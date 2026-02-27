Harfuch afirma que investigación de “narconómina” de ‘El Mencho’ solo contempla a policías, no a políticos

Harfuch dijo en la mañanera que se investiga a policías estatales y municipales. (Crédito: Gobierno de México)

Luego de que se diera a conocer una lista de pagos y nóminas que presuntamente fue encontrada en la casa en la que se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que se dieron a conocer presuntos sobornos a policías estatales y miembros de la Guardia Nacional, e incluso funcionarios, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dijo que hay investigaciones contra elementos de las policías, sin embargo, descartó que se investigue a algún político.

Harfuch dijo que la veracidad de las listas informará la Fiscalía General de la República (FGR) y que cada indicio que se encuentra en un domicilio, en algún cateo, “hay que cuidar la cadena de custodio, dónde se encontraban esas listas, etc.

“Una vez que la Fiscalía General de la República haya analizado todo eso, podrá informar e iniciar carpetas cuando así corresponda”, señaló.

Harfuch dijo que no solamente en este caso, sino que en cualquier otro, donde haya un indicio y una prueba clara para iniciar una investigación contundente en contra de cualquier servidor público o civil, así se hará.

“Actualmente hay investigaciones en curso en contra de policías municipales, policías estatales, algún otro tipo de personas que sabemos que tenían participación con este grupo (...) de políticos no tenemos el caso, tenemos de autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos”, dijo Harfuch.

En uno de los registros encontrados que más destacan, se leen los “Gastos de Tapalpa” donde se evidencia la organización interna del CJNG. (X: @siete_letras)

Aparece presunta narconómina de El Mencho

Cabe señalar que, tras la caída de El Mencho, líder del CJNG, el pasado domingo en Jalisco, recientemente se dio a conocer una presunta nómina que de acuerdo con información difundida, fue encontrada en la casa en la que se escondía el narcotraficante.

En la lista se ven pagos a los llamados “halcónes” (quienes se encargan de vigilar y avisar si ocurre algo en ciertos lugares a los criminales), sicarios, e incluso, sobornos a autoridades.

La llamada narconómina da cuenta de los sueldos que El Mencho pagaba a sus halcones, sicarios, lugartenientes y los sobornos que entregaba a autoridades.

El control de los gastos está detallado en diversas hojas hechas a mano o a computadora, en las que se documentan los cientos de miles de pesos que se pagaban.