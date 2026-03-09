Ángela Aguilar se pronuncia sobre el 8M y critica ataques entre mujeres: “En redes aplaudimos cuando una es humillada”

Ángela compartió reflexiones y frases sobre la importancia del respeto y la sororidad entre mujeres. (Captura de pantalla/YouTube)

Ángela Aguilar se colocó en el centro de la controversia luego de compartir una serie de mensajes en su cuenta de Instagram donde abordó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo. La artista publicó cuatro historias en esa red social, en medio de un clima tenso generado por las críticas y señalamientos en torno a su relación con Christian Nodal y los recientes pronunciamientos de Cazzu y el propio cantante.

Entre los mensajes, destaca uno que ha generado debate en redes sociales al cuestionar la dinámica de agresiones digitales entre mujeres. Se trata de una imagen con fondo morado y texto en letras blancas, creada por Erick Nieto, fotógrafo que colabora con Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y Christian Nodal.

“Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”, publicó Aguilar en una de sus historias, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores y detractores.

La imagen compartida por Ángela habría sido creada por Erick Nieto, fotógrafo que colabora con la cantante, con Pepe Aguilar y Christian Nodal. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @ericknieto)

Cabe señalar que Ángela Aguilar se ha mantenido en el foco mediático desde que su relación con Nodal se hizo pública. La artista ha sido objeto de numerosos comentarios críticos y ataques en plataformas digitales, tras las declaraciones de Julieta Cazzuchelli, cuando salió a pronunciarse ante las entrevistas que ofrecía la hija de Pepe Aguilar.

La menor de la dinastía Aguilar compartió dichas publicaciones pero no fueron de su autoría, sino republicaciones de diversas cuentas enfocadas en el activismo de género. En una de ellas, se lee: “Hoy no te deseo un ‘feliz día’; deseo que en cualquier lugar que vayas seas respetada, que seas celebrada, que nadie te haga sentir que tu opinión no tiene valor, que levantes siempre la mirada hacia lo que quieres, que vayas en busca de tus sueños, que no permitas que nadie te haga dudar de tus capacidades, que dejes de normalizar conductas que te hacen daño, que recuerdes que no estás sola, que mereces amor y respeto, que te vayas de los lugares que te hacen daño, que recuerdes siempre lo valiosa que eres por el simple hecho de ser tú”.

Ángela Aguilar cuestionó la violencia en redes sociales hacia las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer. (Whatsapp Ángela Aguilar)

Las publicaciones de Ángela Aguilar generaron respuestas divididas. Algunas usuarias reconocieron el gesto y la visibilización de problemáticas que afectan a las mujeres en la vida cotidiana y digital, mientras que otras cuestionaron la congruencia de la cantante por el contexto mediático en el que se encuentra.

Otra de las publicaciones de la cantante fue un carrusel con información en inglés del medio The New York Times, donde se habla de un texto titulado “Por qué México no celebra el Día Internacional de la Mujer”. Finalmente Ángela reposteó un video donde aparece una niña con el siguiente diálogo: “Prefiero incomodar con mi verdad a ser aceptada por mi silencio. La belleza se termina y el carácter es lo que hace a alguien imposible de olvidar (...) Mi presencia tiene valor... Los errores no me definen, me dan experiencia”.

Así reaccionaron los internautas al mensaje de Ángela Aguilar

“Meterse con hombres casados no es digno del 8 de marzo”

“Ella igual vive del sufrimiento de una mujer y una niña”

“Voy a ser tía”

“La más sorora”

“Aquí todos somos adultos”

“Así como comparte contenido donde atacan a Inti”

“Aquí no hay ninguna pobrecita, aquí no hay víctimas”

“La más empática de las mujeres”