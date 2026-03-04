México

Gonzalo Hevia Baillères conquista a Emma Watson y se suma al selecto club de mexicanos con romances internacionales

El empresario y la actriz británica fueron vistos en Ciudad de México, confirmando rumores de un romance que surgieron a finales de 2025

Gonzalo Hevia Baillères se une
Gonzalo Hevia Baillères se une a un selecto grupo de mexicanos que han conquistado a figuras internacionales. (Infobae México / Jovani Pérez)

Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson han vinculado a la élite empresarial mexicana con Hollywood para aterrizarlos en portales de prensa rosa y revistas sociales.

El empresario mexicano y la actriz británica fueron vistos en distintos puntos de la Ciudad de México antes de despedirse en el aeropuerto. De acuerdo con Quien, los rumores en torno al romance surgieron a finales de diciembre de 2025 entre el entorno más cercano de Hevia Baillères.

A través de un largo seguimiento, la publicación sitúa su primer encuentro en Courchevel, en los Alpes franceses. En enero pasado, Emma Watson visitó México.

Durante su estadía, indica el medio, convivieron durante varios días en Punta Mita, una de las zonas turísticas más exclusivas del Pacífico mexicano.

En las últimas semanas, las especulaciones sobre una posible relación sentimental se filtraron a la prensa tras el reporte de avistamientos de la pareja en zonas exclusivas de la capital mexicana.

La revista Quien develó la
La revista Quien develó la historia de amor de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères. (Quién / Instagram)

A pesar de que por años mantuvo un perfil bajo para la prensa rosa, no es la primera vez que los reflectores aterrizan sobre Gonzalo Hevia Baillères.

En 2025, la atención pública se centró en él y en su poderosa familia tras el lanzamiento del tema “Heterocromía” de Belinda, cuya letra aborda un romance marcado por el desengaño, describiendo a una figura de “alto estatus” con referencias al lujo (Loro Piana, golf, Aperol) y alude irónicamente a la condición física del empresario.

A meses de distancia de la controversia, su romance con Emma Watson incluye al empresario a un selecto club de mexicanos que han conquistado a celebridades internacionales.

Gonzalo Hevia Baillères y Belinda
Gonzalo Hevia Baillères y Belinda tuvieron un fugaz romance a finales de 2024. (Foto: Instagram/belindargoficial)

Lista de mexicanos que conquistaron a celebridades en el extranjero

  • Eiza González: La actriz mexicana ha sido vinculada sentimentalmente con varias estrellas de Hollywood, incluyendo a Jason MomoaTimothée ChalametLiam Hemsworth y Paul Rabil.
  • Luis Miguel: El cantante mexicano tuvo un romance muy mediático con la diva estadounidense Mariah Carey a finales de los años 90.
  • Gael García Bernal: El actor mexicano mantuvo una relación con la actriz Natalie Portman a mediados de los años 2000.
  • Salma Hayek: Antes de casarse con el empresario francés François-Henri Pinault, la actriz veracruzana salió con el actor estadounidense Edward Norton.
  • Valentino Lanús: El actor de telenovelas mexicano fue vinculado con la actriz estadounidense Amber Heard.
  • José Bolaños: El director y guionista mexicano tuvo un breve romance con la icónica Marilyn Monroe alrededor de 1962.
  • Roberto Aguire: Actor mexicano conocido por ser gran amigo de Emma Watson, con quien se le ha relacionado estrechamente.
El actor mexicano mantuvo una
El actor mexicano mantuvo una relación con la actriz Natalie Portman a mediados de los años 2000.

Otras relaciones icónicas:

  • Thalía: La cantante mexicana está casada con el magnate de la música estadounidense Tommy Mottola.
  • Paloma Jiménez: La modelo mexicana es pareja desde hace años del actor Vin Diesel.
  • Patricia Azarcoya: La mexicana estuvo casada con el actor y comediante estadounidense Rob Schneider.
La actriz mexicana estaría saliendo
La actriz mexicana estaría saliendo con el protagonista de "Aquaman" (Fotos: Instagram/@eizagonzalez/@prideofgypsie)s

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Gonzalo Hevia Baillères —nieto del fallecido Alberto Baillères, quien fuera el presidente de Grupo Bal, conglomerado que incluye a El Palacio de Hierro y GNP Seguros— ha enfocado su carrera en áreas como inteligencia artificial y logística.

Actualmente dirige HBeyond, una firma de inversión con operaciones en Nueva York, Miami y Ciudad de México, orientada a tecnologías innovadoras.

Previamente creó INSAITE, dedicada a inteligencia artificial, empresa que fue vendida. También fundó Lok, especializada en logística de última milla, que se consolidó como la red de smart lockers más grande de América Latina y alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024.

