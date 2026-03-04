Muere Ana Luisa Peluffo, figura clave del Cine de Oro, a los 96 años

La legendaria actriz Ana Luisa Peluffo, una figura prominente de la Época de Oro del cine mexicano, murió a los 96 años. (Infobae México / Jovani Pérez)

La actriz Ana Luisa Peluffo, una de las figuras más representativas del Cine de Oro mexicano, murió a los 96 años. La noticia fue confirmada por su familia la mañana del 4 de marzo de 2026 a través de un comunicado en redes sociales.

Peluffo falleció en su rancho en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Su partida marca el adiós a una actriz que dejó huella tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Deceso es confirmado por su familia

En el mensaje difundido por la familia se detalló que la intérprete pasó sus últimos años en calma. “Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, señala el comunicado.

La familia también solicitó respeto ante el momento que atraviesan y confirmó que la despedida se realizará en estricta privacidad, en cumplimiento del último deseo de la actriz.

Ana Luisa Peluffo construyó una trayectoria sólida en el cine mexicano de mediados del siglo XX, etapa considerada una de las más brillantes de la industria nacional. Con el paso del tiempo, también participó en diversas telenovelas, lo que permitió que nuevas generaciones conocieran su trabajo.

Su legado permanece como parte esencial de la historia del entretenimiento en México. Con su muerte, el país pierde a una de las últimas representantes de una época que definió la identidad del cine nacional.

Una de las últimas imágenes de la actriz. (Captura de pantalla: X)

Su trayectoria y el mito de La Diana Cazadora

Ana Luisa Peluffo construyó una de las carreras más extensas del cine nacional, con más de 200 participaciones en películas y programas de televisión desde 1949. Debutó en México con La venenosa y alcanzó notoriedad internacional con Flores de papel (1977), cinta presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

En 1955 marcó un parteaguas en la industria al protagonizar La fuerza del deseo, producción que la convirtió en la primera artista mexicana en realizar un desnudo en la pantalla. Ese momento redefinió los límites del cine nacional y consolidó su imagen como figura audaz y adelantada a su tiempo.

Foto: @iguanomayor

Dos años después encabezó La Diana Cazadora (1957), dirigida por Tito Davison. La película detonó un mito persistente: muchos espectadores creyeron que Peluffo había sido la modelo de la emblemática escultura capitalina. La confusión se extendió al punto de que fue apodada “Venus viviente”.

Sin embargo, la modelo real del monumento inaugurado en 1942 fue Helvia Martínez Verdayes, quien posó para el escultor Juan Fernando Olaguíbel. Peluffo defendió la película frente a las críticas y asumió con firmeza su asociación mediática con la obra, lo que reforzó su carácter desafiante dentro de una época conservadora.

La polémica confirmó su peso cultural. Ana Luisa Peluffo no solo fue protagonista de filmes emblemáticos, también encarnó debates sobre moral, arte y libertad en el cine mexicano.