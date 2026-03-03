Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: cerrada la circulación en carriles laterales de Av. Reforma al Poniente por Río Támesis

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Se reportó vehículo descompuesto en Circuito Interior con dirección al Norte a la altura de Calz. Ignacio Zaragoza , servicios de emergencia acuden al lugar.

Se reportó choque de motociclista y acompañante contra un vehículo de limpia en Viaducto y Sur 69 , alcaldía Cuauhtémoc, en dirección a Tlalpan , ambos fallecen y hay reducción de carriles.

Servicios de emergencia en Juventino Rosas con dirección al Oriente a la altura de Debussy, col. Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, por volcadura .

Cerrada la circulación en carriles laterales de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Támesis , alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.

