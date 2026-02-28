México

Desde Grupo Firme hasta Edén Muñoz: revelan presuntos nexos de El Mencho con la planeación del Carnaval de Autlán 2026

La coincidencia entre los nombres hallados en una lista manuscrita y la cartelera oficial trajo consigo una ola de cuestionamientos sobre el alcance real del CJNG

Una lista escrita días antes
Una lista escrita días antes del evento en la Plaza de Toros, encontrada en Tapalpa, incluiría a artistas como Grupo Firme, Edén Muñoz y Julión Álvarez en eventos ligados al CJNG.

El tradicional Carnaval de Autlán, celebrado en Jalisco, ha quedado bajo la lupa tras la reciente difusión de documentos que apuntan a presuntos vínculos entre Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la programación de los espectáculos musicales en él.

Según los hallazgos, se habría encontrado una lista manuscrita con nombres de artistas destacados del regional mexicano, lo que reavivó la polémica sobre la relación del crimen organizado con eventos y artistas musicales consagrados.

"El Mencho" fue homenajeado durante
"El Mencho" fue homenajeado durante un concierto en Tinaja de Vargas.

La cartelera oficial del evento, junto con los testimonios y documentos difundidos, muestran una alineación de artistas y agrupaciones que coincidieron en fechas y escenarios del carnaval.

Artistas destacados y cartelera oficial

Durante el Carnaval de Autlán 2026, la programación musical presentó a una serie de exponentes del regional mexicano y la banda, varios de los cuales también figuran en la presunta lista atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes. Los artistas que participaron oficialmente en el evento incluyen:

  • Grupo Firme
  • Edén Muñoz
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda
  • Luis R. Conriquez
  • Alfredo Olivas
  • Chicho Castro
  • El Mimoso (Luis Antonio López)
  • Memo Garza
  • JP La Leyenda de la Banda
  • Pancho Barraza
  • Código FN
  • Banda Cuisillos
  • Pequeños Musical
  • Jorge Medina y Josi Cuen (Juntos)
Reportes apuntan al hallazgo de
Reportes apuntan al hallazgo de evidencia de la posible intervención de Nemesio Oseguera Cervantes en la programación del Carnaval de Autlán.

De acuerdo con el reporte adelantado por El Universal, las autoridades han puesto especial atención en la posible injerencia de “El Mencho” en la selección del elenco, aunque hasta el momento no existen señalamientos judiciales contra los músicos involucrados.

Documentos hallados y testimonios

Según información recuperada por el medio, durante un operativo en una propiedad vinculada a “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, se localizó una hoja de cuaderno con la leyenda “carnaval acomodos”.

En esa nota, escrita a mano, aparecían nombres de varios de los artistas que finalmente actuaron en el carnaval, como Edén Muñoz, Julión Álvarez, Grupo Firme, Luis R. Conriquez, Chicho Castro, El Mimoso y Memo Garza.

Además de la programación artística, testimonios de habitantes de Autlán de Navarro señalan elementos simbólicos presentes en la festividad:

  • Cubeteros en la Plaza de Toros portando mandiles con la imagen de Oseguera Cervantes y la inscripción “El Señor de los Gallos”.
  • Vehículos con logotipos de gallo circulando durante los eventos.
  • Donaciones anunciadas públicamente a jinetes y artistas, atribuidas a “El Mencho”.
Testimonios de los asistentes señalan
Testimonios de los asistentes señalan símbolos y donaciones referentes al líder del CJNG durante las festividades en la Plaza de Toros.

Estos hechos refuerzan la percepción de una presencia indirecta del líder del CJNG en la celebración, que para muchos pobladores forma parte del imaginario popular del municipio.

Polémica y repercusiones sociales

La revelación de los documentos y la coincidencia de nombres han generado un debate sobre el alcance de la influencia del CJNG en las fiestas populares de Jalisco. El carnaval, que representa una de las celebraciones de mayor arraigo cultural y económico en la región, ahora, se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública.

Vecinos y autoridades locales han señalado que, pese a la controversia, la festividad sigue siendo un motor económico y una tradición familiar en Autlán de Navarro.

La fiesta de Autlán enfrenta
La fiesta de Autlán enfrenta polémica sobre la injerencia del crimen organizado en espectáculos del regional mexicano.

Las autoridades no han reportado investigaciones abiertas contra los artistas contratados, quienes aparecen solamente en el contexto de la programación artística.

En este sentido, la edición 2026 del carnaval se sumó así a la discusión sobre la relación entre espectáculos masivos, financiamiento y la presencia indirecta de los grupos delictivos más trascendentes en la vida social de varias regiones del país.

