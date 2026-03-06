Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 6 de marzo de 2026.

Metro CDMX: Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9 y A.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Últimas noticias

Pensión del Bienestar 2026: quién recibe su pago este viernes 6 de marzo El programa federal continúa la dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre marzo-abril con depósitos organizados por orden alfabético

‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy viernes 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de marzo Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 6 de marzo La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural