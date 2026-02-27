Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de febrero: choque en Viaducto y Av. Patriotismo

Percance vial en Viaducto Río Becerra y avenida Patriotismo, hay carga vehicular en la zona.
Durante el día considera arribo de manifestantes en Av. México Coyoacán No. 259, colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.
Choque en avenida Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de calle Dr. Olvera, col. Doctores, servicios de emergencia al lugar.
Afectada la circulación por labor de servicios de emergencia en Calz. Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del metro Agrícola Oriental.
Alternativa vial: Eje 1 Norte.
Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.