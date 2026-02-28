México

Prefirió extorsionar que trabajar: le dan 70 años de prisión a Juan José en Tultitlán

La pena fue oor el delito de extorsión cometido contra dos comerciantes de la zona. La sentencia, dictada por una autoridad judicial local, se fundamentó en la responsabilidad directa del acusado en hechos ocurridos en mayo de 2025

En el municipio de Tultitlán, un hombre identificado como Juan José Navarrete Saldaña recibió una condena de 70 años de prisión por el delito de extorsión cometido contra dos comerciantes de la zona. La sentencia, dictada por una autoridad judicial local, se fundamentó en la responsabilidad directa del acusado en hechos ocurridos en mayo de 2025.

La investigación estableció que Navarrete Saldaña, junto a otros seis individuos, acudió a varios locales comerciales haciéndose pasar por integrantes de un grupo criminal. El grupo presionó a los dueños de los establecimientos mediante la entrega de teléfonos celulares, obligándolos a recibir llamadas en las que se exigía un pago inicial considerable y cuotas semanales para permitirles continuar con sus actividades sin represalias.

Durante el desarrollo de los hechos, las víctimas alertaron a otros comerciantes de la zona. La respuesta coordinada de los locatarios permitió que Juan José Navarrete fuera retenido antes de que pudiera abandonar el lugar. Posteriormente, fue entregado a las autoridades, quienes procedieron con su detención formal.

El acusado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde comenzó el proceso judicial. A lo largo de la investigación, la autoridad ministerial reunió elementos de prueba que demostraron la participación directa de Navarrete Saldaña en la extorsión contra los comerciantes. Entre las pruebas presentadas se incluyó el testimonio de las víctimas, la recuperación de uno de los teléfonos empleados para las amenazas y otros indicios recabados en la zona de los hechos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La resolución judicial, emitida tras casi un año de procedimiento, consideró contundentes las pruebas aportadas por la fiscalía estatal. El juez responsable del caso dictó la pena máxima prevista para este tipo de delitos, con lo que Navarrete Saldaña deberá cumplir 70 años de cárcel.

El caso ha generado atención en la comunidad de Tultitlán, donde los comerciantes han señalado la importancia de la colaboración entre vecinos para enfrentar situaciones de riesgo y denunciar actos de extorsión. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para reportar cualquier intento de intimidación o cobro ilegal, a fin de prevenir nuevas agresiones y fortalecer la seguridad local.

La sentencia de 70 años de prisión fue impuesta a Juan José Navarrete Saldaña tras comprobarse su participación en un caso de extorsión a comerciantes en Tultitlán.

El acusado, junto con seis cómplices, utilizó amenazas y exigió pagos semanales a las víctimas, simulando pertenecer a un grupo criminal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La detención fue posible gracias a la coordinación de los locatarios, quienes retuvieron al agresor y lo entregaron a las autoridades.

Combate a la Extorsión 2025: autoridades detuvieron a más de 700 extorsionadores en 24 estados

Acciones de seguridad llevaron a la detención de personas en 24 estados

El informe del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025, presentado por las autoridades de seguridad, detalla que las acciones llevaron a la detención de 721 personas, las cuales se extendieron a un total de 24 entidades federativas, incluyendo:

Chiapas

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Puebla

Campeche

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Querétaro

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Quintana Roo

Zacatecas

Los datos oficiales señalan que se atendieron 119,864 llamadas por extorsión al número nacional de denuncia anónima 089 en el mismo periodo. Del total de reportes, el 75.5% correspondió a extorsiones no consumadas, atribuidas a la orientación brindada en tiempo real a las víctimas, lo que permitió frustrar los intentos de los delincuentes antes de que lograran sus objetivos.

Las autoridades identificaron que 13.8% de las denuncias provino de personas que informaron sobre intentos de engaño o extorsiones previas. En tanto, el 10.7% de los casos correspondió a extorsiones consumadas, es decir, situaciones en las que se realizó un pago o se contaba con datos suficientes para iniciar carpetas de investigación.

Durante el periodo de referencia, las fiscalías estatales iniciaron 4,350 carpetas de investigación relacionadas con extorsión, consolidando la respuesta institucional frente a este delito. La estrategia nacional puso énfasis en la atención de denuncias ciudadanas, la reacción oportuna y la judicialización de los casos con elementos de prueba suficientes.

