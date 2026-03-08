¿Quién es Freddy Leyva y qué incidentes tuvo en redes sociales previo a su suspensión de actividades de CD9?

La suspensión de Freddy Leyva de CD9 responde a la viralización de mensajes con acusaciones graves en redes sociales. (Redes sociales)

La suspensión de Freddy Leyva de CD9 marcó un giro inesperado para la agrupación mexicana, pues decidieron separarse temporalmente del cantante tras la viralización de mensajes comprometedores.

La medida responde a un escándalo que involucró acusaciones por supuestas solicitudes de fotografías íntimas a una fan, así como comentarios ofensivos y peticiones de dinero.

Su suspensión del grupo se dio a conocer a través de un comunicado que reafirmó su compromiso con la integridad y la responsabilidad frente a su público.

CD9 se pronunció mediante un comunicado oficial afirmando su compromiso con la integridad y la responsabilidad ante sus seguidores. (@CD9)

Las acusaciones que motivaron la suspensión

La controversia se originó a través de redes sociales, donde circularon capturas de pantalla de conversaciones privadas en las que se atribuía a Freddy Leyva la petición de imágenes íntimas a una seguidora. Los mensajes también incluían frases ofensivas y solicitudes de dinero:

Las denuncias se difundieron rápidamente y generaron reacciones de rechazo en la comunidad de fans.

Los integrantes activos —Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque— emitieron un comunicado conjunto, subrayando:

“CD9 es un proyecto que hemos construido durante muchos años con trabajo, disciplina y un compromiso profundo entre nosotros y con ustedes. Por eso, para quienes formamos parte de este grupo, es muy importante cuidar lo que CD9 representa y seguir honrando esta historia con responsabilidad”.

La agrupación enfatizó que la suspensión de Leyva era una decisión consensuada y necesaria para que el cantante pudiera atender los asuntos personales que debía resolver, manteniendo la política de respeto y responsabilidad que define al grupo.

La decisión de separar a Freddy Leyva fue tomada de manera consensuada entre los integrantes, priorizando los valores del grupo.(Instagram/@cd9)

Freddy Leyva: trayectoria y situación actual

José Alfredo Pacheco Leyva, conocido como Freddy Leyva, nació el 19 de enero de 1995 en Ciudad de México. Desde la fundación de CD9 en 2013, formó parte del grupo junto a Canela, Villalpando, Navarro y Mouque.

Tras la pausa de la banda en 2021, Freddy desarrolló una carrera solista, lanzando canciones como “Derroche” , “Florecer” , “Fe” , “Fantasma” y “El Arrebatado” .

En Instagram reúne más de 510 mil seguidores y supera los 13 mil en YouTube .

El retorno de CD9 se oficializó en abril de 2024, con el lanzamiento del sencillo “Rockstar”.

Frente a la polémica, los miembros activos de CD9 reiteraron que cumplirán con compromisos y actividades previamente anunciados, asegurando que lo harán “con claridad, responsabilidad y respeto hacia lo que hemos construido juntos”.

Las acusaciones contra Freddy Leyva se centran en la supuesta solicitud de fotos íntimas, peticiones de dinero y el uso de expresiones despectivas en chats con seguidoras.

Freddy Leyva, integrante original de CD9 y solista con más de 510 mil seguidores, negó haber solicitado fotografías a ninguna fan. (Foto: Instagram/ Freddy Leyva)

Freddy Leyva responde a las denuncias

Al día siguiente de que el caso tomara notoriedad pública, Freddy Leyva utilizó su cuenta de X para dar su versión de los hechos.

El cantante negó de manera categórica haber acosado o solicitado fotografías de alguien, por lo que aseguró que los mensajes difundidos eran “fragmentos fuera de contexto para insinuar cosas que no ocurrieron”.

Asimismo, explicó que la conversación señalada tuvo lugar con una persona adulta y reconoció el error de responder mensajes privados, advirtiendo que ese tipo de interacción puede prestarse a interpretaciones negativas.

Finalmente, manifestó su rechazo absoluto a cualquier forma de acoso, abuso o violencia contra las mujeres, y recalcó: “Jamás actuaría de esa manera”.