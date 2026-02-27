México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de febrero: choque en Viaducto y Av. Patriotismo

14:20 hsHoy

Percance vial en Viaducto Río Becerra y avenida Patriotismo, hay carga vehicular en la zona.

13:49 hsHoy

Durante el día considera arribo de manifestantes en Av. México Coyoacán No. 259, colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.

12:57 hsHoy

Choque en avenida Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de calle Dr. Olvera, col. Doctores, servicios de emergencia al lugar.

12:45 hsHoy

Afectada la circulación por labor de servicios de emergencia en Calz. Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del metro Agrícola Oriental.

Alternativa vial: Eje 1 Norte.

12:42 hsHoy

Tráfico CDMX avenida Marina Nacional

