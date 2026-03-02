Temblor hoy 2 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Sayula de Alemán fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.2 que sorprendió este 2 de marzo a los pobladores del estado de Veracruz a las 2:48 horas.

Un sismo se registró a las 02:48:45, con una magnitud de 4.2. El epicentro se ubicó a 44 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz, con coordenadas 17.482° de latitud y -94.922° de longitud. La profundidad fue de 134.5 kilómetros.

