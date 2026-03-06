México

Exhiben a terraza en el Centro Histórico que cobra servicio por la “vista turística”

Anteriormente ya había habido una polémica por cobros excesivos en la misma zona

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En redes sociales circula un video donde un comensal se muestra molesto porque le incluyeron la propina por servicio de manera obligatoria, pero además, pretendían cobrarle una tarifa por la “vista turística”.

Todo ocurrió en una de las terrazas del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Cabe señalar que ya había habido una polémica similar en estos comercios, pues se señalaban precios exhorbitantes por platillos sencillos que no estaban indicados en la carta, además de cobros desproporcionados por cubiertos, mantelería, uso de mesa y otros desglosados.

En el video, se pudo ver a una mesera explicando que no era obligatorio dejar propina por servicio aunque se había sugerido el 20%, pero además, el comensal se mostró molesto por el cobro de vista turística.

Aunque no se sabe en qué terraza fue, es posible que haya tenido vista hacia la calle de Madero, Bellas Artes o incluso el Zócalo Capitalino. “Es el único lugar de México donde cobran por eso”, señaló el joven.

¿Es legal exigir la propina?

De acuerdo con la Profeco, los establecimientos no pueden aprovechar la alta concurrencia para realizar cargos extra o modificar condiciones ya pactadas.

Esto es especialmente relevante en fechas señaladas como el 14 de febrero, cuando proliferan los menús especiales y las promociones, pero también las prácticas abusivas.

Además de incluir el servicio como obligatorio, el restaurante en el Centro Histórico añader un monto por ubicación (Especial)

El consumidor que realiza una reservación tiene derecho a que le respeten la fecha, la hora, el menú y los precios anunciados. Si el restaurante niega injustificadamente el servicio o incumple lo acordado, puede incurrir en una falta comercial.

La propina sugerida en los menús o cuentas nunca es obligatoria, ni siquiera cuando el negocio la coloca como porcentaje recomendado. Los encargados del local deben respetar la decisión del cliente, y solo podrán añadir la propina si cuentan con su consentimiento.

La autoridad enfatizó que, en caso de que el servicio resulte deficiente o no se preste por causas atribuibles al local, el consumidor puede pedir una compensación. Dicha bonificación no debe ser menor al 20% del monto pagado por el afectado.

Además, ningún negocio puede condicionar la atención al tamaño del grupo ni imponer porcentajes de propina bajo ese argumento.

La legalidad está de parte del consumidor: si el establecimiento agrega cargos no autorizados, el cliente debe exigir su retiro antes de pagar.

(Presidencia)
(Presidencia)

Dónde denunciar cobros excesivos de propina

Entre las recomendaciones de la Profeco destacan comparar precios, menú y calidad antes de elegir, verificar que los precios incluyan impuestos, confirmar las condiciones de promociones y reservaciones, no autorizar cargos extra y solicitar siempre el comprobante de pago.

Para denunciar abusos, los consumidores pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) o recurrir a los canales digitales oficiales de la institución.

