Día Internacional de Barbie: las muñecas inspiradas en mexicanas que celebran la cultura y el talento

Cada 9 de marzo se celebra el Día Internacional de Barbie, una fecha que recuerda el impacto cultural de la famosa muñeca creada por Mattel. A lo largo de las décadas, el personaje ha evolucionado para representar distintas profesiones, culturas y figuras influyentes alrededor del mundo.

Dentro de esas ediciones especiales también han aparecido versiones inspiradas en México. Algunas celebran a figuras históricas y contemporáneas que han dejado huella en ámbitos como el arte, el deporte o la ciencia, mientras que otras se inspiran en personajes del entretenimiento popular.

Estas muñecas se han convertido en piezas representativas para coleccionistas y seguidores de la marca, ya que reflejan historias de mujeres que marcaron una época o abrieron nuevos caminos en sus respectivas áreas.

Barbies dedicadas a figuras y personajes vinculados con México

Con el paso del tiempo, Barbie ha presentado ediciones que reconocen a personalidades mexicanas o a personajes que forman parte de la cultura pop del país. Cada muñeca reproduce rasgos, vestuario o elementos característicos de quienes representan.

Entre las ediciones más conocidas se encuentran:

Barbie de Mía Colucci

Barbie de Roberta Pardo

Barbie de Lupita Fernández

Barbie de María Félix

Barbie de Frida Kahlo

Barbie de Katya Echazarreta

Barbie de Paola Espinosa

Barbie de Lorena Ochoa

Las versiones inspiradas en los personajes de la telenovela Rebelde recrean el estilo que Mía, Roberta y Lupita lucieron en la historia juvenil. Mientras tanto, otras muñecas forman parte de colecciones especiales creadas para destacar a mujeres influyentes.

Homenajes que buscan inspirar a nuevas generaciones

Algunas de estas figuras fueron integradas a colecciones con un enfoque particular. La muñeca dedicada a María Félix pertenece a la Tribute Collection, una línea diseñada para honrar a mujeres consideradas visionarias dentro de la cultura.

En 2018, Barbie también presentó una versión inspirada en Frida Kahlo como tributo a una de las artistas mexicanas más reconocidas internacionalmente. Su obra y su historia personal continúan influyendo en distintas disciplinas creativas.

Ese mismo año, la marca incluyó a Lorena Ochoa dentro de la iniciativa “Sheroes”, mientras que otras figuras como Paola Espinosa y la astronauta Katya Echazarreta también recibieron versiones inspiradas en su trayectoria. Con estas ediciones, Barbie busca destacar historias de mujeres que han abierto camino y convertirse en una referencia para nuevas generaciones.