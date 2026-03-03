Cazzu es blanco de ataques tras supuesta burla contra Ángela Aguilar durante show en Argentina

La cantante Ángela Aguilar posa en corsé y Cazzu con un estilo más atrevido en un montaje que destaca la imagen de ambas artistas ante la reciente controversia mediática. (Ángela Aguilar / Cazzu: Instagram)

La reciente presentación de Cazzu en el Movistar Arena de Buenos Aires sigue dando de qué hablar internacionalmente. Un clip compartido por una seguidora en X —antes Twitter— abrió un nuevo capítulo en la rivalidad de la trapera con Ángela Aguilar, esposa de su expareja, Christian Nodal.

El videoclip surge en un momento crítico en la relación de Cazzu con Nodal, padre de su hija.

¿Burla o coincidencia?

Cazzu ofreció cinco recitales en Buenos Aires como parte de su gira “Latinaje”. En su última presentación, un momento particular capturó la atención de una seguidora.

Al interpretar la canción “Con otra” —considerada un dardo musical contra Christian Nodal y Aguilar—, Cazzu bailó y sobreactuó en un breve momento de su presentación.

“Me encanta Cazzu imitando a Angela Aguilar. Me lo imagino a Nodal pataleando y dedicándole 3 comunicados más JAJAJJAA (sic)”, escribió una tuitera, quien hizo referencia a un extenso comunicado compartido en días pasados por el sonorense en repudio a la mención de su hija en una carta pública de Cazzu contra Rauw Alejandro por su mención en el tema “Rosita”.

Un momento del recital de Cazzu en el Movistar Arena de Buenos Aires desató polémica por una presunta burla en contra de la cantante Ángela Aguilar.

Una captura de pantalla muestra una acalorada discusión en la red social X entre usuarios identificados como fans de Cazzu y Ángela Aguilar. (Captura de pantalla: X)

Video confronta a fanáticos de Cazzu y Ángela Aguilar

Desde su ruptura a inicios de 2025, Cazzu ha recurrido a la música y a su propia voz para fijar una postura sobre las versiones de una tersa separación con Nodal.

Sin embargo, en más de una ocasión, algunas expresiones han sido interpretadas como indirectas hacia Ángela Aguilar. En el video viral, la autora del clip incluyó un fragmento de una interacción de Aguilar y Nodal para reforzar la teoría de que la argentina intentó ridiculizarla.

La publicación fue ampliamente compartida y abrió una acalorada discusión que derivó en ataques y comentarios ofensivos contra Cazzu.

A pesar del impacto de su presentación en X, Cazzu se ha mantenido al margen de la controversia. Mientras tanto, mediante un video compartido en Instagram, Ángela Aguilar se pronunció por tomar distancia del ruido que generan las redes sociales:

“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido (…) Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos (…) Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen”.

Puntos clave de la polémica entre Nodal y Cazzu por “Rosita”

La referencia en la canción: El tema menciona: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo cual fue interpretado como una burla directa a la forma en que el cantante mexicano terminó con Cazzu y se unió a Ángela Aguilar poco tiempo después.

Reacción de Cazzu: La cantante argentina mostró su molestia al dejar de seguir en redes sociales a los intérpretes de la canción (Rauw Alejandro, Jhayco, Tainy), lo que se leyó como una incomodidad por la validación de las acciones de su ex pareja.

Respuesta de Nodal: Nodal reaccionó en sus redes sociales calificando la molestia de Cazzu como un “drama” innecesario, argumentando que la frase era autodespectiva y no un ataque directo.

Acusaciones cruzadas: El conflicto pasó de la canción a temas personales, donde Nodal acusó a Cazzu de tener “indignación selectiva” y de no permitirle ver a su hija, Inti.

“Crónica de un abandono”: Cazzu respondió con una postura firme, sugiriendo que la situación fue una “crónica de un abandono” y no simplemente un “alma enamorada”, señalando la insensibilidad de la situación