Día Internacional de Barbie: las muñecas inspiradas en mexicanas que celebran la cultura y el talento

Cada 9 de marzo se celebra el Día Internacional de Barbie, una fecha que recuerda el impacto cultural de la famosa muñeca creada por Mattel. A lo largo de las décadas, el personaje ha evolucionado para representar distintas profesiones, culturas y figuras influyentes alrededor del mundo.
Dentro de esas ediciones especiales también han aparecido versiones inspiradas en México. Algunas celebran a figuras históricas y contemporáneas que han dejado huella en ámbitos como el arte, el deporte o la ciencia, mientras que otras se inspiran en personajes del entretenimiento popular.
Estas muñecas se han convertido en piezas representativas para coleccionistas y seguidores de la marca, ya que reflejan historias de mujeres que marcaron una época o abrieron nuevos caminos en sus respectivas áreas.
Barbies dedicadas a figuras y personajes vinculados con México
Con el paso del tiempo, Barbie ha presentado ediciones que reconocen a personalidades mexicanas o a personajes que forman parte de la cultura pop del país. Cada muñeca reproduce rasgos, vestuario o elementos característicos de quienes representan.
Entre las ediciones más conocidas se encuentran:
- Barbie de Mía Colucci
- Barbie de Roberta Pardo
- Barbie de Lupita Fernández
- Barbie de María Félix
- Barbie de Frida Kahlo
- Barbie de Katya Echazarreta
- Barbie de Paola Espinosa
- Barbie de Lorena Ochoa
Las versiones inspiradas en los personajes de la telenovela Rebelde recrean el estilo que Mía, Roberta y Lupita lucieron en la historia juvenil. Mientras tanto, otras muñecas forman parte de colecciones especiales creadas para destacar a mujeres influyentes.
Homenajes que buscan inspirar a nuevas generaciones
Algunas de estas figuras fueron integradas a colecciones con un enfoque particular. La muñeca dedicada a María Félix pertenece a la Tribute Collection, una línea diseñada para honrar a mujeres consideradas visionarias dentro de la cultura.
En 2018, Barbie también presentó una versión inspirada en Frida Kahlo como tributo a una de las artistas mexicanas más reconocidas internacionalmente. Su obra y su historia personal continúan influyendo en distintas disciplinas creativas.
Ese mismo año, la marca incluyó a Lorena Ochoa dentro de la iniciativa “Sheroes”, mientras que otras figuras como Paola Espinosa y la astronauta Katya Echazarreta también recibieron versiones inspiradas en su trayectoria. Con estas ediciones, Barbie busca destacar historias de mujeres que han abierto camino y convertirse en una referencia para nuevas generaciones.