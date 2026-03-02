Beca Rita Cetina 2026: alumnos de primaria ya pueden registrarse en línea para recibir el apoyo; solo deben cumplir con estos requisitos

Las familias con hijas e hijos en primaria pública pueden inscribirse al padrón del programa federal de uniformes y útiles escolares 2026.

Las familias con hijas e hijos en primaria pública ya pueden iniciar el proceso para integrarse al padrón del programa federal que otorga recursos para uniformes y útiles en 2026. El apoyo está dirigido a estudiantes de todos los grados en escuelas públicas del país y contempla un monto anual por cada menor registrado.

Quienes ingresen como nuevos beneficiarios a partir de marzo de 2026 recibirán 2,500 pesos por estudiante. El cálculo es acumulativo: dos alumnas o alumnos equivalen a 5,000 pesos al año; tres, a 7,500. El depósito se realizará tras la validación de datos y la posterior entrega del medio de pago.

Si existe duda sobre si un menor ya forma parte del padrón, la plataforma digital permite verificarlo. En caso de no aparecer como beneficiario, el sistema habilita el registro correspondiente para continuar con la solicitud.

Requisitos y periodo de solicitud

El proceso de registro al programa federal se realizará del 2 al 19 de marzo exclusivamente en el sitio oficial del programa.

El trámite en línea se efectuará del 2 al 19 de marzo a través del sitio oficial del programa. Para completarlo, la madre, padre o tutor deberá contar con CURP, número de celular, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio en formato digital.

En el caso del estudiante, se solicitará su CURP y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel. Este dato puede consultarse en el portal del Secretaría de Educación Pública, donde se encuentra el directorio nacional de escuelas. También será necesario indicar grado, turno y nivel educativo.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la información antes de enviarla, ya que los datos serán verificados. Durante el periodo activo, el sistema permite actualizar el registro si se detecta algún error.

Etapas del proceso y seguimiento

Es obligatorio crear o usar una cuenta Llave MX para acceder al sistema y completar la solicitud con documentos y datos solicitados.

Previo al arranque del registro digital, en febrero se realizaron asambleas informativas en primarias públicas para explicar el procedimiento. En cada plantel se anunciarán fechas y sedes, además de difundirse avisos por canales oficiales.

Para ingresar al sistema es indispensable crear o utilizar una cuenta Llave MX. El procedimiento incluye validar la CURP del tutor, registrar medios de contacto y generar una contraseña segura. Tras iniciar sesión, se cargan documentos, se capturan datos domiciliarios y se completa el apartado correspondiente al estudiante.

Una vez enviada la solicitud, las autoridades revisarán la información. Cuando concluya la validación, se notificará la fecha de entrega de tarjetas mediante la escuela, el portal oficial y canales institucionales. Se pide a las familias mantenerse atentas únicamente a medios verificados para evitar confusiones.