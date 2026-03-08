Mario Bautista se burla de Freddy Leyva de CD9 tras ser suspendido por pedirle fotos íntimas a sus fans y dinero (RS)

El cantante mexicano Mario Bautista publicó un mensaje en X que fue interpretado como una burla hacia Freddy Leyva, posible exintegrante de CD9, después de que este fuera suspendido por presuntamente solicitar fotos íntimas y dinero a sus fans.

El mensaje de Mario Bautista y la reacción de las coders y las bautisters

Mario Bautista aprovechó la controversia que rodea a Freddy Leyva para enviar un mensaje a sus seguidoras, aludiendo de manera indirecta a las acusaciones que enfrentaba el exintegrante de CD9.

En su cuenta de X, antes Twitter, escribió: “Aquí no se les humilla, no se les usa y no se les pide dinero, aquí se les quiere bonito. Por algo las Bautisters son la mera crema”.

El posteo se viralizó rápidamente y generó reacciones positivas entre las seguidoras de Bautista, quienes bromearon sobre eventos pasados y destacaron el trato que el cantante ofrece a su base de fans, conocidas como las Bautisters.

El mensaje fue interpretado como una referencia directa a las denuncias que enfrentaba Leyva, lo que intensificó el debate en redes sociales.

Las acusaciones contra Freddy Leyva y la respuesta de CD9

La polémica se originó tras la difusión de supuestas capturas de pantalla en las que Freddy Leyva solicitaba imágenes íntimas y dinero a una seguidora. Las conversaciones atribuidas al cantante también contenían frases ofensivas. Estas denuncias se multiplicaron y provocaron un amplio rechazo entre la comunidad de fans de CD9.

Ante la situación, los integrantes activos de la agrupación —Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque— emitieron un comunicado conjunto en el que aclararon su postura. Según el texto publicado por el grupo, “no se respalda ningún tipo de comportamiento inapropiado y la prioridad es mantener un ambiente de respeto tanto para los seguidores como para quienes forman parte del equipo de trabajo”.

Además, informaron que las actividades de Leyva quedarían suspendidas mientras el cantante atendía los asuntos personales derivados de las acusaciones.

La agrupación hizo énfasis en que las acciones tomadas buscan preservar la integridad y el bienestar de la comunidad de fans, subrayando que cualquier comportamiento fuera de los valores del grupo no será tolerado.

El impacto en la comunidad de fans: las coders se dividen

La suspensión de Freddy Leyva generó diversas reacciones entre los seguidores de CD9. Algunos manifestaron su apoyo a la decisión de la banda, mientras que otros expresaron su decepción ante los hechos. En redes sociales, el tema se mantuvo entre las tendencias, reflejando el alcance de la controversia.

El mensaje de Mario Bautista sumó un nuevo elemento a la conversación digital, pues fue percibido por muchos como una burla dirigida a Leyva y a la situación que enfrenta.

Las seguidoras de Bautista respondieron con comentarios en tono humorístico y reafirmaron su respaldo al cantante, resaltando la diferencia entre el trato que reciben de él y lo que ocurrió en el entorno de CD9.