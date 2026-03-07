Qué tomar para cuidar los riñones: las infusiones naturales con efecto diurético

Los riñones cumplen una función esencial para el buen funcionamiento del organismo. Estos órganos se encargan de filtrar la sangre, eliminar toxinas a través de la orina y mantener el equilibrio de líquidos, minerales y electrolitos en el cuerpo. Cuando trabajan correctamente, ayudan a regular la presión arterial, el equilibrio ácido-base y otros procesos vitales.

Para favorecer su funcionamiento, especialistas en salud recomiendan mantener una hidratación adecuada, llevar una dieta equilibrada y evitar el exceso de sal o alimentos ultraprocesados.

Además de estos hábitos, algunas bebidas naturales utilizadas en la medicina tradicional pueden contribuir a estimular la eliminación de líquidos y apoyar el bienestar renal.

Entre ellas destacan diversas infusiones con efecto diurético natural, preparadas con plantas conocidas por sus propiedades digestivas, depurativas o ricas en minerales.

Diente de león: una planta con efecto depurativo

La infusión de diente de león es una de las más utilizadas en la herbolaria tradicional. Esta planta se ha asociado con un efecto diurético suave, lo que puede favorecer la eliminación de líquidos acumulados en el organismo.

Infusiones como el diente de león, perejil, ortiga, cola de caballo y bebidas con jengibre y limón son utilizadas tradicionalmente por su efecto diurético natural, que puede favorecer la eliminación de líquidos y apoyar el bienestar renal cuando se consumen con moderación

Además, el diente de león también se relaciona con el apoyo a la función hepática y digestiva, por lo que suele incluirse en bebidas naturales destinadas a mejorar la depuración del cuerpo.

Aunque su consumo en infusión es común, los especialistas recomiendan moderación y evitar su ingesta si existen enfermedades renales sin supervisión médica.

Té de perejil: aliado tradicional para estimular la diuresis

Otra bebida natural conocida es el té de perejil, que se ha utilizado durante generaciones como remedio casero para estimular la producción de orina.

El perejil contiene compuestos naturales que pueden tener un ligero efecto diurético, lo que ayuda a eliminar líquidos retenidos en el organismo. Esta infusión suele prepararse con hojas frescas de la planta y agua caliente, y se consume en pequeñas cantidades como complemento dentro de una dieta equilibrada.

Jengibre con limón: una bebida que favorece la digestión

El jugo tibio de jengibre con limón no actúa directamente sobre los riñones como diurético fuerte, pero se considera una bebida saludable que puede apoyar el bienestar general.

El jengibre se asocia con propiedades digestivas y estimulantes de la circulación, mientras que el limón aporta vitamina C y puede contribuir a mantener una adecuada hidratación. Por ello, muchas personas lo consumen como bebida matutina.

Ortiga verde y cola de caballo: plantas ricas en minerales

Entre las plantas más conocidas por su efecto diurético se encuentran también la ortiga verde y la cola de caballo.

La ortiga destaca por su contenido de minerales como hierro, calcio y magnesio, además de su capacidad para favorecer la eliminación de líquidos de forma natural. Por su parte, la cola de caballo es valorada por su aporte de sílice y otros minerales, y tradicionalmente se utiliza para estimular la diuresis.

Ambas infusiones suelen consumirse como parte de prácticas de herbolaria destinadas a mejorar la salud urinaria.

La hidratación sigue siendo clave para la salud renal

Aunque estas infusiones pueden contribuir a la hidratación y tener un efecto diurético leve, no sustituyen el tratamiento médico ni “limpian” los riñones por sí solas. Los especialistas coinciden en que la mejor forma de cuidar estos órganos es mantener hábitos saludables.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran beber suficiente agua durante el día, mantener una alimentación equilibrada, evitar el exceso de sal y consultar a un profesional de la salud antes de consumir remedios herbales si se padecen enfermedades renales o se toman medicamentos.

El uso responsable de infusiones naturales puede formar parte de una rutina saludable, siempre que se consuman con moderación y dentro de un estilo de vida orientado al cuidado integral del organismo.