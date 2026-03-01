México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: inicia Paseo Dominical “Muévete en Bici”, hasta las 14:00 horas

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Guardar

En pocas líneas:

    14:02 hsHoy

    7:58: Inicia Paseo Dominical “Muévete en Bici”, hasta las 14:00 horas, por lo que se implementan diversos cortes a la circulación en: Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Av. Canal del Norte, Av. Patriotismo, Eje 7 Sur y Av. División del Norte. Consulta aquí

    13:10 hsHoy

    8:00 horas: Concentración- Rodada en Plaza Villa de Madrid, Col. Roma norte, Cuauhtémoc rumbo a Kartódromo de Teotihuacán, Estado de México, posible ruta: Glorieta de Cibeles, Av. Insurgentes y Carretera México-Pachuca (POSIBLE CONCENTRACIÓN).

    14:03 hsHoy

    7:48

    Reportan buen avance en Circuito Interior desde Trabajadoras Sociales hacia Calz. de Tlalpan.

    Se espera una posible concentración
    Se espera una posible concentración en Plaza Villa de Madrid, Col. Roma norte, Cuauhtémoc rumbo a Kartódromo de Teotihuacán, Estado de México (X@C5_CDMX)
    13:07 hsHoy

    Movilizaciones sociales previstas hoy domingo 1 de marzo en CDMX

    12:43 hsHoy

    A las 6:45 horas: Rodada Av. Paseo de la Reforma s/n, Col. Juárez rumbo a avenida Juárez 8, Col. Centro. Posible ruta: sin definir.

    12:42 hsHoy

    6:40 horas: Concentración-Rodada en Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera rumbo a Cristo Rey, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Posible ruta sin definir.

    Se restablece circulación
    Se restablece circulación

    Temas Relacionados

    ManifestacionesCarreterasaccidentesbloqueosCDMXEdomexhoy 1 de marzo2026automóvilesmexico-noticias

    Últimas noticias

    ¿Cuáles son los usos y beneficios del Mirto?

    Esta planta presenta efectos antiinflamatorios, antivirales y antifúngicos, entre otros

    ¿Cuáles son los usos y

    Clara Brugada condena ataques contra Irán y llama a proteger a la infancia

    La mandataria capitalina condena la muerte de 85 niñas en Minab y llama a priorizar la paz sobre la guerra

    Clara Brugada condena ataques contra

    Vaquero Navarrete revela la clave de su victoria ante Sugar Núñez: “Espero que se recupere y siga su camino”

    El pugilista del Estado de México exhibió una de sus mejores peleas en su carrera y unificó por primera vez dos campeonatos mundiales

    Vaquero Navarrete revela la clave

    Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

    El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Sismo de 4.0 de magnitud

    Susana Zabaleta critica concierto de Shakira en el Zócalo: “Al pueblo, pan y circo”

    La cantante cuestionó las prioridades de autoridades en México luego de los hechos violentos en Jalisco

    Susana Zabaleta critica concierto de

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Cinco ajustes para acelerar el

    Cinco ajustes para acelerar el rendimiento de un celular Android cuando funciona lento

    Sony hace que los juegos en PS5 Pro se vean mejor que nunca y Resident Evil Requiem lo pone a prueba

    Sierra, la supercomputadora que marcó una etapa en la seguridad nuclear estadounidense

    Benjamín Vicuña celebró los 18 años de su hijo Bautista con un emotivo posteo: “Me enseñas cómo luchar, reír y vivir”

    ¿Un PC de escritorio alimentado por pilas?, el experimento de YouTube que lo hizo posible

    INFOBAE AMÉRICA

    La soledad de los adultos

    La soledad de los adultos mayores en Estados Unidos alcanza niveles críticos

    El referéndum que divide a Italia: ¿Por qué el voto en Argentina puede definir el futuro de sus jueces?

    El detrás de escena del plan de Donald Trump para acabar con el líder supremo iraní Ali Khamenei

    De “E.T.” a “El Rey León”: el arte de John Alvin, en una venta histórica

    Shia LaBeouf fue detenido nuevamente en Nueva Orleans: “Las personas homosexuales corpulentas me dan miedo”

    DEPORTES

    La decisión que tomará Mourinho

    La decisión que tomará Mourinho en caso que se confirme la acusación por insultos racistas contra el argentino Prestianni

    El encuentro entre una figura de la Premier League y una modelo de Only Fans 14 años menor que da que hablar

    El crudo relato de Juan Martín Del Potro sobre su retiro del tenis: “El cuerpo no resistía más”

    Escalofriante accidente en una carrera de motociclismo: sufrió una caída en la pista y un rival lo pasó por encima

    Así quedaron los argentinos en el ranking ATP tras las derrotas de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en el Chile Open