México

Beca Rita Cetina 2026: alumnos de primaria ya pueden registrarse en línea para recibir el apoyo; solo deben cumplir con estos requisitos

El programa federal otorgará recursos anuales por estudiante a hogares con niñas y niños inscritos en planteles públicos; el trámite se realiza por internet durante marzo

Guardar
Las familias con hijas e
Las familias con hijas e hijos en primaria pública pueden inscribirse al padrón del programa federal de uniformes y útiles escolares 2026.

Las familias con hijas e hijos en primaria pública ya pueden iniciar el proceso para integrarse al padrón del programa federal que otorga recursos para uniformes y útiles en 2026. El apoyo está dirigido a estudiantes de todos los grados en escuelas públicas del país y contempla un monto anual por cada menor registrado.

Quienes ingresen como nuevos beneficiarios a partir de marzo de 2026 recibirán 2,500 pesos por estudiante. El cálculo es acumulativo: dos alumnas o alumnos equivalen a 5,000 pesos al año; tres, a 7,500. El depósito se realizará tras la validación de datos y la posterior entrega del medio de pago.

Si existe duda sobre si un menor ya forma parte del padrón, la plataforma digital permite verificarlo. En caso de no aparecer como beneficiario, el sistema habilita el registro correspondiente para continuar con la solicitud.

Requisitos y periodo de solicitud

El proceso de registro al
El proceso de registro al programa federal se realizará del 2 al 19 de marzo exclusivamente en el sitio oficial del programa.

El trámite en línea se efectuará del 2 al 19 de marzo a través del sitio oficial del programa. Para completarlo, la madre, padre o tutor deberá contar con CURP, número de celular, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio en formato digital.

En el caso del estudiante, se solicitará su CURP y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel. Este dato puede consultarse en el portal del Secretaría de Educación Pública, donde se encuentra el directorio nacional de escuelas. También será necesario indicar grado, turno y nivel educativo.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la información antes de enviarla, ya que los datos serán verificados. Durante el periodo activo, el sistema permite actualizar el registro si se detecta algún error.

Etapas del proceso y seguimiento

Es obligatorio crear o usar
Es obligatorio crear o usar una cuenta Llave MX para acceder al sistema y completar la solicitud con documentos y datos solicitados.

Previo al arranque del registro digital, en febrero se realizaron asambleas informativas en primarias públicas para explicar el procedimiento. En cada plantel se anunciarán fechas y sedes, además de difundirse avisos por canales oficiales.

Para ingresar al sistema es indispensable crear o utilizar una cuenta Llave MX. El procedimiento incluye validar la CURP del tutor, registrar medios de contacto y generar una contraseña segura. Tras iniciar sesión, se cargan documentos, se capturan datos domiciliarios y se completa el apartado correspondiente al estudiante.

Una vez enviada la solicitud, las autoridades revisarán la información. Cuando concluya la validación, se notificará la fecha de entrega de tarjetas mediante la escuela, el portal oficial y canales institucionales. Se pide a las familias mantenerse atentas únicamente a medios verificados para evitar confusiones.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2026BecasInscripcionesRegistroBecas del BienestarProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

La carroza con el cuerpo del líder del CJNG partió de Funeraria La Paz bajo un fuerte operativo de fuerzas federales

Llegan restos de “El Mencho”

El mejor aceite anti varices que ayuda a ocultarlas y mejora la circulación aliviando molestias

Entre las complicaciones posibles por no tratar a tiempo las várices se encuentran flebitis, úlceras o incluso trombosis venosa

El mejor aceite anti varices

Rico en fibra y antioxidantes: el maracuyá se posiciona como aliado clave para la salud intestinal

Con vitaminas, fibra y antioxidantes, esta fruta se convierte en un recurso natural para cuidar la digestión y reforzar las defensas del organismo

Rico en fibra y antioxidantes:

Descubre la grandeza de México a través de esta foto del día

El INAH se encarga de seleccionar todos los días una imagen que retrata la belleza y riqueza cultural del país

Descubre la grandeza de México

Efemérides de marzo 2026: qué se celebra este mes y cuál es el día obligatorio de descanso

Del natalicio de Benito Juárez al Día del Taco y el inicio de la Semana Santa, marzo está lleno de fechas para conmemorar

Efemérides de marzo 2026: qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llegan restos de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

FGR analiza la desinformación en operativos contra ‘El Mencho’

Capturan a “El Congo”, operador regional de una célula del CJNG e implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

CJNG y el mercurio: la red de minería ilegal que envenena la Amazonía desde Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Cambios y sorpresas en el

Cambios y sorpresas en el doblaje español de ‘Scary Movie 6’: ¿regresaron los originales como Alfonso Obregón?

Bypass gástrico: qué es la cirugía que marcó los problemas de salud de Gomita y Kelly Osbourne

La Virgen de Guadalupe, mariachis y más referencias que Bruno Mars usó sobre México en su nuevo videoclip

Fuegos artificiales sobre la Torre Latinoamericana marcan el final del concierto de Shakira ante miles en el Zócalo

Lety Calderón recuerda el día que “El Tigre” le dio permiso de partirle “su madre” a una consagrada actriz

DEPORTES

Árbitros mexicanos quedan varados en

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Real Betis en el derbi sevillano

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey en México

México vs Gran Bretaña: cuándo y dónde ver el debut de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Cristina Bucsa hace historia y se proclama como la nueva campeona del Mérida Open