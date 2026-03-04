BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

Los siete miembros de BTS volverán con su gira y estreno del álbum ARIRANG (Instagram/@uarmyhope)

Horas después de que BTS liberara los títulos de las canciones para ARIRANG, ahora ya hay fecha de estreno para el tráiler de la creación de ese álbum.

Las 14 canciones del comeback fueron seleccionadas de un total de 100, además de que Kim Seok-jin estaba de gira, Kim Nam-joon —RM— había expresado temor por no saber qué escribir y venían regresando de años de ausencia por el Servicio Militar coreano.

El tráiler de la creación de ARIRANG se estrena el 4 de marzo y podría lanzarse a las 9:00 de la mañana en México. Otros rumores señalan que podría ser exactamente 24 horas después del anuncio, es decir, a las 19:00.

Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope regresan después de años por el servicio militar, el documental es sobre su comeback (NetflixLAT)

No hay un horario fijo para el lanzamiento de los tráilers oficiales de Netflix en redes sociales, ni en México ni a nivel global.

A diferencia de los estrenos de películas y series, que suelen publicarse a las 2:00 a. m. (hora del centro de México), los tráilers y avances se lanzan en distintas horas del día, dependiendo de la campaña de marketing y el público objetivo.

Sin embargo, se realizó una estimación por las horas en que otros trailers de Netflix han sido estrenados.

El tráiler del documental de la creación de ARIRANG llegará a las redes sociales oficiales de la plataforma, en el caso de México se subirá en NetflixLAT.

ARIRANG lista de canciones

Estas son las cintas que han aparecido en anuncios de tres ciudades, fans mexicanos ya esperan vallas en CDMX (Captura de pantalla)

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like Animals they don’t know ‘bout us One More Night Please Into the Sun

Cómo y cuándo ver el regreso de BTS en México

El grupo de k-pop ha decidido que su esperado comeback se transmita en vivo a través de Netflix el 21 de marzo a las 5:00, horario de México.

Esta transmisión, que se anuncia como un acontecimiento global, permitirá que los seguidores del ARMY vivan el regreso del grupo de forma simultánea y sin restricciones geográficas.

Además, la plataforma también presentará, días después, un documental exclusivo sobre la creación del álbum, cuyo estreno está previsto para el 27 de marzo.

(Netflix)

El regreso de BTS implica no solo un show en directo, sino el lanzamiento de un nuevo disco.

A partir del 19 de marzo de 2026, el álbum ARIRANG estará disponible en plataformas digitales, mientras que las copias físicas, reservadas en preventa, comenzarán a distribuirse un día después.

La preventa oficial incluye regalos exclusivos y versiones de colección, lo que ha incrementado la expectativa entre los fans mexicanos, quienes ya han comenzado una cuenta regresiva colectiva.

Para quienes preguntan cuándo y dónde pueden ver el regreso de BTS en México: la transmisión oficial será el 21 de marzo a las 5:00 a través de Netflix, mientras que el álbum podrá escucharse en plataformas digitales desde el 19 de marzo.

Además, la edición física estará disponible mediante preventa y los primeros envíos llegarán a partir del 20 de marzo.