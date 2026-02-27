México

Cazzu revela que a su hija Inti le gusta cantar y emociona a sus fans

La artista argentina priorizó el reencuentro con su tierra natal y la crianza de su hija, pese a la reciente polémica mediática

Julieta Cazzuchelli compartió que su hija ya ha mostrado su amor por la música: “Quiere ser cantante como mamá”. (cazzu / Instagram)

El 25 de febrero, Cazzu vivió un regreso especial a Jujuy, su ciudad natal, donde fue recibida por una multitud en la Plaza Belgrano de San Pedro. El encuentro, marcado por el entusiasmo de miles de seguidores, tuvo como eje central el reencuentro de la artista con sus raíces y la revelación sobre su hija Inti, a quien le gusta cantar.

Durante el evento, Julieta Cazzuchelli participó en un programa transmitido en vivo, espacio en el que compartió detalles sobre su carrera musical, el significado personal de regresar a su lugar de origen y aspectos de su último disco y la gira Latinaje. La cantante anunció oficialmente su próximo concierto en Jujuy, que por primera vez se realizará en el estadio de la región, lo que representa un paso importante en su trayectoria.

La artista argentina priorizó el reencuentro con su tierra natal y la crianza de su hija, pese a la reciente polémica mediática. (RS)

La jornada incluyó presentaciones en vivo de algunos temas y una reflexión sobre el folklore local y la importancia de mantener el vínculo con la identidad jujeña. En diálogo con los presentes, Cazzu abordó un tema que despertó particular interés: la experiencia de ser madre y artista. “Puedo seguir con mi bebé. Todo, yo puedo ir a todos lados con mi bebé, traerla, llevarla, se hace lo que se puede, lo que le haga mejor a ella también”, aseguró al hablar de su hija Inti, de dos años.

La cantante compartió detalles sobre la personalidad de la pequeña y las preferencias que ya muestra a su corta edad. “A Inti vos le preguntás: ¿Qué querés? Y ella lo tiene clarísimo. El otro día le preguntamos: ¿De qué trabajás? Porque ella dice: ‘Voy a trabajar’. ¿De qué trabajás? Y respondió: ‘De cantante como mamá’”, relató Cazzu, generando risas y ternura entre los asistentes.

El regreso de Cazzu a Jujuy se vio marcado por una tierna postal de Inti, que conquistó a sus seguidores en redes sociales. (Captura de pantalla @cazzu)

En otro momento de la conversación, la artista habló del ambiente familiar en el que crece Inti, rodeada de referentes musicales y figuras ligadas a la danza y la producción. “Tiene de todo para elegir, las tías DJs, los tíos dancers, mucho estímulo”, explicó. Además, reveló la importancia de respetar los límites y la autonomía de su hija. “Ella es muy celosa de sus cachetes. A veces es como: ‘No quiero besos’. Yo la respeto un montón”, afirmó.

Hace algunos días y después de una gran polémica en redes sociales, “La Jefa” ha optado por enfocarse en su hija. De regreso a su país, Cazzu compartió una imagen de Inti celebrando sus raíces, gesto que rápidamente enterneció a sus seguidores. Pues la niña estaba utilizando un traje típico para el carnaval de la región.

