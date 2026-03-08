Marcha 8M 2026 en CDMX: estos son todos los puntos de salida y rutas de los contingentes en el Día Internacional de la Mujer

Una mujer tocando el tambor durante la marcha contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México, el viernes 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Áurea del Rosario)

Este 8 de marzo de 2026, miles de mujeres saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para participar en la Marcha 8M, una movilización que se realiza cada año en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género.

Diversas colectivas convocaron a reunirse en distintos puntos de la capital para marchar hacia el Zócalo capitalino, recorriendo algunas de las avenidas más importantes de la ciudad.

A continuación te contamos desde dónde salen los contingentes, cuál será la ruta y a qué hora inicia la movilización.

¿A qué hora inicia la marcha del 8M en CDMX?

Las convocatorias de distintos colectivos señalan que la reunión de contingentes comenzará alrededor de las 11:00 horas, mientras que la salida de los primeros grupos está prevista cerca de las 12:00 horas.

Sin embargo, los horarios pueden variar dependiendo de cada contingente y organización feminista que participe en la movilización.

Puntos de salida de los contingentes

Para la marcha del 8M en CDMX, los contingentes partirán desde distintos puntos de Paseo de la Reforma y zonas cercanas. Entre los principales sitios de concentración se encuentran:

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Fuente de la Diana Cazadora

Monumento a la Madre

Cada uno de estos puntos funciona como lugar de reunión para diferentes colectivas, organizaciones feministas y grupos ciudadanos que se suman a la movilización.

En algunos casos, los contingentes también se organizan por causas específicas, como familiares de víctimas de feminicidio, colectivas universitarias, contingentes separatistas o grupos incluyentes con infancias.

Ruta de la Marcha 8M 2026 en CDMX

La ruta principal de la marcha avanzará hacia el centro histórico de la capital siguiendo este recorrido:

Paseo de la Reforma Avenida Juárez Calle 5 de Mayo Zócalo de la Ciudad de México

En la plancha del Zócalo se prevé que se realicen pronunciamientos, actividades simbólicas y concentraciones de colectivos feministas.

¿Por qué es importante marchar hoy?

La Marcha del 8M forma parte de las actividades globales por el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y exigir políticas públicas que garanticen sus derechos.

En México, la movilización también se ha convertido en un espacio para denunciar feminicidios, violencia de género, desigualdad laboral y falta de acceso a la justicia.

Cada año, miles de mujeres participan en la marcha en la capital del país, que se ha consolidado como una de las movilizaciones feministas más grandes de América Latina.

La primera marcha del 8 de marzo

El origen del Día Internacional de la Mujer se remonta a las luchas laborales y sociales de mujeres trabajadoras a finales del siglo XIX y principios del XX.

Uno de los antecedentes más citados ocurrió el 8 de marzo de 1908, cuando trabajadoras textiles en Nueva York realizaron protestas para exigir mejores condiciones laborales, reducción de la jornada de trabajo y el derecho al voto.

Años después, en 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer una jornada internacional dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres.

La propuesta fue aceptada por representantes de varios países y, desde entonces, comenzaron a realizarse movilizaciones y actos conmemorativos en distintas partes del mundo.

Finalmente, el 8 de marzo se consolidó como la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer, una jornada que hoy combina memoria histórica, protesta social y demandas por igualdad de derechos.