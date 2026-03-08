Cómo el color morado se convirtió en símbolo del 8M

El color morado refuerza su papel central en la conmemoración del 8 de marzo. Foto: (Infobae México)

Cada año, durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres en distintos países del mundo utilizan prendas, pañuelos, banderas y carteles de color morado. Este tono se ha convertido en uno de los símbolos más representativos del movimiento feminista y de la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

El 8 de marzo, también conocido como 8M, es una fecha dedicada a visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres en ámbitos como el laboral, político y social. En ese contexto, el color morado —también llamado violeta o púrpura— se ha consolidado como un emblema de resistencia, dignidad y justicia.

El origen de esta asociación se remonta a principios del siglo XX, cuando comenzaron a organizarse los primeros movimientos por los derechos de las mujeres. Diversas investigaciones históricas señalan que el color violeta fue adoptado por grupos sufragistas que luchaban por el derecho al voto femenino en países como el Reino Unido y Estados Unidos.

Este color suele acompañar marchas, manifestaciones y protestas por los derechos de las mujeres. Foto: Cuartoscuro

Uno de los movimientos más influyentes fue el encabezado por la Women’s Social and Political Union, fundada en 1903 por la activista británica Emmeline Pankhurst. Este grupo utilizó tres colores como símbolos de su causa: el morado, el blanco y el verde. Cada uno tenía un significado particular: el morado representaba la dignidad y la justicia, el blanco simbolizaba la pureza y el verde la esperanza.

Con el paso del tiempo, el morado se convirtió en el color más representativo de la lucha feminista a nivel internacional. Este tono comenzó a aparecer en marchas, manifestaciones y campañas relacionadas con los derechos de las mujeres, especialmente durante las movilizaciones del 8 de marzo.

Además del vínculo con el movimiento sufragista, existe otra explicación histórica popular que relaciona el color morado con una tragedia ocurrida en 1911 en la ciudad de Nueva York. Ese año se registró el incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist, conocido como el Incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, donde murieron más de un centenar de trabajadoras. De acuerdo con algunos relatos, el humo que salía del edificio era de color violeta debido a los tintes utilizados en las telas que se producían en el lugar. Aunque esta versión es debatida por historiadores, la tragedia se convirtió en un símbolo de las luchas laborales y de los derechos de las mujeres trabajadoras.

El morado trasciende fronteras como símbolo de igualdad y justicia femenina. Foto: (iStock)

Con el paso de las décadas, el morado fue adoptado por organizaciones feministas y movimientos sociales en distintos países. Actualmente es uno de los colores más visibles durante las movilizaciones del 8M, junto con el verde, que en años recientes también ha adquirido relevancia en América Latina como símbolo de la lucha por los derechos reproductivos.

En marchas y protestas que se realizan en ciudades de todo el mundo —desde Ciudad de México hasta Madrid, Buenos Aires o París— el color morado aparece en pancartas, ropa, listones y murales. Para muchas mujeres, vestir este color durante la jornada del 8 de marzo es una forma de expresar solidaridad, memoria histórica y apoyo a la lucha por la igualdad.

Más allá de su origen histórico, el morado se ha consolidado como un símbolo global que representa la unión de millones de mujeres que buscan erradicar la violencia de género, reducir las brechas de desigualdad y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este color recuerda que la lucha por la igualdad continúa y que las demandas de justicia siguen presentes en todo el mundo.