México

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

Las rutinas del músico y director del grupo, incluidos geles y masajes faciales, muestran cómo los integrantes cuidan cada detalle personal

Guardar
Eduardo Hernández de Los Tigres
Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte comparte en Instagram su rutina de cuidado personal y bienestar junto a su hija (IG)

La reciente publicación de Eduardo Hernández, director y productor musical de Los Tigres del Norte, mostrando su rutina de cuidado personal despertó el interés de sus seguidores en redes sociales, al revelar parte de los rituales de bienestar que forman parte de la imagen de la agrupación y su persistente éxito en la música mexicana durante casi seis décadas.

El video compartido en Instagram exhibe cómo el músico recibe un tratamiento facial realizado por su hija en un salón de belleza, hecho que no sólo resalta su compromiso con el público, sino también su dedicación diaria a la salud y el cuidado de su piel.

Entre los aspectos más llamativos para los fanáticos se encuentra la interacción familiar registrada en la publicación, que rápidamente acumuló reacciones y comentarios. El mensaje breve con el que Hernández expresó su afecto —“Te amo hija”— se volvió un punto central para quienes valoraron la muestra de cercanía y cariño en el ámbito privado de la estrella.

La difusión de este ritual cotidiano puso en primer plano la importancia que atribuyen miembros de Los Tigres del Norte a proyectar una imagen fresca y saludable tanto en conciertos como frente a las cámaras, según recogió el propio Hernández en su perfil oficial.

La disciplina y cuidados detrás del histórico éxito de Los Tigres del Norte

A lo largo de 58 años de carrera, Los Tigres del Norte han consolidado una de las trayectorias más longevas e influyentes de la música mexicana.

Formada por Jorge Hernández (acordeón y voz), Hernán Hernández (bajo eléctrico y voz), Eduardo Hernández (acordeón, saxofón, bajosexto y voz), Luis Hernández (bajosexto y voz) y Óscar Lara (batería), la agrupación ha puesto especial atención no sólo en la calidad musical, sino en el cuidado de cada detalle visual y personal en sus presentaciones.

La rutina de Eduardo Hernández incluye la aplicación de geles hidratantes, mascarillas y masajes faciales especializados. Estas técnicas, detalladas en el video, son parte de una estrategia para mantener una apariencia adecuada ante miles de espectadores. Durante el procedimiento, el músico se mantuvo atento a las indicaciones de la especialista, su hija, reforzando la participación familiar en el proceso.

Con 58 años de carrera,
Con 58 años de carrera, Los Tigres del Norte atribuyen su éxito a la constancia en la calidad musical y en la imagen personal (Instagram)

Impacto en redes sociales y reacciones del público

La publicación generó una oleada de respuestas entre los seguidores, quienes subrayaron la consistencia y disciplina del músico fuera del escenario como claves del éxito de Los Tigres del Norte.

Destacaron comentarios como “Mi papi es mi cliente número uno. Cada mes sin falta él está pidiendo facial” y “Cuidarse no tiene nada que ver con la masculinidad”, en alusión al enfoque del bienestar como un valor universal.

La rutina de belleza de
La rutina de belleza de Eduardo Hernández, con geles, mascarillas y masajes faciales, forma parte de la disciplina del grupo (Foto: @lostigresdelnorte, Instagram)

Otras reacciones remarcaron el orgullo de los fanáticos al descubrir nuevas facetas de los integrantes de la banda. Menciones como “Con razón parece el más joven de los tigres, ese era el secreto”, “Con razón siempre lucen tan guapos” y “Gran músico, gran ser humano y gran papá”, reflejaron la admiración por la constancia y renovación que los músicos han mantenido durante su extensa carrera.

Temas Relacionados

Eduardo HernándezLos Tigres del Nortemexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta es la calidad del aire en Ciudad de México la tarde de este martes 2 de marzo

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Esta es la calidad del

¿Quién es Rafael Vázquez de la Rosa, alcalde de Chiconcuac, captado arribando al Carnaval en helicóptero?

Ciudadanos cuestionan posibles actos de corrupción del edil del PT en Chiconcuac ante falta de transparencia en el uso de recursos públicos

¿Quién es Rafael Vázquez de

Suprema Corte valida devolución del SAT a empresa televisora

Una resolución judicial impone al fisco federal entregar un pago extraordinario a Grupo Televisa por tributos cobrados erróneamente

Suprema Corte valida devolución del

Asesinan a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero

También murió el asistente de la funcionaria, un hombre de aproximadamente 35 años

Asesinan a Jessica Macedonio Saldaña,

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de marzo: reportan retrasos en L9 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

García Harfuch habló con Grecia

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

Así es el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde llegaron los restos de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

De rapear a trapear: Santa

De rapear a trapear: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en la UFC y su gesto se viraliza

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

Lucero confiesa que iba a morir “al aire y embarazada” hace 22 años tras casi asfixiarse con confeti

Jugo de arándano: cómo tomarlo correctamente para que sea un escudo natural para tus riñones

Récord de asistencia y críticas por presunta opacidad, los otros ecos de Shakira en el Zócalo

DEPORTES

Rommel Pacheco explica qué falta

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Real Betis en el derbi sevillano