Ex novia de José Eduardo Derbez reaparece en cuenta de Paola Dalay tras lujoso regalo

El bolso Hermès Kelly 25 amarillo de Paola Dalay eleva el perfil de la influencer en redes sociales mexicanas. Crédito: IG/paodalay_2203

La exhibición de un lujoso bolso Hermès en el perfil de Paola Dalay encendió las redes, pero fue la inesperada reacción de Bárbara Escalante, exnovia de José Eduardo Derbez, lo que terminó por acaparar la conversación en el entorno digital.

El regalo, un bolso Kelly 25 de Hermès en tono Jaune Poussin, se convirtió en tendencia al conocerse detalles sobre su exclusividad y valor. Su precio de se encuentra entre USD 25.000 y más de USD 39.000, dependiendo de materiales y estructura, lo que en México equivale a más de 700.000 pesos.

El exclusivo bolso Hermès, valorado en más de 700.000 pesos mexicanos, causó sensación por su lujo y exclusividad en el entorno digital. (Captura de pantalla)

La reacción de Bárbara Escalante al lujoso regalo

Más allá del alto perfil del regalo, el foco cambió cuando Bárbara Escalante, reconocida como exnovia y actual amiga de la pareja, dejó un mensaje en la publicación: “The dream (el sueño). Que chingón”.

La frase desató interpretaciones sobre la cordialidad y el respaldo que mantiene hacia Dalay y Derbez, reforzando la percepción de una relación madura y cercana entre los tres.

El comentario de Escalante, quien ha compartido momentos con ambos en diferentes eventos, se destacó entre cientos de reacciones, subrayando el interés constante del público por la vida personal de los involucrados.

La reacción positiva de Bárbara Escalante al regalo de José Eduardo Derbez refuerza la imagen de cordialidad entre los involucrados. (Captura de pantalla)

Detalles del bolso Hermès y el impacto en el entorno digital

El video compartido por Paola Dalay, mostraba a la influencer vestida con un top negro y jeans, posando con la pieza amarilla y la característica caja de la marca francesa.

En la leyenda, Dalay se dirigió a su pareja: “Amo… Gracias, José Eduardo Derbez, te amo”, una declaración que multiplicó los comentarios y reacciones en su perfil.

Este tipo de obsequios confirma la consolidación pública de la relación. Además, el acceso a accesorios de alta gama y la exposición mediática de la pareja refuerzan su posición en el sector del entretenimiento y las redes sociales.

Amistad y convivencia tras la ruptura

La presencia de Bárbara Escalante en la vida de la pareja no es nueva. Los reportes señalan que, tras el fin de su relación con el actor, ambos han mantenido una amistad cercana, participando en reuniones y celebraciones.

Dicho contexto permite que la interacción pública no solo no sorprenda, sino que refuerce la imagen de un círculo personal sin tensiones aparentes.

Paola Dalay, reconocida influencer de moda y estilo de vida, crece en popularidad gracias a su relación con José Eduardo Derbez. Crédito: IG/paodalay_2203

Quién es Paola Dalay, actual pareja de José Eduardo Derbez

El nombre de Paola Dalay se ha consolidado en el entorno digital gracias a su trabajo como influencer y creadora de contenido. Originaria de México, comenzó su actividad pública en redes sociales, donde ha desarrollado una sólida base de seguidores interesados en sus recomendaciones de moda, belleza y estilo de vida.

A lo largo de los últimos años, ha colaborado con diversas marcas y ha logrado posicionarse como una voz reconocida dentro del sector de la moda y el entretenimiento. Su relación con José Eduardo Derbez incrementó su proyección mediática, permitiéndole alcanzar una mayor visibilidad en el público general.

Además de su presencia digital, se caracteriza por compartir aspectos de su vida cotidiana, viajes y experiencias personales, generando empatía y cercanía con su audiencia. Su estilo y autenticidad han sido clave en el crecimiento de su perfil, situándola como una de las influencers mexicanas más seguidas en su segmento.