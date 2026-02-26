Fiscalía de Jalisco rindió homenaje al agente caído en ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

El agente fue asesinato por miembros de la delincuencia organizada el pasado 22 de febrero. Crédito: FGE Jalisco

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) rindió homenaje a Mario Fernando Tejeda Medina, agente caído durante los ataques registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El acto celebrado el pasado 24 de febrero, reunió a familiares, colegas y autoridades, quienes reconocieron el legado y la vocación de servicio del policía investigador.

Reportes de medios locales indicaron que la ceremonia fue realizada a puerta cerrada, sin embargo, posteriormente la FGE Jalisco informó el hecho y compartió fotografías del momento.

Ceremonia institucional y mensaje de la Fiscalía

Durante el evento, la Fiscalía del Estado de Jalisco lamentó la pérdida de Mario Fernando Tejeda Medina, ocurrida en cumplimiento de su deber.

La institución destacó que su vocación, valentía y compromiso con la justicia dejan una huella imborrable en la corporación.

Según el reporte oficial del hecho, autoridades y compañeros manifestaron su respeto y solidaridad hacia la familia y reiteraron el ejemplo de entrega y lealtad que deja el agente.

Horas después del enfrentamiento, la FGE confirmó la muerte del agente Mario Tejeda. Crédito: FGE Jalisco

El pasado 22 de febrero, la Fiscalía estatal confirmó el fallecimiento de Mario Fernando Tejeda Medina mediante un comunicado oficial.

En el mensaje, la dependencia subrayó el impacto de la labor del agente y extendió condolencias a sus seres queridos.

La corporación remarcó que la memoria de Tejeda Medina permanecerá vigente entre quienes compartieron con él la vida profesional y personal.

Cifras oficiales de elementos abatidos durante los enfrentamientos en Jalisco

Fotografía del agente de la FGE asesinado por criminales en Jalisco. Crédito: FGE Jalisco

El operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes provocó enfrentamientos y bloqueos en Jalisco y otros estados.

Según cifras oficiales del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el saldo total superó las 60 víctimas mortales y una veintena de heridos.

Durante el enfrentamiento directo contra “El Mencho” en una zona boscosa de Tapalpa, murieron 3 militares.

En la reacción criminal posterior, se registraron 27 ataques contra autoridades en Jalisco, con la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, 1 policía penitenciario de la cárcel de Ixtapa, 1 integrante de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y 1 mujer civil.

El elemento asesinado de la FGE, mencionado durante la conferencia mañanera del pasado 23 de febrero, era Mario Fernando Tejeda Medina.

Testimonios y legado entre colegas

Durante el homenaje, compañeros y familiares recordaron el compañerismo, la calidez y el sentido del humor que distinguían a Tejeda Medina.

Los asistentes señalaron que, más allá del uniforme, fue hijo, amigo y colega, y que dejó huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado.

Según las declaraciones y comunicados, el recuerdo de Mario Fernando Tejeda Medina se mantiene presente entre sus allegados y en la institución, como símbolo de entrega y compromiso en el servicio público.