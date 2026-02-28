Cómo eliminar residuos de maquillaje de las brochas con agua y vinagre

La limpieza regular de brochas y esponjas de maquillaje con vinagre y agua elimina restos de suciedad y hongos de manera eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brochas y esponjas de maquillaje forman parte esencial del ritual diario de muchas personas, pero su uso frecuente puede llevar a la acumulación de restos de suciedad, hongos y humedad.

Más allá de la higiene superficial, una limpieza a fondo resulta clave para prevenir irritaciones e infecciones en la piel, además de prolongar la vida útil de estos accesorios.

La correcta mezcla de agua tibia o caliente con vinagre y detergente garantiza la limpieza profunda de brochas y esponjas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar brochas de maquillaje con vinagre y agua

El ácido acético, presente en el vinagre gracias a la fermentación de frutas o cáscaras, ofrece propiedades desinfectantes y antifúngicas que lo convierten en un aliado ideal para eliminar residuos y microorganismos.

El procedimiento recomendado es sencillo y económico, y puede aplicarse en casa con ingredientes de uso habitual.

Pasos para la limpieza efectiva

Preparar la mezcla: colocar agua tibia o caliente en un frasco y añadir dos cucharadas de vinagre, preferentemente de limpieza bien diluido o de manzana. Agregar detergente: incorporar unas gotas de detergente para platos y mezclar hasta que se forme espuma. Sumergir y limpiar: introducir las brochas y esponjas, frotándolas con las manos para eliminar los residuos. Secado cuidadoso: retirar las herramientas, enjuagarlas y secarlas sobre una toalla limpia, estirando las cerdas para que recuperen su forma y asegurándose de eliminar toda la humedad.

El consejo de los especialistas es realizar el proceso al menos una vez al mes para evitar la proliferación de hongos, aunque la frecuencia puede variar según el uso de los accesorios.

Secar correctamente las brochas tras su lavado previene la humedad y mantiene la forma de las cerdas, evitando daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vinagre de limpieza: usos y precauciones

El vinagre destilado o de limpieza, más concentrado y puro que el de mesa, suele emplearse para eliminar sarro y neutralizar olores en tareas domésticas. Sin embargo, es un producto no apto para consumo humano y debe utilizarse siempre diluido cuando se aplica sobre objetos o textiles.

Además de brochas y esponjas, la solución de vinagre y agua sirve para desinfectar muebles, paredes, ropa y otros objetos del hogar, aprovechando sus cualidades antimicrobianas y neutralizadoras de olores.

Beneficios generales del vinagre en la limpieza

El uso regular de vinagre en la higiene cotidiana aporta ventajas que trascienden el ámbito del maquillaje:

Propiedades antifúngicas y desinfectantes: elimina hongos, moho y bacterias en minutos. Neutraliza malos olores: su acción desodorizante es efectiva tanto en accesorios de belleza como en espacios del hogar. Alternativa natural y económica: permite reducir el uso de químicos agresivos y cuidar la salud de la piel. Versatilidad: puede aplicarse en una amplia variedad de superficies y objetos domésticos.

Los especialistas recomiendan limpiar brochas de maquillaje con vinagre al menos una vez por mes para evitar infecciones cutáneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una opción simple y de bajo costo que responde a la necesidad de quienes buscan proteger la piel y mantener en óptimas condiciones sus herramientas diarias. La mezcla de vinagre y agua, siempre en las proporciones adecuadas, se consolida como una alternativa confiable para la higiene y el cuidado en el hogar.