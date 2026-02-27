Aseguradoras reportan 631 vehículos robados tras operativo contra El Mencho: AMIS confirma que hay expedientes para pagar indemnizaciones

Aseguradoras reportan 631 vehículos robados tras operativo contra El Mencho REUTERS/Daniel Becerril

La ola de violencia desatada tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” dejó un saldo de 631 vehículos robados y dañados en distintos puntos del país, informó Carlos Jiménez Palacios, director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) a Milenio Televisión.

De acuerdo con el representante del organismo, entre el domingo 22 y el martes 24 de febrero se registró un incremento sin precedentes en el número de siniestros vinculados con robo y vandalismo de unidades, cifra que quintuplica el promedio nacional diario.

“En México se roban en promedio 125 vehículos al día. En este periodo específico tuvimos 631 vehículos robados y dañados, lo que representa cinco veces más de lo habitual tras los hechos relacionados con el operativo”, detalló Jiménez Palacios.

Jalisco concentra la mayoría de los casos

Jalisco lídera por el número de autos robados posterior al operativo que derivó en la muerte El Mencho REUTERS/Jose Luis González

Del total de unidades afectadas, el 92 por ciento se concentra en tres estados del occidente del país. Jalisco encabeza la lista con 396 vehículos; le sigue Michoacán con 101 casos y Nayarit con 80 unidades reportadas.

El directivo explicó que la mayoría de los automóviles fueron robados mientras circulaban y posteriormente utilizados para bloquear vialidades o incendiados, como parte de los disturbios registrados tras el despliegue de seguridad.

Ante la magnitud de los hechos, la AMIS informó que se han iniciado los expedientes de siniestro correspondientes y que las compañías aseguradoras han flexibilizado los procesos para facilitar la atención a los afectados.

Entre las medidas adoptadas destaca la posibilidad de diferir la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, permitiendo que el reporte formal pueda entregarse al final del trámite y no como requisito inicial.

“Ya se están abriendo los expedientes y se han flexibilizado los requisitos en términos del reporte con la Fiscalía. Lo importante es que las personas afectadas tengan acompañamiento y que sus procesos de indemnización avancen”, afirmó Jiménez Palacios.

No aplica exclusión por terrorismo

Un soldado hace guardia junto a un vehículo calcinado en Cointzio, en el estado mexicano de Michoacán, el 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, "El Mencho". (AP Foto/Armando Solís)

Uno de los puntos que generó inquietud entre los asegurados fue la posibilidad de que los hechos fueran catalogados como terrorismo o actos de guerra, supuestos que en algunas pólizas pueden excluir el pago de indemnizaciones.

Al respecto, el representante de la AMIS aclaró que las aseguradoras no tienen facultad para clasificar un evento bajo esos términos.

“Las aseguradoras no somos autoridad. El único que puede determinar si un hecho es terrorismo, acto de guerra o acto bélico es el gobierno federal. Mientras eso no ocurra, las compañías no pueden aplicar esa exclusión”, subrayó.

En ese sentido, aseguró que los 631 vehículos ya cuentan con expediente abierto y los pagos están en proceso conforme a la cobertura contratada, principalmente bajo la modalidad de robo total.

“Importante destacar que la cobertura protege a las personas ante este tipo de situaciones. El origen es el robo del vehículo, y desde esa cobertura se está indemnizando”, puntualizó.

No todos serían pérdida total

La AMIS estimó que entre el 30 y el 40 por ciento de las unidades afectadas podrían no ser consideradas pérdida total REUTERS/Daniel Becerril

La AMIS estimó que entre el 30 y el 40 por ciento de las unidades afectadas podrían no ser consideradas pérdida total. Esto debido a que varias fueron aseguradas por las autoridades durante el operativo y trasladadas a depósitos y corralones oficiales.

En esos casos, los propietarios deberán esperar a que concluyan los procedimientos legales y administrativos para que las autoridades liberen las unidades y se pueda determinar el nivel de daño real.

El organismo reiteró el llamado a los asegurados a mantener comunicación constante con sus compañías y reportar cualquier incidente de inmediato.

La situación, añadió, representa un desafío inédito por la concentración de eventos en tan corto tiempo, pero afirmó que el sector asegurador cuenta con reservas suficientes para responder a los compromisos adquiridos con los usuarios.