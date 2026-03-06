México

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

12:36 hsHoy

Metrobús CDMX

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de marzo

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

12:32 hsHoy

Metro CDMX: Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9 y A.

11:32 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 6 de marzo de 2026.

