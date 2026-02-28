México

Cómo eliminar residuos de maquillaje de las brochas con agua y vinagre

Su uso adecuado ayuda a prevenir irritaciones e infecciones en la piel, según recomendaciones de especialistas

Guardar
La limpieza regular de brochas
La limpieza regular de brochas y esponjas de maquillaje con vinagre y agua elimina restos de suciedad y hongos de manera eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brochas y esponjas de maquillaje forman parte esencial del ritual diario de muchas personas, pero su uso frecuente puede llevar a la acumulación de restos de suciedad, hongos y humedad.

Más allá de la higiene superficial, una limpieza a fondo resulta clave para prevenir irritaciones e infecciones en la piel, además de prolongar la vida útil de estos accesorios.

La correcta mezcla de agua
La correcta mezcla de agua tibia o caliente con vinagre y detergente garantiza la limpieza profunda de brochas y esponjas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar brochas de maquillaje con vinagre y agua

El ácido acético, presente en el vinagre gracias a la fermentación de frutas o cáscaras, ofrece propiedades desinfectantes y antifúngicas que lo convierten en un aliado ideal para eliminar residuos y microorganismos.

El procedimiento recomendado es sencillo y económico, y puede aplicarse en casa con ingredientes de uso habitual.

Pasos para la limpieza efectiva

  1. Preparar la mezcla: colocar agua tibia o caliente en un frasco y añadir dos cucharadas de vinagre, preferentemente de limpieza bien diluido o de manzana.
  2. Agregar detergente: incorporar unas gotas de detergente para platos y mezclar hasta que se forme espuma.
  3. Sumergir y limpiar: introducir las brochas y esponjas, frotándolas con las manos para eliminar los residuos.
  4. Secado cuidadoso: retirar las herramientas, enjuagarlas y secarlas sobre una toalla limpia, estirando las cerdas para que recuperen su forma y asegurándose de eliminar toda la humedad.

El consejo de los especialistas es realizar el proceso al menos una vez al mes para evitar la proliferación de hongos, aunque la frecuencia puede variar según el uso de los accesorios.

Secar correctamente las brochas tras
Secar correctamente las brochas tras su lavado previene la humedad y mantiene la forma de las cerdas, evitando daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vinagre de limpieza: usos y precauciones

El vinagre destilado o de limpieza, más concentrado y puro que el de mesa, suele emplearse para eliminar sarro y neutralizar olores en tareas domésticas. Sin embargo, es un producto no apto para consumo humano y debe utilizarse siempre diluido cuando se aplica sobre objetos o textiles.

Además de brochas y esponjas, la solución de vinagre y agua sirve para desinfectar muebles, paredes, ropa y otros objetos del hogar, aprovechando sus cualidades antimicrobianas y neutralizadoras de olores.

Beneficios generales del vinagre en la limpieza

El uso regular de vinagre en la higiene cotidiana aporta ventajas que trascienden el ámbito del maquillaje:

  1. Propiedades antifúngicas y desinfectantes: elimina hongos, moho y bacterias en minutos.
  2. Neutraliza malos olores: su acción desodorizante es efectiva tanto en accesorios de belleza como en espacios del hogar.
  3. Alternativa natural y económica: permite reducir el uso de químicos agresivos y cuidar la salud de la piel.
  4. Versatilidad: puede aplicarse en una amplia variedad de superficies y objetos domésticos.
Los especialistas recomiendan limpiar brochas
Los especialistas recomiendan limpiar brochas de maquillaje con vinagre al menos una vez por mes para evitar infecciones cutáneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una opción simple y de bajo costo que responde a la necesidad de quienes buscan proteger la piel y mantener en óptimas condiciones sus herramientas diarias. La mezcla de vinagre y agua, siempre en las proporciones adecuadas, se consolida como una alternativa confiable para la higiene y el cuidado en el hogar.

Temas Relacionados

BellezaBrochasLimpiezaMaquillajeVinagreBrochas De MaquillajeCosméticaHigiene Domésticamexico-noticias

Más Noticias

Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

Junto a Rosa Icela Rodríguez, el gobernador Pablo Lemus anunció con euforia la llegada del histórico trofeo, reiterando la seguridad que se vive en el Estado

Arranca la gira del trofeo

Apoyo para madres solteras: así puedes recibir hasta 3 mil 600 pesos bimestrales en 2026

El beneficio económico irá dirigido a mujeres sin acceso a guarderías institucionales, priorizando a quienes enfrentan carencias, especialmente si hay hijas o hijos con discapacidad certificada

Apoyo para madres solteras: así

Capturan a 7 integrantes de una célula ligada a Los Cromo en Oaxaca: atacaron a balazos a elementos de seguridad

El grupo delictivo es señalado por dedicarse al narcomenudeo y ser generadores de violencia

Capturan a 7 integrantes de

El mejor ejercicio para fortalecer tus tríceps en el gimnasio y que puedes hacer en tu casa

Esta zona del brazo es una de las favoritas de los entusiastas del entrenamiento

El mejor ejercicio para fortalecer

La esposa de Malagón envía un mensaje que genera dudas sobre una ruptura: “Nada queda oculto para siempre”

Las palabras de la esposa del guardameta alimentaron los rumores sobre una posible crisis matrimonial

La esposa de Malagón envía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a 7 integrantes de

Capturan a 7 integrantes de una célula ligada a Los Cromo en Oaxaca: atacaron a balazos a elementos de seguridad

Arzobispado de Guadalajara confirma envío de cartas donde se abogó por hijos de “El Mencho” en EEUU: “Faltó prudencia”

Cuerpo de El Mencho habría llegado a una exclusiva funeraria de la Ciudad de México: el posible destino de los restos

Hallan cadáver de hombre calcinado en el norponiente de Ciudad Juárez, era devorado por perros

La sombra de El Mencho y el CJNG en Irán y el plan de asesinar a la embajadora de Israel en México

ENTRETENIMIENTO

Festival Atmósfera 2026: Siddhartha llega

Festival Atmósfera 2026: Siddhartha llega al Deportivo Sierra Hermosa del Edomex

Shakira en el Zócalo: estas son las canciones viejitas que ya no cantaba y que resucitará para su concierto gratuito

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

DEPORTES

Arranca la gira del trofeo

Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

La esposa de Malagón envía un mensaje que genera dudas sobre una ruptura: “Nada queda oculto para siempre”

CONADE confirma que el Mundial de Clavados sigue en pie pese a sucesos de violencia en Jalisco

Cómo le fue a Memo Ochoa en la Liga de Chipre

Autoridades de Monterrey refuerzan seguridad ante la llegada del Mundial 2026