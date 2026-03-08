México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy domingo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

concentración de manifestantes en Rinconada
concentración de manifestantes en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.
15:22 hsHoy

Este domingo se prevén movilizaciones en la ciudad, por lo que el servicio de Metrobús podría presentar ajustes de operación según las condiciones viales y el paso de contingentes.

Este domingo se prevén movilizaciones
Este domingo se prevén movilizaciones en la ciudad, por lo que el servicio de Metrobús podría presentar ajustes de operación según las condiciones viales y el paso de contingentes (captura de pantalla)
14:33 hsHoy

08:31 de la mañana: Buen avance y sin tráfico en Av. Insurgentes de Av. Paseo de la Reforma a Chapultepec.

Buen avance en Av. Insurgentes
Buen avance en Av. Insurgentes de Av. Paseo de la Reforma a Chapultepec (Captura de pantalla)

08:20 de la mañana: Avance en Av. Paseo de la Reforma de Av. Insurgentes hasta Donato Guerra.

14:36 hsHoy
Avance en Av. Paseo de
Avance en Av. Paseo de la Reforma de Av. Insurgentes hasta Donato Guerra (captura de pantalla)
14:23 hsHoy

Considera concentración de manifestantes en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

