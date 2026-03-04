México

Recomendaciones para asistir a la marcha 8M: tips para ir sola o acompañada

Los colectivos emitieron una serie de recomendaciones de seguridad para antes, durante y después de la marcha

Guardar
Los colectivos emitieron una serie
Los colectivos emitieron una serie de recomendaciones para asistir a la marcha 8M. | Jovani Pérez

La marcha 8M, que se realiza cada 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, es una de las protestas más multitudinarias de México, no solo por el número de personas que asisten a la movilización en la Ciudad de México, sino por que esta se realiza de forma simultánea en todo el país.

Para participar de forma segura, el colectivo Wimenonfire comparte una serie de recomendaciones útiles tanto para quienes asisten solas como acompañadas.

Antes de la movilización

Es importante usar ropa cómoda, preferentemente que no sea llamativa ni de uso diario. Infórmate sobre la ruta, los horarios y la ubicación de los módulos de primeros auxilios. Lleva bloqueador solar, agua o suero para mantenerte hidratada y tus medicamentos si los necesitas. Porta una identificación y asegúrate de que tu celular tenga batería y saldo suficiente para comunicarte en caso de emergencia. Es recomendable escribir en tu brazo con plumón indeleble un número de contacto de emergencia. Lleva solo lo indispensable y evita cargar bolsos pesados. Si puedes, llega acompañada o únete a un contingente.

Durante la movilización

Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza. Mantente con tu colectiva o contingente e integra a compañeras que vayan solas. Evita responder a provocaciones y, ante cualquier incidente, graba video pero no lo difundas públicamente; si es útil para proteger a alguien, envíalo a la página oficial de la marcha. Si decides participar en alguna intervención, cubre tu rostro, cabello, tatuajes u otras características identificables. No intentes detener a compañeras que realicen intervenciones y, si es posible, cúbrelas con una lona o cartel para resguardar su integridad.

Después de la movilización

Al finalizar, procura regresar acompañada y elige calles alternas para salir de la ruta principal. Informa a tus redes de apoyo cuando llegues a tu hogar o a un lugar seguro. Es recomendable no publicar en redes sociales material que pueda evidenciar tu asistencia a la marcha.

Estas medidas contribuyen a una experiencia más segura y solidaria durante la movilización del 8M.

Puntos de encuentro

La marcha del 8M en 2026 contará con puntos de reunión organizados por colectivos feministas en cada estado de México.

  • En Ciudad de México, Amnistía Internacional México convoca a la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:15 horas, con registro previo en redes sociales.
  • Otros contingentes inclusivos con infancias partirán de la Fuente de la Diana Cazadora a las 13:00 horas rumbo al Zócalo.
  • En Querétaro, el colectivo Adax Digitales se reunirá en el Campus Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro a las 11:40 horas.
  • En Morelos, Feminismos sin Fronteras cita en la Glorieta de Tlatenango en Cuernavaca a las 10:00 horas, solicitando vestir de negro.
  • En Puebla, Latido Común convoca en El Gallito, Paseo Bravo, a las 16:00 horas.
  • Las colectivas de San Luis Potosí se reunirán en la Alameda Juan Sarabia a las 16:00 horas, mientras en Monterrey la marcha partirá del Palacio de Gobierno a las 15:00 horas.
  • En Saltillo, la cita es en la explanada del TEC de Saltillo a las 16:00 horas.

Los principales temas en la agenda nacional son el combate al feminicidio, la despenalización del aborto y la desaparición de personas

Temas Relacionados

Marcha 8M 20268Mrecomendacionesfeminismomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de marzo: cerrada la circulación en ambos cuerpos de Fray Servando Teresa de Mier

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Reforma electoral de Sheinbaum llega a la Cámara de Diputados, PAN reitera rechazo y Morena prevé desencuentro con aliados

La presidenta entregó la iniciativa esta tarde, cinco días después de que la presentó en Palacio Nacional

Reforma electoral de Sheinbaum llega

Embajador de Irán pide a México intervenir de manera diplomática en conflicto de Medio Oriente

El diplomático destacó la tradición soberanista de México y su historia compartida con Irán frente a las intervenciones extranjeras

Embajador de Irán pide a

Qué grupos delictivos operan en Pénjamo tras ataque a policías en el que uno murió y dos fueron gravemente heridos

El ataque a balazos fue en la comunidad La Sarna, ubicada sobre el Libramiento Norponiente La Piedad, en la zona limítrofe de Guanajuato y Michoacán, donde el domingo 23 de febrero se realizaron bloqueos tras la muerte de Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes “El Mencho”

Qué grupos delictivos operan en

Sugar Núñez sorprende y pone a Canelo Álvarez en este lugar entre los mejores boxeadores mexicanos

El pugilista de Los Mochis, Sinaloa, perdió su campeonato de la FIB el fin de semana pasado

Sugar Núñez sorprende y pone
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué grupos delictivos operan en

Qué grupos delictivos operan en Pénjamo tras ataque a policías en el que uno murió y dos fueron gravemente heridos

Detienen a más de 40 personas que se hacian pasar como elementos de la Fiscalía del Edomex

“El Mencho”, líder del CJNG, fue espiado por dron estadounidense que ayudó a su captura, reporta NYT

Hombre armado con cuchillo se atrincheró en tienda departamental de CDMX, decía ser perseguido por el CJNG

“Huir no alcanzó”: familia sinaloense migra a Guadalajara por violencia y vuelve a enfrentar inseguridad

ENTRETENIMIENTO

Fans de Shakira reaccionan en

Fans de Shakira reaccionan en redes sociales contra Shakibecca tras confusión en el Zócalo

Lupita Jones, la improbable eliminada de La Casa de los Famosos, arremete en vivo contra la producción: “Me sentí humillada”

¿Televisa utilizó IA para el intro de su nueva telenovela? Esto desató el debate en redes

Cuándo serán los conciertos del reencuentro de Timbiriche en CDMX

Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

DEPORTES

Mohamed da buenas noticias sobre

Mohamed da buenas noticias sobre el estado de salud de Alexis Vega: “Vamos a ver si tiene minutos en cancha”

Sugar Núñez sorprende y pone a Canelo Álvarez en este lugar entre los mejores boxeadores mexicanos

Cuál será el lineup de México para el Clásico Mundial de Beisbol, estos jugadores se perfilan como titulares

Agustín Palavecino podría perderse el juego de Cruz Azul contra Pumas de la jornada 11

Auxiliar técnico del América dirigirá a Brasil Sub-20 y Selección Preolímpica