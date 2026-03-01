Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: inicia Paseo Dominical “Muévete en Bici”, hasta las 14:00 horas

7:58: Inicia Paseo Dominical “Muévete en Bici”, hasta las 14:00 horas, por lo que se implementan diversos cortes a la circulación en: Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Av. Canal del Norte, Av. Patriotismo, Eje 7 Sur y Av. División del Norte. Consulta aquí
8:00 horas: Concentración- Rodada en Plaza Villa de Madrid, Col. Roma norte, Cuauhtémoc rumbo a Kartódromo de Teotihuacán, Estado de México, posible ruta: Glorieta de Cibeles, Av. Insurgentes y Carretera México-Pachuca (POSIBLE CONCENTRACIÓN).
7:48
Reportan buen avance en Circuito Interior desde Trabajadoras Sociales hacia Calz. de Tlalpan.
Movilizaciones sociales previstas hoy domingo 1 de marzo en CDMX
A las 6:45 horas: Rodada Av. Paseo de la Reforma s/n, Col. Juárez rumbo a avenida Juárez 8, Col. Centro. Posible ruta: sin definir.
6:40 horas: Concentración-Rodada en Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera rumbo a Cristo Rey, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Posible ruta sin definir.