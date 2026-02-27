CCH Azcapotzalco de la UNAM ya tiene fecha de regreso a clases tras paro de trabajadores

Estudiantes del CCH Azcapotzalco regresan a clases el 26 de febrero (Facebook/CCHAzcapotzalcOficial)

Después de 10 días de paro, el CCH Azcapotzalco de la UNAM regresará a clases presenciales.

Las y los estudiantes deberán presentarse a las instalaciones el viernes 27 de febrero en su turno correspondiente.

“Se informa que a partir de mañana viernes 27 de febrero se reanudan las clases y actividades académicas de manera presencial, en los horarios habituales”, se pudo leer.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco se había mantenido en paro por trabajadores, quienes exigían su pago.

Trabajadores administrativos del CCH Azcapotzalco cerraron las instalaciones del plantel y suspendieron las actividades académicas el martes 17 de febrero, después de denunciar el impago de salarios y exigir soluciones inmediatas a la UNAM.

Qué dice el comunicado de CCH Azcapotzalco

La Dirección del Plantel Azcapotzalco informó a través de un comunicado oficial que a partir del viernes 27 de febrero se reanudarán las clases y actividades académicas presenciales en los horarios habituales.

Un comunicado oficial de la Dirección del Plantel CCH Azcapotzalco informa a la comunidad estudiantil que las clases presenciales se reanudarán el viernes 27 de febrero de 2026. (Facebook/CCHAzcapotzalcOficial)

El aviso está dirigido a toda la comunidad del plantel.

El documento reconoce que el proceso de comunicación en línea implementado previamente generó diversos ajustes en la dinámica de la comunidad. Por este motivo, la Dirección apeló a la comprensión y colaboración de todos los integrantes para facilitar el retorno a las actividades presenciales.

Qué pasó en el el CCH Sur

Una nueva alerta de seguridad activó protocolos en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) de la UNAM el 26 de febrero, luego de que circulara un mensaje con amenazas de violencia en redes sociales.

El episodio ocurre meses después del asesinato de un estudiante, hecho que motivó la instalación de torniquetes y otras medidas de control en los accesos del plantel.

Las autoridades del CCH Sur informaron que el mensaje, publicado en un grupo estudiantil en Facebook, contenía imágenes de armas y frases de tono violento desde la cuenta Manilo Nilo.

(Captura de pantalla)

Entre los textos, se leía: “Agarré las armas para mi perfecta retribució. Que el rojo pinte el suelo, el cielo y el infierno, ahora rabia es mi emoción. Sangre ardiente”.

Además, se viralizó un audio donde un joven amenazaba con realizar un ataque masivo contra mujeres, empleando lenguaje misógino propio de comunidades incel.

Refuerzo de seguridad y respuesta institucional en UNAM

Ante el temor generado por estos contenidos, la dirección del plantel activó un protocolo de protección interna, aunque no se ordenó el desalojo del recinto.

En el comunicado oficial, la administración precisó que se reforzaron los controles de ingreso y se incrementaron los patrullajes internos, tanto por personal de vigilancia como por las Brigadas Universitarias.

“La retribución viene pronto” se leía en el pie de foto que publicó en un grupo en Facebook, donde se veía un arma de fuego y un cuchillo. (Facebook)

A estas acciones se sumó el respaldo de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria.

Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervino en la zona, desplegando efectivos en las inmediaciones del CCH Sur, ubicado en Boulevard Cataratas y calle Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Alcaldía Coyoacán