México

Auto se mete “hasta la cocina” de restaurante en Guasave tras colisionar por pasarse un alto

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Heriberto Valdés Romero y la calle Juventino Rosas

Guardar
Cámaras de seguridad en Guasave, Sinaloa, registraron la colisión de dos autos en un cruce vial.

Un choque registrado en la colonia Ejidal, en Guasave, Sinaloa, quedó captado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Heriberto Valdés Romero y la calle Juventino Rosas, una intersección que, según vecinos, carece de señalización.

El impacto no solo dejó daños materiales de consideración, sino que puso en riesgo a clientes de una birriería ubicada en la esquina, donde incluso había menores de edad.

¿Cómo ocurrió el choque?

De acuerdo con reportes de medios locales, los vehículos involucrados fueron un Nissan Versa 2023 blanco, conducido por Jesús “N”, de 19 años, y un Toyota Corolla 1998 gris, manejado por Silvia “N”, de 52 años.

El Nissan circulaba por la avenida Heriberto Valdés, considerada vía preferente. Sin embargo, cámaras de particulares captaron que el conductor presuntamente iba a exceso de velocidad. Tras el impacto entre ambas unidades, uno de los autos salió proyectado hasta introducirse en el negocio de birria, destrozando parte del mobiliario.

El video muestra el momento en que clientes reaccionan al estruendo y buscan ponerse a salvo segundos antes de que el vehículo irrumpa en el local.

Autoridades locales no reportaron personas
Autoridades locales no reportaron personas fallecidas por el accidente vial. (Captura de pantalla: X)

Reportes de lesionados

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al cruce para atender la emergencia. Ambos conductores fueron trasladados al IMSS Clínica 32 para valoración médica.

En el establecimiento resultaron involucrados adultos y menores que se encontraban consumiendo alimentos. A pesar de la magnitud del impacto, ninguno requirió hospitalización, lo que fue considerado un saldo afortunado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Movilidad Sustentable acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Habitantes y comerciantes de la colonia Ejidal aseguran que el accidente no es un caso aislado. Desde hace años han solicitado reductores de velocidad o topes en la avenida Heriberto Valdés, ya que, según denuncian, algunos conductores la utilizan “como pista de carreras”.

También señalaron la ausencia de señalamientos claros en el cruce y comentaron que la conductora presuntamente responsable no sería originaria de la ciudad, lo que podría haber influido en la maniobra.

Temas Relacionados

GuasaveSinaloaVideo viralAccidente vialmexico-noticiasmexico-virales

Más Noticias

Temblor hoy 3 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 3 de marzo

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: volcadura en Juventino Rosas a la altura de Debussy, col. Peralvillo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

La inesperada reacción de Victoria Ruffo frente a los rumores sobre Carmen Salinas y el pódcast de Saskia Niño de Rivera

La actriz reaccionó a los señalamientos realizados por ‘Beto’, persona privada de la libertad

La inesperada reacción de Victoria

Resultados Sorteo Tris: ganadores y números premiados del lunes 2 de marzo del 2026

Consulte aquí el listado completo con las cifras obtenidas en los sorteos más recientes, difundidas por la Lotería Nacional

Resultados Sorteo Tris: ganadores y

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy martes 3 de marzo

Los recursos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada adulta mayor

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del PCC a la Mocro

Del PCC a la Mocro Maffia europea: la disputa del CJNG en el tablero mundial tras la muerte de “El Mencho”

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González, la hija de “El Mencho” que habría sido vista en su funeral?

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La inesperada reacción de Victoria

La inesperada reacción de Victoria Ruffo frente a los rumores sobre Carmen Salinas y el pódcast de Saskia Niño de Rivera

Así opinaba Ángela Aguilar del reguetón y esta fue su condición para grabarlo

Reviven video de Nodal prometiendo volar hasta 28 horas para ver a Inti: “Que tu papi siempre está ahí”

¿Ángela Aguilar desaparecerá de redes? Esto es lo que hará para “cuidar su corazón”

Jomari Goyso, amigo de Ángela Aguilar y Nodal, cuestiona la maternidad de Cazzu y lo tunden en redes

DEPORTES

México finaliza en el segundo

México finaliza en el segundo lugar del medallero en la Copa del Mundo de Clavados

Penta Zero Miedo conquista el título Intercontinental de la WWE tras vencer a Dominik Mysterio: “Esto es para mi México”

Por qué Julio César Chávez quería que detuvieran la pelea de Vaquero Navarrete contra el “Sugar” Núñez

Tato Noriega reacciona al despido de Domènec Torrent y los resultados con Rayados: “Somos todos culpables”

André Jardine revela cuál es su mayor sueño como entrenador: ¿Se va del club América?