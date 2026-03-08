Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy domingo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer

Este domingo se prevén movilizaciones en la ciudad, por lo que el servicio de Metrobús podría presentar ajustes de operación según las condiciones viales y el paso de contingentes.
08:31 de la mañana: Buen avance y sin tráfico en Av. Insurgentes de Av. Paseo de la Reforma a Chapultepec.
08:20 de la mañana: Avance en Av. Paseo de la Reforma de Av. Insurgentes hasta Donato Guerra.
Considera concentración de manifestantes en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.