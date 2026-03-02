Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte comparte en Instagram su rutina de cuidado personal y bienestar junto a su hija (IG)

La reciente publicación de Eduardo Hernández, director y productor musical de Los Tigres del Norte, mostrando su rutina de cuidado personal despertó el interés de sus seguidores en redes sociales, al revelar parte de los rituales de bienestar que forman parte de la imagen de la agrupación y su persistente éxito en la música mexicana durante casi seis décadas.

El video compartido en Instagram exhibe cómo el músico recibe un tratamiento facial realizado por su hija en un salón de belleza, hecho que no sólo resalta su compromiso con el público, sino también su dedicación diaria a la salud y el cuidado de su piel.

Entre los aspectos más llamativos para los fanáticos se encuentra la interacción familiar registrada en la publicación, que rápidamente acumuló reacciones y comentarios. El mensaje breve con el que Hernández expresó su afecto —“Te amo hija”— se volvió un punto central para quienes valoraron la muestra de cercanía y cariño en el ámbito privado de la estrella.

La difusión de este ritual cotidiano puso en primer plano la importancia que atribuyen miembros de Los Tigres del Norte a proyectar una imagen fresca y saludable tanto en conciertos como frente a las cámaras, según recogió el propio Hernández en su perfil oficial.

La disciplina y cuidados detrás del histórico éxito de Los Tigres del Norte

A lo largo de 58 años de carrera, Los Tigres del Norte han consolidado una de las trayectorias más longevas e influyentes de la música mexicana.

Formada por Jorge Hernández (acordeón y voz), Hernán Hernández (bajo eléctrico y voz), Eduardo Hernández (acordeón, saxofón, bajosexto y voz), Luis Hernández (bajosexto y voz) y Óscar Lara (batería), la agrupación ha puesto especial atención no sólo en la calidad musical, sino en el cuidado de cada detalle visual y personal en sus presentaciones.

La rutina de Eduardo Hernández incluye la aplicación de geles hidratantes, mascarillas y masajes faciales especializados. Estas técnicas, detalladas en el video, son parte de una estrategia para mantener una apariencia adecuada ante miles de espectadores. Durante el procedimiento, el músico se mantuvo atento a las indicaciones de la especialista, su hija, reforzando la participación familiar en el proceso.

Impacto en redes sociales y reacciones del público

La publicación generó una oleada de respuestas entre los seguidores, quienes subrayaron la consistencia y disciplina del músico fuera del escenario como claves del éxito de Los Tigres del Norte.

Destacaron comentarios como “Mi papi es mi cliente número uno. Cada mes sin falta él está pidiendo facial” y “Cuidarse no tiene nada que ver con la masculinidad”, en alusión al enfoque del bienestar como un valor universal.

Otras reacciones remarcaron el orgullo de los fanáticos al descubrir nuevas facetas de los integrantes de la banda. Menciones como “Con razón parece el más joven de los tigres, ese era el secreto”, “Con razón siempre lucen tan guapos” y “Gran músico, gran ser humano y gran papá”, reflejaron la admiración por la constancia y renovación que los músicos han mantenido durante su extensa carrera.