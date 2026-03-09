México

De J Balvin a Belinda: cuánto cobran por evento privado los artistas invitados a los XV años de ‘Mafer’ en Tabasco

El festejo, que incluyó una alfombra roja conducida por Galilea Montijo, habría costado más de 45 millones de pesos

Belinda, J Balvin, Xavi y Galilea Montijo fueron algunas de las celebridades presentes en los XV años de Mafer en Tabasco. (Redes sociales)

La celebración de los XV años de María Fernanda Guerrero, 'Mafer’ en Villahermosa, Tabasco, reunió a varias de las figuras más cotizadas de la música latina y el espectáculo en un evento privado que se viralizó por su despliegue de recursos.

Belinda, J Balvin, Xavi y el grupo Matute figuraron en el cartel artístico de la llamada “fiesta del millón de dólares”, un festejo que según estimaciones habría superado los 45 millones de pesos.

La fiesta se realizó en un recinto exclusivo de Villahermosa con una ambientación inspirada en Nueva York. La alfombra roja fue conducida por Galilea Montijo, quien presentó a la familia anfitriona.

El evento despertó cuestionamientos sobre el origen de los recursos y la brecha social que persiste en Tabasco. (Captura de pantalla / Instagram)

El evento atrajo la atención nacional no solo por la presencia de celebridades, sino por la familia que estuvo detrás de la organización. El padre de la festejada fue identificado como Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario petrolero que ha obtenido millonarios contratos del gobierno de Tabasco.

¿Cuánto cobran J Balvin, Belinda, Xavi y otros por evento privado?

Los honorarios de los artistas que actuaron en los XV años de Mafer varían en función de la demanda, la exclusividad y los servicios incluidos en sus presentaciones privadas.

J Balvin, referente internacional del reguetón, figura entre los artistas de mayor tarifa. Contratarlo para un evento privado puede implicar un costo en el rango de 500 mil a 749 mil dólares, es decir, entre 8.9 y 13.4 millones de pesos mexicanos. La cifra puede elevarse hasta los 4 millones de dólares en ciertos eventos, en función de la producción, requerimientos técnicos y logística.

Usuarios de redes sociales han bautizado el evento como “La fiesta del millón de dólares”. (Antonio Tizoc / Instagram)

Belinda, quien viajó desde España para cantar en la fiesta de Mafer, cobra habitualmente entre 8.9 y 10 millones de pesos por un show privado. Su presentación incluyó la interpretación personalizada de “Happy birthday to you” y convivencia con los anfitriones.

Xavi, uno de los nuevos exponentes del regional mexicano, mantiene tarifas de entre 2.7 a 5.4 millones de pesos mexicanos por evento privado, de acuerdo con Celebrity Talent International.

El grupo Matute, conocido por sus versiones de clásicos de las décadas de los 80 y 90, maneja honorarios en el rango de 400 mil pesos mexicanos para eventos sociales y empresariales.

Finalmente, Galilea Montijo, quien fue la conductora del evento, cobra de entre 200 mil a 500 mil pesos mexicanos por su participación en eventos privados.

Además de los artistas mencionados, la influencer Priscila Escoto envió un video desde Japón, en donde mencionó que colaboró junto al padre de ‘Mafer’ en la elección de un regalo exclusivo para la festejada: una bolsa Birkin de Hermès valuada en más de medio millón de pesos.

El extravagante festejo de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero se volvió viral por su costo millonario de la celebración. (Facebook: Irving Pineda)

En total, solo en talento artístico, la cifra invertida por la familia habría sido de entre 21.1 a 29.7 millones de pesos.

Los otros lujos de la fiesta

La fiesta de los XV años de Mafer destacó no solo por la presencia de figuras internacionales, sino también por el despliegue de elementos exclusivos y detalles de alto costo.

El recinto fue transformado en una réplica de Nueva York, con ambientación a gran escala y decoración personalizada. Entre los elementos más llamativos se encontraban estructuras monumentales de la Estatua de la Libertad, letreros luminosos y escenarios temáticos, además de la instalación de tiendas efímeras de marcas internacionales como 7 Eleven, Sephora, McDonald’s y Hermès, que ofrecían productos y servicios solo para los invitados.

Mafer junto a su padre, identificado como un prominente empresario petrolero. (Antonio Tizoc / Instagram)

Además, la quinceañera portó un vestido considerado por especialistas en moda como una réplica o edición especial del icónico diseño “Junon” de Christian Dior, pieza histórica de la alta costura internacional.

La presencia de una alfombra roja, la producción audiovisual y la lista de invitados contribuyeron a la viralización del evento en redes sociales. Los asistentes disfrutaron de servicio de catering gourmet, ambientación multisensorial y acceso a áreas VIP dentro del salón. Además, en el festejo se dieron pulseras Hermès para los invitados de recuerdo y este domingo se llevó a cabo el “recalentado”, en donde también estuvieron Pablo Montero y Matute.

