México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: cerrada la circulación en carriles laterales de Av. Reforma al Poniente por Río Támesis

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar
13:51 hsHoy

Cerrada la circulación en carriles laterales de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Támesis, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.

Alternativa vial: carriles centrales de Reforma, Av. Insurgentes y Chapultepec.

manifestación Reforma CDMX (@OVIALCDMX/X)
manifestación Reforma CDMX (@OVIALCDMX/X)
13:32 hsHoy

Servicios de emergencia en Juventino Rosas con dirección al Oriente a la altura de Debussy, col. Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, por volcadura.

Alternativa vial: Circuito Interior y Av. Ricardo Flores Magón.

13:01 hsHoy

Se reportó choque de motociclista y acompañante contra un vehículo de limpia en Viaducto y Sur 69, alcaldía Cuauhtémoc, en dirección a Tlalpan, ambos fallecen y hay reducción de carriles.

Choque Viaducto Alcaldía Cuauhtémoc CDMX
Choque Viaducto Alcaldía Cuauhtémoc CDMX
12:48 hsHoy

Se reportó vehículo descompuesto en Circuito Interior con dirección al Norte a la altura de Calz. Ignacio Zaragoza, servicios de emergencia acuden al lugar.

12:40 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

(Especial)
(Especial)

Temas Relacionados

ManifestacionesBloqueoCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

¿Qué es rizólisis facetaria? El procedimiento por el que Aurora Valle fue hospitalizada

La periodista compartió su experiencia y agradecimientos mientras la comunidad del espectáculo sigue cada paso de su evolución

¿Qué es rizólisis facetaria? El

Puebla será sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Con rondas clasificatorias y finales en el corazón de la ciudad, Puebla marcará el inicio del calendario mundial de la disciplina

Puebla será sede de la

Temblor hoy 3 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 3 de marzo

Auto se mete “hasta la cocina” de restaurante en Guasave tras colisionar por pasarse un alto

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Heriberto Valdés Romero y la calle Juventino Rosas

Auto se mete “hasta la

La inesperada reacción de Victoria Ruffo frente a los rumores sobre Carmen Salinas y el pódcast de Saskia Niño de Rivera

La actriz reaccionó a los señalamientos realizados por ‘Beto’, persona privada de la libertad

La inesperada reacción de Victoria

ÚLTIMAS NOTICIAS

Emilio Apud, ex secretario de

Emilio Apud, ex secretario de Energía, analizó la guerra en Irán: “Si el conflicto dura, se puede llegar a un barril de USD 100”

Mica Viciconte redobló su enojo con Nicole Neumann por los 15 de Allegra: “No hacía falta una fiesta paralela”

Comienza el juicio contra el ex marido de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 3 de marzo

“Mi auto quedó como una hostia”: el relato de un vecino afectado por el derrumbe en Parque Patricios

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Chicago implementa

El gobierno de Chicago implementa nuevo impuesto del 1,5% al alcohol para llevar

Panamá activa calendario de protección para la langosta espinosa

Lluvias persistentes elevan el riesgo de inundaciones en el Valle del Mississippi tras la sequía

La herencia de los mil millones: el imperio oculto de Alí Khamenei desde Londres hasta Mallorca

La reacción de la madre de Zendaya aumentó las especulaciones sobre su boda con Tom Holland

DEPORTES

Los detalles sobre el rumor

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid