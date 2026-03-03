Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: cerrada la circulación en carriles laterales de Av. Reforma al Poniente por Río Támesis

Cerrada la circulación en carriles laterales de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Támesis, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.
Alternativa vial: carriles centrales de Reforma, Av. Insurgentes y Chapultepec.
Servicios de emergencia en Juventino Rosas con dirección al Oriente a la altura de Debussy, col. Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, por volcadura.
Alternativa vial: Circuito Interior y Av. Ricardo Flores Magón.
Se reportó choque de motociclista y acompañante contra un vehículo de limpia en Viaducto y Sur 69, alcaldía Cuauhtémoc, en dirección a Tlalpan, ambos fallecen y hay reducción de carriles.
Se reportó vehículo descompuesto en Circuito Interior con dirección al Norte a la altura de Calz. Ignacio Zaragoza, servicios de emergencia acuden al lugar.
