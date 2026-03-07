¿Qué son las Mujeres PANK? La tendencia que busca revindicar el papel de las tías en la sociedad mexicana

Un referente de vida para las infancias que busca otorgarle a los niños y niñas nuevas perspectivas de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para este 2026, ser una mujer PANK se consolida como una figura relevante en sociedades modernas como la mexicana. Dentro del marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estas integrantes de la familia son cada vez más frecuentes y, en gran medida, parte fundamental de la educación de las infancias en nuestro país.

Si bien el 26 de julio es un día dedicado a las tías y los tíos, es necesario visibilizar el creciente impacto de este perfil tanto en las familias, no solo para niños y niñas, también para adultos mayores.

¿Qué es ser PANK?

Una mujer PANK es aquella que, sin ser madre, participa afectiva, educativa y financieramente en la vida de sus sobrinos, ya sean familiares directos o hijos de amistades cercanas. Representan un segmento de adultas cuya presencia va más allá del papel tradicional, con peso social y capacidad de gasto propios.

Las PANK —siglas en inglés de “Professional Aunt No Kids”— son mujeres que se definen por integrarse activamente en la crianza y acompañamiento de sus sobrinos, sin importar si tienen hijos propios o si la relación es de sangre o por elección. Esta denominación incluye tanto a quienes llegaron a la no maternidad por decisión personal como a aquellas que enfrentaron motivos médicos, sociales o normativos.

El vínculo entre las tías y sus sobrinos llega a ser fuerte y con una confianza distinta a la de los padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hay cada vez más mujeres PANK?

La respuesta radica en su capacidad de ofrecer afecto, guía y apoyo material a niños sin ser madres. Su rol subraya transformaciones profundas en la vida familiar contemporánea y refleja cómo las mujeres sin hijos pueden construir lazos sólidos y significativos con nuevas generaciones.

Hoy, más mujeres deciden o atraviesan circunstancias que las apartan de la maternidad. Entre los principales factores están impedimentos médicos, ausencia de pareja estable, límites relacionados con la edad o una decisión consciente de no tener hijos. Esta diversidad de trayectorias muestra que ser PANK no equivale al desinterés por los niños, sino que responde a transformaciones sociales y personales de fondo.

La cercanía de las PANK con los niños de su círculo permite que estos crezcan con referentes adultos diversos. Las tías profesionistas contribuyen a una crianza más plural y rechazan el estereotipo de que una mujer sin hijos está desvinculada de la infancia o el afecto familiar.

Las mujeres PANK no tienen como objetivo la maternidad, por lo que pueden explorar otras opciones, principalmente profesionales. (Freepik)

Papel de las PANK en la crianza y el apoyo familiar

El apoyo que ofrecen las PANK va mucho más allá de las muestras informales de cariño. Participan en la llamada crianza compartida, aportando acompañamiento, socialización y, en ocasiones, soporte económico. En medio de contextos donde las madres asumen la mayor carga del cuidado, la intervención de estas mujeres aligera la responsabilidad y genera ambientes más equilibrados.

Además, su independencia financiera permite que, ante momentos complejos, brinden apoyo económico tanto a los sobrinos como a sus familias, facilitando experiencias enriquecedoras y fomentando la seguridad emocional.

Contar con adultas cercanas a los niños que no necesariamente son madres amplía la diversidad de relaciones disponibles y normaliza alternativas a la familia tradicional. Las PANK demuestran que la presencia, el juego y la guía pueden provenir de mujeres que eligieron otro camino vital.

Al priorizar sus carreras, la independencia económica les permite apoyar de diversas formas a sus familias. (Imagen ilustrativa Infobae)