México

BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

Los siete integrantes del grupo surcoreano de K-pop visitarán el país en mayo

Guardar
Los siete miembros de BTS
Los siete miembros de BTS volverán con su gira y estreno del álbum ARIRANG (Instagram/@uarmyhope)

Horas después de que BTS liberara los títulos de las canciones para ARIRANG, ahora ya hay fecha de estreno para el tráiler de la creación de ese álbum.

Las 14 canciones del comeback fueron seleccionadas de un total de 100, además de que Kim Seok-jin estaba de gira, Kim Nam-joon —RM— había expresado temor por no saber qué escribir y venían regresando de años de ausencia por el Servicio Militar coreano.

El tráiler de la creación de ARIRANG se estrena el 4 de marzo y podría lanzarse a las 9:00 de la mañana en México. Otros rumores señalan que podría ser exactamente 24 horas después del anuncio, es decir, a las 19:00.

Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope regresan después de años por el servicio militar, el documental es sobre su comeback (NetflixLAT)

No hay un horario fijo para el lanzamiento de los tráilers oficiales de Netflix en redes sociales, ni en México ni a nivel global.

A diferencia de los estrenos de películas y series, que suelen publicarse a las 2:00 a. m. (hora del centro de México), los tráilers y avances se lanzan en distintas horas del día, dependiendo de la campaña de marketing y el público objetivo.

Sin embargo, se realizó una estimación por las horas en que otros trailers de Netflix han sido estrenados.

El tráiler del documental de la creación de ARIRANG llegará a las redes sociales oficiales de la plataforma, en el caso de México se subirá en NetflixLAT.

ARIRANG lista de canciones

Estas son las cintas que
Estas son las cintas que han aparecido en anuncios de tres ciudades, fans mexicanos ya esperan vallas en CDMX (Captura de pantalla)
  1. Body to Body
  2. Hooligan
  3. Aliens
  4. FYA
  5. 2.0
  6. No. 29
  7. SWIM
  8. Merry Go Round
  9. NORMAL
  10. Like Animals
  11. they don’t know ‘bout us
  12. One More Night
  13. Please
  14. Into the Sun

Cómo y cuándo ver el regreso de BTS en México

El grupo de k-pop ha decidido que su esperado comeback se transmita en vivo a través de Netflix el 21 de marzo a las 5:00, horario de México.

Esta transmisión, que se anuncia como un acontecimiento global, permitirá que los seguidores del ARMY vivan el regreso del grupo de forma simultánea y sin restricciones geográficas.

Además, la plataforma también presentará, días después, un documental exclusivo sobre la creación del álbum, cuyo estreno está previsto para el 27 de marzo.

(Netflix)
(Netflix)

El regreso de BTS implica no solo un show en directo, sino el lanzamiento de un nuevo disco.

A partir del 19 de marzo de 2026, el álbum ARIRANG estará disponible en plataformas digitales, mientras que las copias físicas, reservadas en preventa, comenzarán a distribuirse un día después.

La preventa oficial incluye regalos exclusivos y versiones de colección, lo que ha incrementado la expectativa entre los fans mexicanos, quienes ya han comenzado una cuenta regresiva colectiva.

Para quienes preguntan cuándo y dónde pueden ver el regreso de BTS en México: la transmisión oficial será el 21 de marzo a las 5:00 a través de Netflix, mientras que el álbum podrá escucharse en plataformas digitales desde el 19 de marzo.

Además, la edición física estará disponible mediante preventa y los primeros envíos llegarán a partir del 20 de marzo.

Temas Relacionados

BTSARIRANGNetflixmexico-entretenimiento

Más Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 4 de marzo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Puebla de Zaragoza:

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Tijuana

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 4 de marzo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Bahía

Clima hoy en México: temperaturas para Ciudad de México este 4 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima hoy en México: temperaturas
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR logra sentencia de más

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

Tras dos cateos en bares resguardaron a 29 víctimas de trata de personas y prostitución en Quintana Roo

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Emma Watson y Gonzalo Hevia

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, supuesto ex de Belinda, sorprenden al aparecer juntos

Amanda Miguel elogia a Cazzu y a Belinda, pero se muestra indiferente hacia Ángela Aguilar: “No me llama la atención”

Influencer Dross asegura el CJNG lo buscó para pedirle “un favor” que quería El Mencho

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Freddy Ortega, de Los Mascabrothers, insinúa que Eugenio Derbez le robó la idea de La Familia P. Luche

DEPORTES

Murió Rafael del Castillo, ex

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas