:

  • Barbie de Mía Colucci
  • Barbie de Roberta Pardo
  • Barbie de Lupita Fernández
  • Barbie de María Félix
  • Barbie de Frida Kahlo
  • Barbie de Katya Echazarreta
  • Barbie de Paola Espinosa
  • Barbie de Lorena Ochoa

Las versiones inspiradas en los personajes de la telenovela Rebelde recrean el estilo que Mía, Roberta y Lupita lucieron en la historia juvenil. Mientras tanto, otras muñecas forman parte de colecciones especiales creadas para destacar a mujeres influyentes.

Homenajes que buscan inspirar a nuevas generaciones

Las Barbies dedicadas a mexicanas
Las Barbies dedicadas a mexicanas buscan inspirar a nuevas generaciones mostrando historias de mujeres que abrieron caminos en diferentes disciplinas.

Algunas de estas figuras fueron integradas a colecciones con un enfoque particular. La muñeca dedicada a María Félix pertenece a la Tribute Collection, una línea diseñada para honrar a mujeres consideradas visionarias dentro de la cultura.

En 2018, Barbie también presentó una versión inspirada en Frida Kahlo como tributo a una de las artistas mexicanas más reconocidas internacionalmente. Su obra y su historia personal continúan influyendo en distintas disciplinas creativas.

Ese mismo año, la marca incluyó a Lorena Ochoa dentro de la iniciativa “Sheroes”, mientras que otras figuras como Paola Espinosa y la astronauta Katya Echazarreta también recibieron versiones inspiradas en su trayectoria. Con estas ediciones, Barbie busca destacar historias de mujeres que han abierto camino y convertirse en una referencia para nuevas generaciones.

