México

Nombran a nuevo titular de la SSP de Acapulco tras renuncia de mando que fue criticado por Sheinbaum

El Cabildo de Acapulco aprobó este lunes por unanimidad la designación de Federico Argumedo Rodríguez como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, en medio de un panorama de delitos de alto impacto

Guardar
La sesión extraordinaria del Cabildo
La sesión extraordinaria del Cabildo en la que se tomó protesta al nuevo secretario de Seguridad, con presencia de regidores y autoridades municipales. (Facebook Abelina López)

En una decisión unánime, el Cabildo de Acapulco aprobó la designación de Federico Argumedo Rodríguez como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, en sustitución de Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, quien dejó el cargo tras más de un año al frente de la dependencia.

La sesión extraordinaria se llevó a cabo este lunes, con la participación de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, síndicos y regidores, quienes respaldaron la propuesta y tomaron protesta al nuevo funcionario.

Argumedo Rodríguez, de 45 años de edad, presentó ante los regidores una propuesta de trabajo diseñada para los primeros 100 días de gestión, con objetivos específicos que buscan fortalecer la estrategia de seguridad en el puerto, enfocándose en la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio doloso, extorsión y robo con violencia, así como en mejorar el tiempo de respuesta policial a menos de ocho minutos en zonas prioritarias.

El nuevo secretario, con 20 años de servicio policial, señaló que parte de su estrategia será intensificar la disuasión del delito y la coordinación con autoridades estatales y federales para contener e inhibir a grupos delictivos que operan en el municipio. Entre estos grupos identificados por las autoridades se encuentran organizaciones señaladas por su presencia activa en Acapulco.

La alcaldesa Abelina López sostuvo que el nombramiento se realizó con base en la necesidad de asegurar el liderazgo y la continuidad de acciones en materia de seguridad, y que el acompañamiento de la sociedad y la coordinación intergubernamental serán claves para alcanzar resultados efectivos.

Federico Argumedo Rodríguez rinde protesta
Federico Argumedo Rodríguez rinde protesta como nuevo secretario de Seguridad Pública de Acapulco tras ser designado por unanimidad por el Cabildo municipal. (Facebook Abelina López)

Este nombramiento ocurre en un contexto en el que la ciudad ha buscado consolidar esquemas de seguridad más eficaces, con presencia de fuerzas federales y acciones compartidas de prevención y atención del delito.

Argumedo Rodríguez, quien es licenciado en Derecho y técnico superior en Seguridad Pública y Policía Investigador, recibió el respaldo unánime de los regidores, convirtiéndose en el sexto titular de la SSP municipal durante los dos periodos de gobierno de Abelina López Rodríguez.

Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, el anterior titular de la SSP municipal, estuvo en el cargo por un año siete meses.

Él renunció al cargo liuego de declarar que no se podía garantizar la seguridad tras una pregunta sobre la reacción criminal en la ciudad por el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras estas declaraciones, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, desde la conferencia de prensa matutina, calificó como desafortunadas sus palabras. Tras esto, de manera inmediata, Bailleres presentó su renuncia.

La

Temas Relacionados

Federico Argumedo RodríguezSSPAcapulcoClaudia Sheinbaumunanimidadpolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

IMSS e ISSSTE lanzan convocatoria para reclutar a médicos especialistas: estos son los estados de contratación e incentivos

La campaña se presenta como una oportunidad para los profesionales de la salud que buscan estabilidad laboral

IMSS e ISSSTE lanzan convocatoria

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: v. cerrado el paso en 20 de Noviembre a la altura de Izazaga

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Raquel Bigorra defiende la diversidad religiosa tras rumores sobre Carmen Salinas: “Cada quien tiene su trato directo”

La actriz desaprobó que se hable de personas que murieron puesto que ya no pueden defenderse

Raquel Bigorra defiende la diversidad

Checo Pérez confirma por qué decidió volver a la Fórmula 1 con Cadillac

El tapatío afrontará su décima quinta temporada con una motivación que va más allá de la pista

Checo Pérez confirma por qué

Cazzu es blanco de ataques tras supuesta burla contra Ángela Aguilar durante show en Argentina

X se volvió un campo de batalla tras la viralización de un video donde la trapera supuestamente imita a la cantante mexicana

Cazzu es blanco de ataques
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del PCC a la Mocro

Del PCC a la Mocro Maffia europea: la disputa del CJNG en el tablero mundial tras la muerte de “El Mencho”

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González, la hija de “El Mencho” que habría sido vista en su funeral?

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Raquel Bigorra defiende la diversidad

Raquel Bigorra defiende la diversidad religiosa tras rumores sobre Carmen Salinas: “Cada quien tiene su trato directo”

Cazzu es blanco de ataques tras supuesta burla contra Ángela Aguilar durante show en Argentina

¿Qué es rizólisis facetaria? El procedimiento por el que Aurora Valle fue hospitalizada

La inesperada reacción de Victoria Ruffo frente a los rumores sobre Carmen Salinas y el pódcast de Saskia Niño de Rivera

Así opinaba Ángela Aguilar del reguetón y esta fue su condición para grabarlo

DEPORTES

Gran Premio de Australia: cuándo

Gran Premio de Australia: cuándo y dónde ver el debut de Checo Pérez con Cadillac en México

Checo Pérez confirma por qué decidió volver a la Fórmula 1 con Cadillac

Selección Femenil Mexicana con paso firme de cara al Mundial 2027 tras aplastante derrota frente a Santa Lucía

¿México campeón? Luis Figo está convencido que el Tri tiene todo para llevarse el Mundial 2026

México destaca con seis medallas en el Canada Open de Taekwondo