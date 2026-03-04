Recomendaciones para asistir a la marcha 8M: tips para ir sola o acompañada

Los colectivos emitieron una serie de recomendaciones para asistir a la marcha 8M. | Jovani Pérez

La marcha 8M, que se realiza cada 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, es una de las protestas más multitudinarias de México, no solo por el número de personas que asisten a la movilización en la Ciudad de México, sino por que esta se realiza de forma simultánea en todo el país.

Para participar de forma segura, el colectivo Wimenonfire comparte una serie de recomendaciones útiles tanto para quienes asisten solas como acompañadas.

Antes de la movilización

Es importante usar ropa cómoda, preferentemente que no sea llamativa ni de uso diario. Infórmate sobre la ruta, los horarios y la ubicación de los módulos de primeros auxilios. Lleva bloqueador solar, agua o suero para mantenerte hidratada y tus medicamentos si los necesitas. Porta una identificación y asegúrate de que tu celular tenga batería y saldo suficiente para comunicarte en caso de emergencia. Es recomendable escribir en tu brazo con plumón indeleble un número de contacto de emergencia. Lleva solo lo indispensable y evita cargar bolsos pesados. Si puedes, llega acompañada o únete a un contingente.

Durante la movilización

Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza. Mantente con tu colectiva o contingente e integra a compañeras que vayan solas. Evita responder a provocaciones y, ante cualquier incidente, graba video pero no lo difundas públicamente; si es útil para proteger a alguien, envíalo a la página oficial de la marcha. Si decides participar en alguna intervención, cubre tu rostro, cabello, tatuajes u otras características identificables. No intentes detener a compañeras que realicen intervenciones y, si es posible, cúbrelas con una lona o cartel para resguardar su integridad.

Después de la movilización

Al finalizar, procura regresar acompañada y elige calles alternas para salir de la ruta principal. Informa a tus redes de apoyo cuando llegues a tu hogar o a un lugar seguro. Es recomendable no publicar en redes sociales material que pueda evidenciar tu asistencia a la marcha.

Estas medidas contribuyen a una experiencia más segura y solidaria durante la movilización del 8M.

Puntos de encuentro

La marcha del 8M en 2026 contará con puntos de reunión organizados por colectivos feministas en cada estado de México.

En Ciudad de México, Amnistía Internacional México convoca a la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:15 horas, con registro previo en redes sociales.

Otros contingentes inclusivos con infancias partirán de la Fuente de la Diana Cazadora a las 13:00 horas rumbo al Zócalo.

En Querétaro, el colectivo Adax Digitales se reunirá en el Campus Amealco de la Universidad Autónoma de Querétaro a las 11:40 horas.

En Morelos, Feminismos sin Fronteras cita en la Glorieta de Tlatenango en Cuernavaca a las 10:00 horas, solicitando vestir de negro.

En Puebla, Latido Común convoca en El Gallito, Paseo Bravo, a las 16:00 horas.

Las colectivas de San Luis Potosí se reunirán en la Alameda Juan Sarabia a las 16:00 horas, mientras en Monterrey la marcha partirá del Palacio de Gobierno a las 15:00 horas.

En Saltillo, la cita es en la explanada del TEC de Saltillo a las 16:00 horas.

Los principales temas en la agenda nacional son el combate al feminicidio, la despenalización del aborto y la desaparición de personas