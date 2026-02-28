Pelo con frizz: consejos efectivos para cuidar y definir los chinos

La hidratación adecuada protege el cabello rizado del frizz y ayuda a conservar su estructura durante el verano con alta humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello rizado enfrenta desafíos particulares durante el verano, una estación en la que el aumento de la humedad y la exposición constante al sol suelen favorecer la aparición de frizz.

La hidratación resulta fundamental para mantener la estructura, el brillo y la forma de los rulos. Adaptar los cuidados y seleccionar productos específicos se vuelve decisivo para evitar el encrespamiento y preservar la salud capilar en este período.

El uso de shampoo sin sulfatos ni siliconas mantiene la humedad del cabello y previene la sequedad típica en cabellos rizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos sin sulfatos ni siliconas, la clave para evitar la sequedad

El uso de shampoo sin sulfatos ni siliconas constituye el primer paso para limpiar el cabello rizado sin resecarlo. A diferencia de las fórmulas convencionales, estas alternativas eliminan impurezas sin despojar de sus aceites naturales a la fibra capilar, lo que permite mantener la humedad necesaria para evitar el frizz y aporta una base saludable para el cuidado posterior.

Se recomienda la aplicación de acondicionadores nutritivos desde la mitad hasta las puntas del cabello. Desenredar con los dedos o con un peine de dientes anchos evita la ruptura y preserva la forma natural de los rulos.

Por otra parte, se recomienda usar una cantidad equivalente a una avellana de crema para peinar tras cada lavado. Esta práctica, sumada al cepillado suave, ayuda al cabello a retener la humedad y reduce la probabilidad de encrespamiento. Además, añadir una buena crema nutritiva mejora la elasticidad de la fibra capilar.

Aplicar acondicionador nutritivo en medios y puntas favorece la definición de los rizos y evita la ruptura de la fibra capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos cotidianos que marcan la diferencia en la salud de los rulos

El proceso de secado resulta crítico en la lucha contra el frizz.

No se aconseja frotar el cabello con la toalla; en cambio, se debe presionar de manera suave para absorber el exceso de agua.

Al peinar, distribuir la crema o gel con las manos o con el peine de dientes anchos permite mantener la forma de los rizos sin desarmarlos.

Lo ideal es dejar secar el cabello al aire libre o utilizar un difusor a temperatura baja.

Evitar manipular los rizos durante el secado previene la generación de frizz y asegura una mayor definición.

Proteger el cabello de los rayos directos del sol también es esencial: el uso de sombrero, gorra o pañuelo reduce los daños producidos por la radiación ultravioleta, mientras que los productos con filtro solar añaden una barrera adicional.

La protección solar capilar, mediante sombreros o productos con filtro UV, reduce los daños por radiación y cuida la salud del cabello rizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación continua y la selección de productos adaptados al verano constituyen la herramienta principal para conservar la textura y la apariencia de los rizos. El uso regular de crema para peinar permite que el cabello conserve su elasticidad y resistencia.

La constancia en la rutina y la elección adecuada de productos determinan la salud y la estética del cabello rizado. Asimismo, la combinación de hidratación profunda, secado cuidadoso y protección solar constituye la fórmula más eficaz para contrarrestar el frizz y favorecer la definición de los rulos.