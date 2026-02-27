México

CCH Azcapotzalco de la UNAM ya tiene fecha de regreso a clases tras paro de trabajadores

El plantel estuvo tomado por personal de la institución desde hace 10 días

Guardar
Estudiantes del CCH Azcapotzalco regresan
Estudiantes del CCH Azcapotzalco regresan a clases el 26 de febrero (Facebook/CCHAzcapotzalcOficial)

Después de 10 días de paro, el CCH Azcapotzalco de la UNAM regresará a clases presenciales.

Las y los estudiantes deberán presentarse a las instalaciones el viernes 27 de febrero en su turno correspondiente.

“Se informa que a partir de mañana viernes 27 de febrero se reanudan las clases y actividades académicas de manera presencial, en los horarios habituales”, se pudo leer.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco se había mantenido en paro por trabajadores, quienes exigían su pago.

Trabajadores administrativos del CCH Azcapotzalco cerraron las instalaciones del plantel y suspendieron las actividades académicas el martes 17 de febrero, después de denunciar el impago de salarios y exigir soluciones inmediatas a la UNAM.

Qué dice el comunicado de CCH Azcapotzalco

La Dirección del Plantel Azcapotzalco informó a través de un comunicado oficial que a partir del viernes 27 de febrero se reanudarán las clases y actividades académicas presenciales en los horarios habituales.

Un comunicado oficial de la
Un comunicado oficial de la Dirección del Plantel CCH Azcapotzalco informa a la comunidad estudiantil que las clases presenciales se reanudarán el viernes 27 de febrero de 2026. (Facebook/CCHAzcapotzalcOficial)

El aviso está dirigido a toda la comunidad del plantel.

El documento reconoce que el proceso de comunicación en línea implementado previamente generó diversos ajustes en la dinámica de la comunidad. Por este motivo, la Dirección apeló a la comprensión y colaboración de todos los integrantes para facilitar el retorno a las actividades presenciales.

Qué pasó en el el CCH Sur

Una nueva alerta de seguridad activó protocolos en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) de la UNAM el 26 de febrero, luego de que circulara un mensaje con amenazas de violencia en redes sociales.

El episodio ocurre meses después del asesinato de un estudiante, hecho que motivó la instalación de torniquetes y otras medidas de control en los accesos del plantel.

Las autoridades del CCH Sur informaron que el mensaje, publicado en un grupo estudiantil en Facebook, contenía imágenes de armas y frases de tono violento desde la cuenta Manilo Nilo.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Entre los textos, se leía: “Agarré las armas para mi perfecta retribució. Que el rojo pinte el suelo, el cielo y el infierno, ahora rabia es mi emoción. Sangre ardiente”.

Además, se viralizó un audio donde un joven amenazaba con realizar un ataque masivo contra mujeres, empleando lenguaje misógino propio de comunidades incel.

Refuerzo de seguridad y respuesta institucional en UNAM

Ante el temor generado por estos contenidos, la dirección del plantel activó un protocolo de protección interna, aunque no se ordenó el desalojo del recinto.

En el comunicado oficial, la administración precisó que se reforzaron los controles de ingreso y se incrementaron los patrullajes internos, tanto por personal de vigilancia como por las Brigadas Universitarias.

“La retribución viene pronto” se
“La retribución viene pronto” se leía en el pie de foto que publicó en un grupo en Facebook, donde se veía un arma de fuego y un cuchillo. (Facebook)

A estas acciones se sumó el respaldo de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria.

Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervino en la zona, desplegando efectivos en las inmediaciones del CCH Sur, ubicado en Boulevard Cataratas y calle Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Alcaldía Coyoacán

Temas Relacionados

CCH AzcapotzalcoUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Pensión Bienestar 2026: lanzan importante aviso a todos los beneficiarios antes del pago de marzo

El siguiente depósito será el segundo de este año para los adultos mayores de 65 años que integran este programa social, que abarca los meses de marzo y abril

Pensión Bienestar 2026: lanzan importante

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que las audiencias continúan contra el resto de los señalados

Van 24 vinculados a proceso

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Tras la cancelación del reencuentro de ‘Otro Rollo’, el presentador retoma protagonismo al acompañar a Paola Ramones en el lanzamiento de ‘Quieren Monólogo’, una historia muy personal para ambos

Adal Ramones promociona cortometraje sobre

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?

A pocos meses del Mundial 2026, Javier Aguirre aún no ha decido quien será el portero que acompañe a Rangel y Malagón en la convocatoria final

¿Quién será el tercer portero

Autobús de peregrinos choca en Avenida Constituyentes: reportan al menos 10 heridos

El impacto obligó a la intervención de rescatistas y causó largas filas de automovilistas en plena hora pico capitalina

Autobús de peregrinos choca en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 24 vinculados a proceso

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

“Cuento con apoyo pa´ deshacer, hombres artillados ahí se ven”: esto dice el corrido de el “Lexus” del CDG, detenido en Matamoros

Estas son las actividades criminales de los hermanos Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa buscados por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones promociona cortometraje sobre

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

Periodista revela que Gomita luce “debilitada” en medio de su recuperación tras haber sido operada de emergencia

Cuánto cuesta el boleto más barato para The xx en la Ciudad de México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 26 de febrero

DEPORTES

¿Quién será el tercer portero

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?

Oficial: estos son los jugadores de Chivas que renuevan contrato

Trofeo de la Copa del Mundo llega a México: qué pasará con la gira en Guadalajara en el Estadio Akron

Este sería el primer jugador de México descartado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes