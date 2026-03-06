Blindan Palacio Nacional y Bellas Artes previo a la marcha del 8M

Cientos de contingentes y mujeres activistas marcharán el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Tal como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había anunciado, ya se colocaron vallas metálicas en el perímetro del Zócalo y del Palacio de Bellas Artes.
La instalación de estas vallas se realiza cada año para contener el flujo de la protesta, principalmente aquellas acciones directas con pintas de aerosol y lanzamiento de objetos.
Cabe señalar que la implementación de estas barreras metálicas de aproximadamente 2 metros y medio de altura comenzó el 5 de marzo, tres días antes de la manifestación.
¿Por qué se colocarán vallas en el 8M?
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la colocación de las vallas responde a la intención de “evitar una confrontación entre policías y mujeres”, subrayando que en años anteriores se han registrado enfrentamientos y daños al recinto histórico durante este tipo de movilizaciones.
Según Sheinbaum, la decisión busca proteger tanto a las participantes como a las fuerzas de seguridad y al patrimonio nacional.
En palabras de la presidenta, “es probable que se blinde Palacio Nacional”, ya que en las protestas participan “integrantes del bloque negro y otros grupos que buscan dañar el recinto histórico”.
La estrategia de blindaje, aplicada también en años previos, apunta a evitar daños materiales y actos de violencia en el contexto del 8M.
Las autoridades recalcaron que la prioridad es prevenir enfrentamientos directos, optando por un cerco físico en vez de una intervención policial directa.
Qué ha pasado con el 9M
La conmemoración del 9 de marzo en México, conocida como “Un día sin nosotras”, ha experimentado cambios notorios desde su primera edición en 2020.
El movimiento consiste en un paro de actividades por parte de las mujeres, busca visibilizar su impacto en la sociedad y denunciar la violencia de género.
En 2026, la iniciativa mantiene su presencia, aunque el foco principal de las convocatorias gira en torno a las marchas del 8 de marzo.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM publicó un comunicado invitando a la comunidad universitaria a sumarse al paro simbólico el 9 de marzo.
Solicitó a los profesores que ese día no se registre asistencia ni se realicen evaluaciones, con el objetivo de que las mujeres que deseen participar lo hagan sin temor a consecuencias académicas o laborales.
Se espera que otras instituciones educativas emitan posturas similares, ya que este año la fecha cae en lunes.
La iniciativa “Un día sin nosotras” nació en 2020 y paralizó parcialmente al país, generando un impacto económico que se estimó en más de 25 mil millones de pesos.
Aquel primer paro masivo evidenció el papel esencial de las mujeres en la vida cotidiana y puso en primer plano la urgencia de frenar la violencia de género.
En la actualidad, la conmemoración oficial del 9 de marzo como “Día Nacional Sin Nosotras” cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados y diversas instituciones, aunque en 2025 la movilización perdió fuerza por diversas razones.