México

Harfuch afirma que siguen las investigaciones por los casos de mineros desaparecidos y ataque a diputados de MC en Sinaloa

El funcionario declaró que desde que se tuvo conocimiento del incidente se activaron mecanismos de colaboración interinstitucional, así como un despliegue de células de investigación de campo

Omar García Harfuch. REUTERS/Raquel Cunha
Omar García Harfuch. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch aseguró que continúan las indagaciones por el caso de los mineros desaparecidos en Sinaloa, durante la mañanera del pueblo de este 27 de febrero.

“Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados y seguiremos operando en coordinación con la autoridad estatal para detener a los responsables”, afirmó el funcionario.

Declaró que desde que se tuvo conocimiento del incidente se activaron mecanismos de colaboración interinstitucional, así como un despliegue de células de investigación de campo para integrar información técnica y operativa.

Se implementaron recorridos de reconocimiento y patrullaje a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional en múltiples poblados del municipio de Concordia en conjunto con elemento de la Fiscalía General del Estado y el apoyo de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Autoridades reforzaron el trabajo en coordinación con la finalidad de robustecer las carpetas de investigación y ampliar las diligencias ministeriales.

El pasado 3 de febrero, como resultado de las labores de inteligencia y seguimiento, el Ejército detuvo a cuatro personas presuntamente relacionadas con estos hechos. Entre ellas se encuentra Jesús Abel “N”, identificado como generador de violencia en el municipio de Concordia y vinculado a una célula de “Los Chapitos”, a quien se le relaciona con delitos como extorsión, homicidio, robo de hidrocarburos, así como tráfico de drogas y armas.

Omar García Harfuch durante la
Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo de este 27 de febrero. (Presidencia)

A partir de nuevas líneas de indagación, se obtuvo información sobre la posible existencia de fosas clandestinas, por lo que se solicitó la intervención de peritos especializados de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

“Las investigaciones continúan, se está dando seguimiento puntual al caso y se mantiene el despliegue operativo en la zona, para ubicar a otros responsables que ya se tienen identificados y esclarecer plenamente los hechos”, afirmó el secretario de seguridad.

Ataque contra diputados en Culiacán

Tras el ataque perpetrado el 28 de enero en Culiacán contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, Harfuch informó que se activó de manera inmediata un esquema de trabajo conjunto y estrecha colaboración con la policía estatal.

Con base en la información recabada, se desarrollaron diversas líneas de investigación que permitieron, como se informó en su momento, la detención de uno de los presuntos responsables. Asimismo, las autoridades continúan integrando los elementos necesarios para obtener nuevas órdenes de aprehensión y avanzar con más arrestos.

