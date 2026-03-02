México

Temblor hoy 2 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Guardar

En pocas líneas:

    09:39 hsHoy

    Un sismo se registró a las 02:48:45, con una magnitud de 4.2. El epicentro se ubicó a 44 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz, con coordenadas 17.482° de latitud y -94.922° de longitud. La profundidad fue de 134.5 kilómetros.

    Temblor reportado en Veracruz. (SSN)
    Temblor reportado en Veracruz. (SSN)

    Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.2 en Sayula de Alemán

    El temblor ocurrió a las 2:48 horas, a una distancia de 44 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 134.5 km

    México es un país sísmico
    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

    Sayula de Alemán fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.2 que sorprendió este 2 de marzo a los pobladores del estado de Veracruz a las 2:48 horas.

    Leer la nota completa
    08:39 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    El cine de Aki Kaurismäki llega a la Cineteca Nacional: programación, fechas y películas

    La retrospectiva dedicada al director finlandés Cineteca Nacional reúne 18 largometrajes esenciales de su filmografía, con funciones del 3 al 22 de marzo y una extensión especial en la Cineteca Chapultepec

    El cine de Aki Kaurismäki

    Detenciones, narconómina y la causa de muerte de “El Mencho”: el balance a una semana de la caída del líder del CJNG

    El reacomodo interno y la incertidumbre por la sucesión marcan una semana decisiva para la organización criminal

    Detenciones, narconómina y la causa

    Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.2 en Sayula de Alemán

    El temblor ocurrió a las 2:48 horas, a una distancia de 44 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 134.5 km

    Temblor en Veracruz: se registra

    El emotivo adiós de Shakira en CDMX: un aullido histórico en el Zócalo capitalino

    La cantante barranquillera cerró su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” con un concierto inolvidable, marcado por fuegos artificiales, cambios de vestuario y una ola de emociones desbordadas

    El emotivo adiós de Shakira

    Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

    Sigue el minuto a minuto del mega espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá este domingo 1 de marzo

    Shakira en el Zócalo de

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Las bolsas europeas tocan mínimos

    Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

    El tierno saludo de Nicolás Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños: “Te deseo la mayor de las felicidades”

    Javier Milei habló sobre el caso AFA: “Con cada cosa que hacen se ensucian más”

    Así fue el encuentro del gendarme Nahuel Gallo con su hijo tras su llegada al país

    El sencillo hábito matutino que protege la presión arterial a largo plazo, según expertos

    INFOBAE AMÉRICA

    Las bolsas europeas tocan mínimos

    Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

    El gobierno federal inicia análisis para ampliar la extracción de petróleo y gas offshore en California

    “No tienen nada”: Khloé Kardashian aseguró que sus hijos no son conscientes de su fama y no tendrán celular hasta los 12 años

    La historia de la Danza de los Espíritus: el ritual que desafió al poder de Washington y marcó la historia nativa

    Una cena privada, 3 íconos del rock y un disco soñado: el encuentro entre los Van Halen y Ozzy Osbourne que se convirtió en leyenda

    DEPORTES

    La aguda mirada de Alzamendi

    La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

    Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

    Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

    El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

    La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup