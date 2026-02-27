México

María Sorté agradece el amor del pueblo por Omar García Harfuch: “Dios lo protege cada día”

La actriz se conmovió con la oleada de buenos deseos que recibió su hijo

La actriz agradeció el amor
La actriz agradeció el amor que siente la ciudadanía por su hijo, el encargado de la seguridad del país (X/msorteoficial)

El pasado 25 de febrero, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Nacional, cumplió 44 años. Su madre, la actriz María Sorté, lo felicitó a través de las redes sociales.

Horas después, la actriz comenzó a recibir mensajes de apoyo no sólo por la felicitación de su hijo, sino de agradecimiento por el trabajo que desempeña a lado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al respecto, María Sorté externó en un mensaje en X:

Omar García Harfuch celebra su
Omar García Harfuch celebra su cumpleaños número 44 y se convierte en tendencia en redes sociales con felicitaciones y mensajes de admiración. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

“¡No saben cómo me gustaría poder responder a cada una de ustedes por tantas y tantas muestras de cariño hacia Omar, mi hijo, por motivo de su cumpleaños y por los comentarios favorables que hacen acerca de su trabajo!”

Además, agradeció que las personas le manifestaran que oraban por Harfuch, quien está en constante peligro debido al trabajo que desempeña:

“Pero lo que les agradezco con todo mi corazón es que me digan que están orando por él, porque sé que ¡gracias a sus oraciones, a las mías y a las de tanta gente más, es que él está bien y que Dios lo protege cada día! ¡Que Dios los bendiga siempre!“.

La felicitación de María Sorté para su hijo

María Sorté felicia a su
María Sorté felicia a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México” (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

La actriz María Sorté celebró el cumpleaños número 44 de su hijo, Omar García Harfuch, con un mensaje que desató una ola de reacciones y comentarios en redes sociales y reafirmó la singular fama de la artista como “la suegra de México”, apodo que refleja su creciente simpatía entre el público por la proyección nacional de su hijo:

“Hijo feliz cumpleaños, le doy muchas gracias a mi señor por tenerte en mi vida que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre tu mamá Feliz Cumpleaños mi amor! ¡Que Dios te bendiga y te proteja siempre!”

La felicitación pública, acompañada de una fotografía familiar, fue publicada este 25 de febrero tanto en Instagram como en Facebook y despertó el interés de seguidores y figuras del arte y la política.

REUTERS/Raquel Cunha
REUTERS/Raquel Cunha

Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Claudia Sheinbaum, nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos.

Su madre, cuyo nombre real es María Harfuch Hidalgo, mantiene una trayectoria consolidada en la televisión y el teatro mexicano. La relación madre e hijo ha sido descrita por Sorté como un lazo de “amor y apoyo incondicional”, mientras que García Harfuch ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de su madre en su vida, afirmando: “Podría escribir un libro contando lo bien que lo ha hecho mi mamá”.

