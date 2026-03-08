Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy domingo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer

Considera concentración de manifestantes en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

08:20 de la mañana: Avance en Av. Paseo de la Reforma de Av. Insurgentes hasta Donato Guerra.

08:31 de la mañana: Buen avance y sin tráfico en Av. Insurgentes de Av. Paseo de la Reforma a Chapultepec.

Este domingo se prevén movilizaciones en la ciudad, por lo que el servicio de Metrobús podría presentar ajustes de operación según las condiciones viales y el paso de contingentes.

Últimas noticias

