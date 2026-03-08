¿Nicola Porcella abandona por lesión la pelea contra Aldo de Nigris en Ring Royale?

Nicola Porcella revela lesión muscular durante entrenamiento previo al esperado combate contra Aldo de Nigris en Ring Royale. - (Instagram/@nicolaporcella12)

En las últimas horas han surgido especulaciones en redes sociales sobre la posible salida de Nicola Porcella del combate que tiene programado frente a Aldo de Nigris dentro del evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris.

La conversación comenzó luego de que el influencer peruano compartiera en sus historias de Instagram que sufrió una lesión durante un entrenamiento de sparring. El mensaje despertó dudas sobre si el enfrentamiento podría verse afectado a pocos días de realizarse.

La expectativa creció rápidamente entre seguidores del evento, quienes comenzaron a debatir sobre la preparación de ambos participantes y el impacto que una lesión podría tener en el espectáculo.

Lesión durante el entrenamiento previo al combate

Nicola Porcella asegura su permanencia en la cartelera de Ring Royale y declara que peleará pese a la reciente lesión diagnosticada. (Instagram/@nicolaporcella12)

De acuerdo con el documento médico que el propio Porcella publicó, se detectó una probable rotura parcial del músculo intercostal externo en el quinto espacio intercostal. El reporte menciona una lesión aproximada de 1x2 milímetros con edema en tejidos blandos.

El diagnóstico también señala pérdida de continuidad del músculo, aunque sin presencia de líquido ni otros fenómenos agregados. El resto de los parámetros evaluados en el estudio se encuentran dentro de rangos normales.

La publicación del informe fue interpretada por algunos seguidores como una explicación ante los rumores que comenzaban a circular sobre su estado físico.

Nicola Porcella responde a rumores sobre su posible retiro

La cartelera de Ring Royale sumó un duelo cargado de expectativa al confirmar a Nicola Porcella frente a Aldo de Nigris, un choque que despierta debate por sus contrastes y antecedentes. (Instagram)

Ante la conversación en redes, Porcella decidió responder directamente a las críticas y aclarar su postura frente al combate programado.

“No iba a decir nada, pero hablan y hablan sin saber. Este es mi diagnóstico: me desgarré haciendo sparring, entrenando como lo venía haciendo todos los días”, escribió el influencer.

En el mismo mensaje dejó claro que su intención es mantenerse en la pelea: “Y que quede claro: voy a pelear igual. No me voy a bajar por nada y voy a dar el 100%. No tuve miedo de empezar de cero en un país que no era el mío, ¿creen que voy a tener miedo de subirme a un ring?”.

Redes sociales elevan la tensión rumbo al evento

Poncho de Nigris lidera la organización de Ring Royale, reuniendo a personalidades de la televisión, las redes sociales y el deporte. (Miriam Estrella/ Infobae)

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios cuestionaron el momento en que se dio a conocer la lesión, mientras otros defendieron el esfuerzo físico que implica la preparación para un combate de este tipo.

Entre los comentarios también surgieron mensajes de apoyo hacia Aldo de Nigris, cuyos seguidores destacaron los meses de entrenamiento previos al evento.

La pelea forma parte de la cartelera que Ring Royale presentará el 15 de marzo en la Arena Monterrey. El programa también incluye enfrentamientos como Abelito vs Bull Terrier, Alberto del Río vs Chuy Almada, Karely Ruiz vs Marcela Mistral y Alfredo Adame vs Carlos Trejo, una cartelera que mezcla deporte, entretenimiento y figuras del entorno digital.