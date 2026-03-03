Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 2 de marzo

El estatus de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino pública el estado en en vivo de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del lunes 2 de marzo.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM644

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:20

Estado: Demorado

Vuelo: AM676

Destino: Guatemala

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4142

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:57

Estado: Demorado

Vuelo: AM2970

Destino: Nuevo Laredo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 12:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1082

Destino: Acapulco

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:30

Estatus: Demorado

Vuelo: AA828

Destino: Charlotte

Aerolínea: American Airlines

Hora: 14:35

Estatus: Demorado

Vuelo: AM536

Destino: Cancun

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:15

Estado: Demorado

Vuelo: AM940

Destino: Monterrey

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

