Nombran a nuevo titular de la SSP de Acapulco tras renuncia de mando que fue criticado por Sheinbaum

La sesión extraordinaria del Cabildo en la que se tomó protesta al nuevo secretario de Seguridad, con presencia de regidores y autoridades municipales. (Facebook Abelina López)

En una decisión unánime, el Cabildo de Acapulco aprobó la designación de Federico Argumedo Rodríguez como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, en sustitución de Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, quien dejó el cargo tras más de un año al frente de la dependencia.

La sesión extraordinaria se llevó a cabo este lunes, con la participación de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, síndicos y regidores, quienes respaldaron la propuesta y tomaron protesta al nuevo funcionario.

Argumedo Rodríguez, de 45 años de edad, presentó ante los regidores una propuesta de trabajo diseñada para los primeros 100 días de gestión, con objetivos específicos que buscan fortalecer la estrategia de seguridad en el puerto, enfocándose en la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio doloso, extorsión y robo con violencia, así como en mejorar el tiempo de respuesta policial a menos de ocho minutos en zonas prioritarias.

El nuevo secretario, con 20 años de servicio policial, señaló que parte de su estrategia será intensificar la disuasión del delito y la coordinación con autoridades estatales y federales para contener e inhibir a grupos delictivos que operan en el municipio. Entre estos grupos identificados por las autoridades se encuentran organizaciones señaladas por su presencia activa en Acapulco.

La alcaldesa Abelina López sostuvo que el nombramiento se realizó con base en la necesidad de asegurar el liderazgo y la continuidad de acciones en materia de seguridad, y que el acompañamiento de la sociedad y la coordinación intergubernamental serán claves para alcanzar resultados efectivos.

Federico Argumedo Rodríguez rinde protesta como nuevo secretario de Seguridad Pública de Acapulco tras ser designado por unanimidad por el Cabildo municipal. (Facebook Abelina López)

Este nombramiento ocurre en un contexto en el que la ciudad ha buscado consolidar esquemas de seguridad más eficaces, con presencia de fuerzas federales y acciones compartidas de prevención y atención del delito.

Argumedo Rodríguez, quien es licenciado en Derecho y técnico superior en Seguridad Pública y Policía Investigador, recibió el respaldo unánime de los regidores, convirtiéndose en el sexto titular de la SSP municipal durante los dos periodos de gobierno de Abelina López Rodríguez.

Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, el anterior titular de la SSP municipal, estuvo en el cargo por un año siete meses.

Él renunció al cargo liuego de declarar que no se podía garantizar la seguridad tras una pregunta sobre la reacción criminal en la ciudad por el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras estas declaraciones, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, desde la conferencia de prensa matutina, calificó como desafortunadas sus palabras. Tras esto, de manera inmediata, Bailleres presentó su renuncia.

La