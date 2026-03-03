Auto se mete “hasta la cocina” de restaurante en Guasave tras colisionar por pasarse un alto

Cámaras de seguridad en Guasave, Sinaloa, registraron la colisión de dos autos en un cruce vial.

Un choque registrado en la colonia Ejidal, en Guasave, Sinaloa, quedó captado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Heriberto Valdés Romero y la calle Juventino Rosas, una intersección que, según vecinos, carece de señalización.

El impacto no solo dejó daños materiales de consideración, sino que puso en riesgo a clientes de una birriería ubicada en la esquina, donde incluso había menores de edad.

¿Cómo ocurrió el choque?

De acuerdo con reportes de medios locales, los vehículos involucrados fueron un Nissan Versa 2023 blanco, conducido por Jesús “N”, de 19 años, y un Toyota Corolla 1998 gris, manejado por Silvia “N”, de 52 años.

El Nissan circulaba por la avenida Heriberto Valdés, considerada vía preferente. Sin embargo, cámaras de particulares captaron que el conductor presuntamente iba a exceso de velocidad. Tras el impacto entre ambas unidades, uno de los autos salió proyectado hasta introducirse en el negocio de birria, destrozando parte del mobiliario.

El video muestra el momento en que clientes reaccionan al estruendo y buscan ponerse a salvo segundos antes de que el vehículo irrumpa en el local.

Autoridades locales no reportaron personas fallecidas por el accidente vial. (Captura de pantalla: X)

Reportes de lesionados

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al cruce para atender la emergencia. Ambos conductores fueron trasladados al IMSS Clínica 32 para valoración médica.

En el establecimiento resultaron involucrados adultos y menores que se encontraban consumiendo alimentos. A pesar de la magnitud del impacto, ninguno requirió hospitalización, lo que fue considerado un saldo afortunado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Movilidad Sustentable acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Habitantes y comerciantes de la colonia Ejidal aseguran que el accidente no es un caso aislado. Desde hace años han solicitado reductores de velocidad o topes en la avenida Heriberto Valdés, ya que, según denuncian, algunos conductores la utilizan “como pista de carreras”.

También señalaron la ausencia de señalamientos claros en el cruce y comentaron que la conductora presuntamente responsable no sería originaria de la ciudad, lo que podría haber influido en la maniobra.