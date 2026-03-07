Sandra Cuevas no es la dueña del restaurante de Carmen Salinas, aclara hija de la actriz

El emblemático restaurante que perteneció a Carmen Salinas tiene nueva vida y una nueva propietaria: Sandra Cuevas. (Infobae México / Jovani Pérez)

La familia de Carmen Salinas desmintió que el emblemático restaurante “La casita de las sopas” haya pasado a propiedad total de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc.

María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, aclaró que la relación comercial con Cuevas es únicamente una asociación y no una venta definitiva, pese a los rumores que circularon en los últimos meses.

“No es una venta, es una sociedad”: la versión de la familia Salinas

Durante una entrevista en el programa de Maxine Woodside, la hija de la actriz rechazó las versiones sobre una supuesta venta completa del restaurante.

“No, ahorita estamos asociadas, la verdad. O sea, ahorita no ha sido una venta, o sea, ahorita se va a hacer una sociedad porque ella quiso mucho a mi mamá y ella ahora sí que se está arreglando y ya vendrán ahora sí que la invitación”, explicó María Eugenia Plascencia.

La exdiputada plurinominal reveló haberle prestado la polémica alfombra a la alcaldesa de Cuauhtémoc (Foto: Instagram/@carmensalinas_26/@sandracuevas)

Expectativa y versiones: Sandra Cuevas y la nueva etapa del restaurante

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, anunció el 5 de septiembre de 2025 la reapertura del restaurante que perteneció a Carmen Salinas, bajo el concepto “Sandra Cuevas Restaurantes”.

En un video publicado en sus redes sociales, la empresaria declaró que el espacio será parte de su firma Sandra Cuevas Diamond Group y que el primer proyecto, llamado “Sabores Mexicanos”, abrirá sus puertas durante septiembre.

Cuevas aseguró que el concepto se desarrolló en alianza con figuras del medio artístico.

La actriz le regaló el negocio a su hija Maru Plascencia, quien lo atendía junto con su esposo Manuel Monge. Foto: Google Maps

“Arrancamos con una nueva marca: Sandra Cuevas Restaurantes, esto es en sociedad con algunos compañeros del medio artístico, del medio de la farándula y vamos por dos restaurantes, uno de ellos se inaugura en septiembre: Sabores Mexicanos”, afirmó la exalcaldesa.

Según reportes de periodistas como Jorge Carbajal y Felipe Cruz, la empresaria cuenta con diversos negocios en gastronomía, arte, mezcal, eventos y turismo.

El inmueble donde se realiza la remodelación fue durante años el sitio donde Carmen Salinas recibía a colegas y periodistas.

Tras la muerte de la actriz en 2021, el restaurante cerró y la familia intentó rentarlo antes de llegar al acuerdo actual. De acuerdo con versiones difundidas por medios de espectáculos, los recursos generados por la sociedad servirán para financiar una serie sobre la vida de la primera actriz.

Un nuevo ciclo para “La casita de las sopas”

La reapertura del restaurante marca el inicio de una nueva etapa para el inmueble. Sandra Cuevas adelantó que el menú buscará conservar los sabores tradicionales mexicanos con un giro contemporáneo y la participación de personalidades del espectáculo.

La empresaria no reveló detalles sobre la carta gastronómica, pero enfatizó su intención de mantener la esencia del lugar.