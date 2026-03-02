Temblor hoy 2 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

Un sismo se registró a las 02:48:45, con una magnitud de 4.2. El epicentro se ubicó a 44 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz, con coordenadas 17.482° de latitud y -94.922° de longitud. La profundidad fue de 134.5 kilómetros.
Sayula de Alemán fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.2 que sorprendió este 2 de marzo a los pobladores del estado de Veracruz a las 2:48 horas.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.